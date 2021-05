Die Agentur für Arbeit veröffentlichte die Arbeitslosenzahlen für April 2021. (Marijan Murat/DPA)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Bundesagentur für Arbeit meldet für den Landkreis Osterholz einen Rückgang der Arbeitslosenquote im April von 3,6 auf 3,5 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,9 Prozent. Kurzarbeit werde auch immer seltener beantragt, heißt es in der Pressemitteilung zu den aktuellen Zahlen. Das Instrument verhindere weiterhin etliche Entlassungen infolge der Corona-Pandemie. Eine ähnliche Tendenz ist auch im Landkreis Rotenburg zu erkennen: Dort blieb zwar die Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent sowohl in Bezug zum Vormonat wie auch zum selben Zeitraum 2020 konstant, im Vergleich zum März ist aber die absolute Zahl der Arbeitslosen um 18 Personen gesunken.

Der Geschäftsführer der Arbeitsagentur für das Land Bremen und den Landkreis Osterholz, Joachim Ossmann, sieht mit Blick auf die Zahlen „eine durchaus beachtliche Frühjahrsbelebung“. Sorgen bereite aber der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Trotz eines leichten Anstiegs offener Stellen liege man noch klar unter dem Niveau vom April 2020. Im Landkreis Osterholz wurden laut Statistik 545 Arbeitskräfte gesucht. „Leichte Nachfrageimpulse gab es aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel“, erklärt Ossmann.

Das hiesige Jobcenter der Pro-Arbeit betreute im April 2154 Arbeitssuchende, davon 993 arbeitslos. Hinzu kamen 1164 Menschen, die bei der Arbeitsagentur als arbeitslos gemeldet waren; dort wurden insgesamt 1846 Arbeitssuchende registriert. Als unterbeschäftigt galten unterdessen kreisweit 3163 Menschen, die sich in Umschulungs- und Fördermaßnahmen befanden und die daher bei der Quote nicht mitgerechnet werden.

Die Geschäftsführerin der Stader Arbeitsagentur, Dagmar Froelich, teilt Ossmanns Sorgen: „Mit der Dauer der Arbeitslosigkeit wird Berufserfahrung zunehmend entwertet und andere Bewerber werden bei Neueinstellungen möglicherweise bevorzugt.“ Es drohe eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit. Der regionale Arbeitsmarkt in den Landkreisen Rotenburg, Stade und Cuxhaven sei aber trotz Corona nicht umfassend eingebrochen. „Insgesamt hätte es schlimmer kommen können“, urteilt Froelich und verweist auf einen ansehnlichen Zugang an Stellenangeboten.