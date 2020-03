Grabungshelfer Erdgard Schmidt und Nicolas Schulz vor drei Skelettfunden aus der Baugrube vor der Klosterkirche. Es könnte eine Familie mit Mutter, Vater und Kind gewesen sein. (Lutz Rode)

Auf der Baustelle vor der Klosterkirche in Lilienthal haben die Bauleute den Archäologen vorübergehend den Vortritt gelassen. Bei Erdarbeiten für den Anbau des Gemeindezentrums war man vor rund vier Wochen auf alte Gräber gestoßen. Nach und nach wurden 17 komplette Skelette in mühsamer Kleinarbeit frei gelegt und fein säuberlich dokumentiert. Rund um die Kirche gab es noch andere spannende Funde: So entdeckte ein Sondengänger eine uralte verzierte Buchdeckelschließe, Militäruniform-Knöpfe und ein kleines Drei-Mast-Schiffchen aus Blei. Auch alte Münzen wurden zutage gefördert: Eine von ihnen zeigt ein Petrus-Abbild und könnte nach erster Einschätzung von 1433 stammen. Ein anderes Geldstück ist aus Bronze und dürfte französisch sein, datiert auf die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Dass man bei den Vorarbeiten für das Fundament des geplanten Anbaus auf Grabstellen stoßen würde, hatten die Beteiligten am Bau schon erwartet. Schließlich befand sich vor der Kirche an der Klosterstraße einst der Friedhof der Gemeinde. 1872 wurde er aus Platzgründen geschlossen, spätestens ab da fanden Beisetzungen nur noch an der Falkenberger Landstraße statt, wo 1850 der neue Friedhof entstanden war.

Die Archäologen vom Amt haben das Geschehen auf dem historischen Kirchengrund von Anfang an begleitet. Der Landkreis hatte dies bei der Baugenehmigung zur Auflage gemacht. Bezirksarchäologe Mario Pahlow aus Lüneburg besuchte zwischendurch die Lilienthaler Fundstätte. In den fünf Jahren, in denen er im früheren Regierungsbezirk tätig ist, hatte er es noch nie mit einer so großen Zahl an menschlichen Skeletten zu tun. Insgesamt werden die Lilienthaler Knochenfunde von den Fachleuten auf den ersten Blick als unspektakulär eingestuft. Wichtig sind die Funde trotzdem, weil sie zur Geschichte des Ortes gehören.

Von den hölzernen Särgen, in denen die Toten einst beigesetzt wurden, sind nur noch Verfärbungen im Sand geblieben. Die Skelette, die ans Tageslicht geholt wurden, sind geborgen worden. Die menschlichen Überreste der Männer, Frauen und auch mehrerer Kinder sollen auf dem Falkenberger Friedhof ein zweites Mal beigesetzt werden, mit kirchlichem Geleit und Segen, wie Pastor Volkmar Kamp betont. Um wen es sich bei den Toten gehandelt hat, wird sich mit letzter Gewissheit nicht mehr herausfinden lassen. Doch in einem alten Plan der Kirchengemeinde über die Grabbelegung sind die Namen der Familien aufgeführt, die zuletzt beigesetzt wurden. Rodenburgs, Kellners oder Gieschens sind dort unter anderem beerdigt.

Behutsam wurde mit einem Pinsel nach und nach die Erde von einem Schädel entfernt. (Lutz Rode)

"Möglichst alles so belassen wie es ist, um es für die Nachwelt zu erhalten“

Nur ein Bruchteil der vorhandenen Gräber ist tatsächlich ausgebuddelt worden. Die Archäologen haben sich nur auf die oberste Schicht konzentriert und auf die Stellen, an denen später elf Meter tiefe Löcher in den Boden gebohrt werden, die mit Beton gefüllt werden und so dem Neubau einen sicheren Stand geben sollen. Alle Knochen im Umkreis von einem halben Meter zu den Punkten wurden mit Maurerkelle, Pinsel und Stukkateureisen von Grabungstechnikern und den Helfern von Erde befreit. „Weil sie sonst unwiederbringlich zerstört worden wären“, sagt Ole Storm, der die Grabungsarbeiten vor Ort geleitet hat. Und er stellt gleich klar: Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass es Archäologen analog zu Schatzsuchern nur darauf abgesehen hätten, möglichst viel aus der Erde herauszuholen. Das Gegenteil sei der Fall. „Aus archäologischer Sicht ist es am besten, möglichst alles so belassen wie es ist, um es für die Nachwelt zu erhalten.“

Die Grabstellen, die entdeckt wurden, befanden sich allesamt rechts vom Eingang des Kirchenanbaus. Rings um den früheren Standort des im November versetzten Kriegerdenkmals herrschte dagegen Leere. Nur Ziegel und Teile einer großen Sandsteinplatte, die mit einem Steinmetzzeichen versehen sind, wurden herausgeholt. Damit hatte es sich aber schon.

Dass an der Klosterkirche eine private Firma die Grabungsarbeiten übernimmt, ist in Niedersachsen und Bremen üblich. Andere Bundesländer schreiben vor, dass nur die Landesarchäologen buddeln dürfen. Bezahlen muss die Arbeit der jeweilige Bauherr. Eine archäologische Grabung ist aus Sicht von Architekten und Baufirmen eine ziemliche Wundertüte – weil zumindest am Anfang oft unklar ist, wie umfangreich sie ausfällt und wie lange sie dauert. Termine und das Budget müssen im Auge behalten werden.

Nur mit gutem Auge sind die Umrisse des Petrus-Abbildes auf der Münze zu erkennen. Sie soll aus dem Jahr 1433 stammen. (Lutz Rode)

Auch an der Klosterkirche ist der Terminplan etwas durcheinandergeraten. Am Freitag hat das Bauamt des Landkreises die Baustelle nach Absprache mit der Denkmalpflege wieder freigegeben. Nun soll es in zwei Wochen in der Grube mit den eigentlichen Bauarbeiten weitergehen. Das Grabungsteam vom Büro der Bremer Archäologin Daniela Nordholz hat zumindest an dieser Stelle seinen Job erledigt. Auf der anderen Seite der Klosterkirche geht die Buddelei noch weiter: Auch diese Grube, die für die geplante Regenwasser-Rigole im Amtsgarten angelegt wurde, nehmen sich die Archäologen jetzt vor.