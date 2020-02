Die Kita (Symbolfoto) in Bülstedt soll ausgebaut werden. Jetzt liegen konkrete Vorschläge für die Erweiterung vor. (Uwe Anspach/dpa)

Bülstedt. Die Erweiterung des Bülstedter Kindergartens nimmt langsam Formen an. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates präsentierte der Architekt Andreas Heins erste Pläne, die er nach den Vorgaben des mittlerweile ausgelösten Kita-Arbeitskreises gezeichnet hat.

Würde die Variante 1 verwirklicht, kämen am Ende ein Gruppenraum mit rund 30 Quadratmetern für zehn Krippenkinder (unter drei Jahre) sowie ein Gruppenraum zu 50 Quadratmetern für 25 Kinder über drei Jahre heraus. Zudem hat Heins einen Ruheraum, zwei Bäder, einen Personalraum, ein Büro, eine Küche und einen Putzmittelraum vorgesehen. Nachdem die Kita-Leiterin Lara Grube auf den fehlenden Differenzierungsraum hingewiesen hatte, wurde auch dieser noch hineingepuzzelt. Diese Version würde laut Schätzung des Architekten rund 365 000 Euro kosten – hochgerechnet aus den Kosten des Hepstedter Kindergartens, den Heins im vorigen Jahr umgebaut hat. Variante 2, die von Bürgermeister Jochen Albinger favorisiert wird, würde sogar mit 421 000 Euro zu Buche schlagen. Sie hätte nach seinen Worten den Charme, dass zwei Gruppenräume mit jeweils 50 Quadratmetern möglich wären, was Albinger zufolge „zukunftsfähiger“ wäre. Gleichwohl könne er auch mit einem kleineren Anbau leben.

Bereits in vier Wochen soll der Architekt, der von allen Ratsmitgliedern für seinen Job gelobt wurde, die überarbeiteten Pläne erneut im Gemeinderat präsentieren. „Wenn der Rat sie gutheißt, werden wir sie zur Abstimmung ans Landesjugendamt und an die Unfallversicherung weiterleiten“, so Albinger. Baubeginn könnte laut Architekt 2021 sein, in diesem Jahr könne allenfalls noch die Ausschreibung erfolgen.

Dass die Gemeinde für das Projekt bislang nur 250 000 Euro im Haushalt stehen habe, ist laut Bürgermeister kein Problem. „Das ist eine gegriffene Zahl, die bestenfalls als Annäherungswert gedacht war. Dass das nicht reichen würde, war doch klar.“