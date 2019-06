Volle Hütte: Hunderte Menschen waren am Freitagabend bei der Entlassungsfeier im Schulgebäude im Schoofmoor dabei. (Bernd Kramer)

Lilienthal. Sie waren noch gar nicht richtig angekommen, da kassierten sie schon den ersten Applaus. 122 Schülerinnen und Schüler des Lilienthaler Gymnasiums haben am Freitagabend den vorletzten Programmpunkt ihrer Schullaufbahn hinter sich gebracht. Bei der Entlassungsfeier im prall gefüllten Forum der Schule im Schoofmoor nahmen sie ihre Abiturzeugnisse entgegen. Der letzte Akt wird dann an diesem Sonnabend der Abiball sein. Aber dann ist die Schule auch wirklich aus.

Vor der großen Sause im Maritim-Hotel sollte es aber auch im Schoofmoor noch mal feierlich werden. Der Rahmen war wie gemacht für diesen Tag. Das Wetter war prächtig, und auch die Schülerinnen und Schüler hatten sich in Schale geworfen: Das neue Kleid, das schicke Hemd oder die guten Schuhe durften es angesichts des bedeutenden Anlasses schon sein. Und auch die Gäste aus den Familien, aus der Lehrerschaft, der Verwaltung und anderen gesellschaftlichen Bereichen sorgten für Stimmung, indem sie die Hauptdarsteller beim Einmarsch mit rhythmischem Klatschen empfingen.

Ein besonderer Rahmen für einen besonderen Jahrgang, wie sich zeigen sollte. Denn zum einen handelte es sich um die letzten Schülerinnen und Schüler, die das sogenannte G8, das Abitur nach acht Jahren machten. Außerdem stellten sie sich dabei ziemlich gut an, wie Jahrgangsleiter Hans-Peter Esch verriet: Unter den 122 Abgängern haben 26 einen Notenschnitt von 1,9 oder besser erzielt. Mit Miriam Seul, Lena Schnakenberg und Marie Meyer waren sogar drei darunter, die eine 1,0 hinlegten. Das, so Esch, habe er in seiner Zeit als Jahrgangsleiter zuvor nur ein einziges Mal erlebt.

Drei Schülerinnen erreichten die Bestnote 1,0: Miriam Seul, Lena Schnakenberg und Marie Meyer (von links). (Bernd Kramer)

Für den Jahrgangsleiter dürfte die Entlassungsfeier ähnlich emotional verlaufen sein wie für die Schüler. Denn angesichts des bevorstehenden Ruhestands handelt es sich um den letzten Abijahrgang, den er betreuen durfte. Er nahm den Tag zum Anlass, nicht nur die Notenbesten hervorzuheben, sondern auch denen Mut zuzusprechen, deren Abischnitt nicht extra hervorgehoben wird. Berücksichtige man die Anstrengungen, die sie unternommen haben, um ihr Abi zu schaffen, dann könnten sie genauso stolz auf ihre Leistung sein wie alle anderen. Und die Note allein sage sowieso nichts über die zukünftige Entwicklung aus: „Ich habe Jahrgangsbeste erlebt, die ihr Leben danach nicht auf die Reihe bekommen haben.“ Und zugleich habe es schwächere Schüler gegeben, die später groß rausgekommen seien. Es komme darauf an, von jetzt an die richtigen Entscheidungen zu treffen und dabei auch den eigenen Emotionen zu folgen. „Hört auf euer Inneres“, riet Esch den Schülern, „macht das, was ihr wollt.“

Ein Appell, den zuvor auch Schulleiter Denis Ugurcu an die Schüler gerichtet hatte: In den vergangenen Jahren habe für die Schüler die Erlangung der Hochschulreife im Mittelpunkt gestanden. Es sei aber auch darum gegangen, eine persönliche Reife zu erlangen, um die kommenden Herausforderungen bewältigen zu können. Er riet den Abgängern, weiter Mensch zu bleiben. Und: „Seien Sie Architekten nicht nur ihrer eigenen Ziele, sondern seien Sie Architekten unserer Gesellschaft – für ein friedliches Zusammenleben.“

Ugurcu richtete auch einige lobende Worte an diejenigen, die den Weg der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren flankiert haben: die Lehrer, vor allem aber die Eltern. Sie hätten ihre Kinder begleitet und getröstet, sie hätten Freude und Liebe investiert – ein guter Grund, auch ihnen zu danken: „Auch Sie können stolz auf sich sein!“

Die Feier war gespickt mit Musikeinlagen, in denen sich auch Schüler anderer Jahrgänge vorstellten, sogar aus der fünften Klasse, und auch die Lehrerband hatte ihren Auftritt. Im Mittelpunkt aber standen die 122 Abgängerinnen und Abgängern. Wie jeder Jahrgang haben auch sie sich ein Motto verpasst: „Abiletten – wir gehen dann mal.“ Der scheidende Jahrgangsleiter Hans-Peter Esch nahm diesen Plan zum Anlass, sich seinen Schülern anzuschließen: „Geht schon mal vor“, rief er ihnen zu, „ich komm' dann bald nach!“