Das Grundstück an der Moorhauser Landstraße 35 wäre trotz der vorhandenen Wurt geeignet, dort eine Grundschule samt Turnhalle zu errichten. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsuntersuchung, die von einem Architekturbüro vorgenommen wurde. (Lutz Rode)

Alles machbar, trotz denkmalgeschützter Wurt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die die Gemeinde Lilienthal für das Grundstück an der Moorhauser Landstraße 35 in Auftrag gegeben hat. Demnach ist das gut 7300 Quadratmeter große Gelände neben dem Neubaugebiet Am Goosort geeignet, um dort eine zwei- oder gar dreizügige Grundschule samt Turnhalle unterzubringen. Wegen der Erdaufschüttung wäre das allerdings auch mit einigem Aufwand verbunden. Grüne, SPD, Linke und auch die Querdenker im Gemeinderat schreckt das nicht: Sie würden am liebsten mit der weiteren Planung loslegen und zugleich den ebenfalls ins Auge gefassten Grundschul-Standort Mauerseglerstraße begraben. Ob es soweit kommt, ist längst nicht ausgemacht.

Architekt Michael Schröder aus Bremen stellte am Donnerstagabend die Machbarkeitsstudie zur Moorhauser Landstraße im Ausschuss für Bildung und Kultur vor. Sein Büro hat reichlich Erfahrung mit dem Bau von Schulen. Die Herausforderung in diesem Fall ist, dass sich mitten auf dem Gelände eine Wurt befindet, auf der bis vor einigen Jahren ein Bauernhaus stand, ehe es abgerissen wurde. Diese von Menschenhand geschaffene Anhöhe steht unter Denkmalschutz, allerdings ist nirgendwo vermerkt, welche Ausmaße die Wurt ursprünglich mal hatte.

Reinhard Seekamp (Lutz Rode)

Das Architekturbüro hat drei Varianten entwickelt, wie eine zweizügige Grundschule samt Turnhalle auf dem Grundstück platziert werden könnte, mit der Option, die Schule auf drei Züge zu erweitern. So könnte die Turnhalle im vorderen Bereich auf die Wurt gebaut werden, während die Grundschule weiter im Norden zur Grundstücksgrenze hin ihren Platz finden könnte. Eine andere Idee ist, Turnhalle und Schule in einem Komplex zusammenfassen und diese von der Moorhauser Landstaße aus gesehen im hinteren Bereich unterzubringen. Die Flanken der Wurt würden in jedem Fall angeknabbert. Es gibt die Idee, das Turnhallengebäude 3,50 Meter tief mit einer Geschossebene in den Rand der Wurt zu versenken. Eine Option wäre es auch, für die dritten und vierten Klassen ein Jahrgangshaus zu schaffen, das auf das Dach der Turnhalle aufgesetzt werden könnte. Dann müsste man noch tiefer graben, was die Sache noch kostspieliger machen würde. Die Erschließung könnte über die Moorhauser Landstraße erfolgen, die Studie sieht einen Parkstreifen und sieben Parkplätze auf dem Grundstück vor.

Schröder betonte im Laufe des Abends mehrfach, dass alle Überlegungen für die Bebauung des Grundstücks mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden müssen. Aber selbst wenn es Verabredungen geben sollte, seien diese rechtlich noch nicht bindend. Diese Verbindlichkeit, in welchen Grenzen am Ende gebaut werden darf, werde es erst mit einem gültigen Bebauungsplan für das Gebiet geben. Dieser müsse in jedem Fall neu erstellt werden. Laut Verwaltung dauert es gut anderthalb Jahre, bis ein solches Verfahren abgeschlossen ist.

Mehr zum Thema Debatte über Grundstückskauf in Lilienthal „Vorschlag ist taktisch unklug“ SPD, Grüne und Linke in Lilienthal drängen darauf, dass die Gemeinde für eine Grundschule oder Kita ... mehr »

Streit gibt es unter den Ratsfraktionen zu der Frage, ob eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auf den Weg gebracht werden soll, sobald sich die Denkmalschutzbehörde geäußert hat. Dabei sollen dann die Standorte an der Mauerseglerstraße und an der Moorhauser Landstraße miteinander verglichen werden. Die Gemeindeverwaltung hat dies vorgeschlagen, doch im Ausschuss regte sich vonseiten der Grünen, Linken, SPD und auch den Querdenkern deutlicher Widerstand. Zur Mauerseglerstraße gebe es bis dato keine handfesten Informationen. Niemand wisse, ob der Investor für das angedachte Neubaugebiet mit 180 Wohneinheiten überhaupt bereit sei, der Forderung der Gemeinde nachzukommen, ein Grundstück im Gebiet für eine neue Grundschule und Turnhalle freizuhalten. Auch zu welchen Konditionen das passieren könne, sei völlig unklar. Linken-Ratsherr nannte das Vorhaben ein „Luftschloss“. Ohne eine fundierte Grundlage jetzt einen Vergleich anstellen zu wollen, sei Unsinn. Aus Sicht von Ratsherr Oliver Blau (SPD) ist die Grundschule in der Mauerseglerstraße ohnehin nur ein „Vehikel“, um die Wohnbebaung durchsetzen zu können. Querdenker Ingo Wendelken sprach sich dafür aus, sich bei den Planungen auf das Grundstück an der Moorhauser Landstraße zu fokussieren. „Wir haben ein Grundstück für die fünfte Grundschule. Worauf warten wir noch?“, fragte er in die Runde.

In der CDU hält man nichts davon, vorzupreschen: „Wir sollten den Vergleich abwarten“, sagte Manfred Kiehn. Und Marcel Habeck (CDU) verwies auf die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde, so wie es Anfang der Woche auch schon Bürgermeister Kristian Tangermann getan hatte. „Es wäre fahrlässig, auf eine Berechnung zu verzichten“, sagte er. Elternvertreter Rodion Groll braucht keine aufwendige Berechnung angesichts der Erfahrungen mit der Schroeterschule. „Die Schule wird 15 Millionen Euro kosten und die Turnhalle fünf. Die kann die Gemeinde schon jetzt in den Haushalt einplanen“, sagte er.