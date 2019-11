Karl-Heinz Sammy vor den Ordnern, die die Geschichten der Gemeinde Lilienthal beinhalten. (Anne Werner)

Lilienthal. Karl-Heinz Sammy sagt es mit einem gewissen Stolz: „Ich bin ein tagenbaren Lilienthaler.“ Das heißt, dass nicht nur er selbst in Lilienthal geboren ist, sondern auch seine Eltern – der plattdeutsche Ausdruck „tagenbaren“ bedeutet „gezeugt und geboren“. Sammy, heute Zweiter Vorsitzender des Heimatvereins und 1990 bis 1991 Bürgermeister von Lilienthal, wohnt sogar noch immer in seinem Elternhaus, in dem er 1946 geboren wurde. 1845 wurde das Haus an der Moorhauser Landstraße von seinem Ururgroßvater Hermann Sammy gebaut, dessen Familie 15 Jahre zuvor aus Lehe (heute Bremerhaven) nach Moorhausen, damals noch ein selbstständiges Dorf, gezogen war.

Sein Vater betrieb Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb und gab sie nach einem Unfall 1964 ganz auf; Karl-Heinz Sammy lernte Versicherungskaufmann und arbeitete später bei einem Allfinanzkonzern in der Bremer Innenstadt. 1961 war er in der Klosterkirche konfirmiert worden und erhielt dann von der Kirchengemeinde wie alle Konfirmanden ein Schreiben, er möge doch in den Jungmännerkreis Heidberg-Falkenberg eintreten, der sich in der alten Heidberger Schule am Anfang der Alten Reihe (heute eine Gärtnerei) und nach deren Verkauf in der neuen Schule, dem heutigen Dorfgemeinschaftshaus, traf. Leiter des Kreises war Peter Richter, heute auch im Heimatverein aktiv. „Damals habe ich erste Aufgaben übernommen“, erzählt Sammy, als Betreuer bei Konfirmanden-Freizeiten. Voll in die gemeindliche Arbeit eingestiegen ist er 1964, als das Evangelische Jugendheim Falkenberg gegründet wurde, das kürzlich einem Neubaugebiet weichen musste.

Der Diakon Herbert Rüßmeyer hat nicht nur die Christlichen Pfadfinder Lilienthal gegründet, sondern auch 1966 den Mitarbeitertag der evangelischen Jugend, in dem sich alle Mitarbeiter der Jugendarbeit koordinierten. Karl-Heinz Sammy war in den ersten fünf Jahren Vorsitzender – abgelöst wurde er 1971 von Wilhelm Wesselhöft, der 20 Jahre später sein Nachfolger als Bürgermeister wurde. „Im Mitarbeitertag begann meine parlamentarische Arbeit.“ Stressig sei es nicht gewesen, im Gegenteil, er sei an seinen Aufgaben gewachsen. Mindestens jeden zweiten Abend sei er aus dem Haus gewesen und habe viele nette Menschen kennengelernt; heute noch existiere ein Kegelclub von damals.

Nicht nur Bibelarbeit und Freizeitgestaltung wurde im Evangelischen Jugendheim betrieben, auch politische Themen wurden behandelt. Vor jeder Wahl gab es eine Podiumsdiskussion, und 1972 kandidierten vier junge Leute aus dem Jugendheim zur Kommunalwahl: Karl-Heinz Sammy und Harald Kühn für die CDU, Wilhelm Wesselhöft und Uwe Kempf für die SPD. „Im Gemeinderat saßen damals keine Frauen und keine jungen Leute“, sagt Sammy – das passive Wahlrecht erhielt man damals ohnehin erst mit 25 Jahren. 1972 verlor die CDU allerdings ihre absolute Mehrheit im Rat. Die politische Großwetterlage sei gegen sie gewesen, meint Karl-Heinz Sammy: Die CDU hatte im Bundestag erfolglos versucht, den SPD-Kanzler Willy Brandt zu stürzen, bei den Neuwahlen zum Bundestag wurde die SPD stärkste Partei, und nach Lilienthal waren in die Neubaugebiete am Schoofmoor viele Bremer gezogen, die eher zur SPD tendierten. Jedenfalls hatte nun Lilienthal mit Peter Sonnenschein erstmals einen Bürgermeister von der SPD, aber nur zwei Jahre lang. Bei den „Zwischenwahlen“, die 1974 wegen der Gebietsreform nötig wurden, gewann die CDU dank der Wähler in den eingemeindeten Dörfern ihre absolute Mehrheit zurück und hielt sie auch zwei Jahre später ganz knapp mit 17 von 33 Sitzen.

1977 wurde Karl-Heinz Sammy Fraktionsvorsitzender. „Ich war ein harter Hund; bei der knappen Mehrheit war es wichtig, dass die Fraktion geschlossen auftrat“, meint er, sagt aber auch, dass er heute manches anders machen würde. „In den Debatten haben wir uns ziemlich hochgeschaukelt“ – kein Wunder, dass Sitzungen oft bis Mitternacht dauerten. Wenn sie etwas früher fertig waren, gingen die Politiker trotzdem ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit noch zusammen auf ein Bier zu Cordes in den Klosterhof oder in den Klosterkeller unter dem Rathaus. Die Diskussion um die Entlastungsstraße, die damals schon begann, habe ihn aber fertiggemacht. „Ich hab’s überlebt“, sagt Sammy heute. 1986 wurde er zusätzlich stellvertretender Bürgermeister und 1990 Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Friedrich-Wilhelm Raasch, der Geschäftsführer der Landesmedienanstalt wurde. Das sei schwierig gewesen, weil er in Bremen gearbeitet habe – auch wenn der Bürgermeister damals nicht Chef der Verwaltung war, sondern repräsentative Aufgaben hatte. Aber allein schon für die Sitzungen des Verwaltungsausschusses, des „kleinen Rates“, die vormittags stattfanden, musste er sich einen halben Tag freinehmen. Der musste dann natürlich nachgearbeitet werden.

Lange hatte Sammy mit der Politik nicht so viel Arbeit; 1991 wurde der SPD-Spitzenkandidat Wilhelm Wesselhöft sein Nachfolger, 2001 zog Sammy sich aus der Politik zurück. 2004 wurde er stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins, dem er schon 1969 beigetreten war. „Damals gingen noch junge Leute in Heimatvereine“, sagt er. Inzwischen ist er für das Archiv zuständig, das auf dem Privatarchiv des 2006 verstorbenen Heimatforschers Wilhelm Dehlwes basiert. Jeden Dienstag trifft sich von 9.30 bis 12 Uhr die Archivgruppe und sammelt alles, was interessant ist oder es mal werden könnte. Alte Bilder, die Lilienthaler vorbeibringen, werden eingescannt, manchmal bekommt der Heimatverein aber auch ganze Konvolute aus Nachlässen. Man müsse Gefühl fürs Archivieren entwickeln und auch die Geschichte des Ortes kennen, um die Stücke richtig einschätzen zu können, meint Sammy. Anstrengend sei es aber nicht. „Politik war Stress, Heimatverein ist Entspannung.“