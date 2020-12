Beim Breitbandausbau an der Huxfelder Straße in der Gemeinde Grasberg sind in diesem Jahr zahlreiche Bäume beschädigt worden, die dann gefällt wurden. (CARMEN JASPERSEN)

Es vergeht zurzeit kaum eine Woche, in der unsere Redaktion nicht mit dem Thema Baumschutz konfrontiert wird. Allerorten wird zurzeit geschnitten und gesägt, und die Empörung darüber legt die Vermutung nahe, dass so gut wie jeder Baum einen Freund oder eine Freundin hat. Das muss auch so sein, denn allzu viele gibt es ja gar nicht mehr.

Im Gegenteil, es werden zusehends weniger. Den Wäldern geht es schlecht und die Bäume, die sonst noch so herumstehen, machen wir nach und nach auch noch kaputt. Nicht zu fassen, dass eine Fachfirma bei der Verlegung von Breitbandkabeln im Raum Grasberg derart ungeschickt vorgegangen ist, dass 300 Bäume irreparabel geschädigt wurden und nun fallen müssen. Natürlich soll es Nachpflanzungen geben, aber es wird eine Generation brauchen, bis die mickrigen Stämmchen das Format ihrer Vorgänger erreicht haben.

Diese Ignoranz gegenüber der Natur zeigt sich auch anderenorts. Der Umgang mit sogenannten Ausgleichsflächen zum Beispiel ist absurd, wenn man bedenkt, dass der Ausgleich für Abholzung oder Versiegelung auch fernab der ursprünglichen Flächen vorgenommen werden kann. Und wenn man den Ausgleich dann mal in der Nähe schaffen will, wird ewig darüber diskutiert. Bremen und seine Nachbarn bekommen es seit 20 Jahren nicht auf die Reihe, die Eingriffe in die Natur für Verkehrswege in Lilienthal und Wohngebiete in Borgfeld in Form einer Ausgleichsfläche am Kreuzdeich wieder gut zu machen.

Andernorts ist für Naturflächen gar kein Platz mehr. Die Diskussion über Blühstreifen an Ackerflächen zeigt, dass der Wunsch nach Gewinnmaximierung bei Erzeugern wie Verbrauchern das Handeln bestimmt. Und wem nach mehr Wald ist, der kann in dieser Gegend lange suchen. Als Lilienthal kürzlich 10 000 Euro für die Schaffung eines Wäldchens ausgeben wollte, musste die Gemeinde feststellen, dass es keine Standorte dafür gibt, weil die Flächen entweder bereits verplant oder zu feucht sind.

Aber wenn es schon keinen Platz für neue Bäume gibt, sollte man zumindest zusehen, die noch stehenden zu schützen. Das ist ohne Baumschutzsatzung, auf die einige Gemeinden trotz aller Debatten über Artenvielfalt und Klimaschutz noch verzichten möchten, schon mal schwierig. Denn ein Grund für eine Fällung findet sich immer. Im Zweifel wird der Baum für krank erklärt, oftmals ist es aber auch nur das ganze Laub, dessen man nicht mehr Herr wird. In einem Neubaugebiet in der Gegend hat es einer schon mal geschafft, zwei an einem Autostellplatz geplante Bäumchen wegzudiskutieren, weil herabfallende Blätter den Lack verschmutzen könnten.

Angesichts der schwierigen Lage, in der Freund Baum, der arme Kerl, steckt, wäre ein anderer Umgang angesagt. Vielleicht bringt ja der „Baumkontrolleur (m/w/d)“, den die Gemeinde Lilienthal derzeit sucht, dieses Thema voran. Wenngleich der Gedanke naiv erscheint, denn diese Person wird sich um die Sichtung des Bestands und dessen Verkehrssicherheit kümmern. Von der Suche nach neuen Baumstandorten ist in der Ausschreibung nicht die Rede. Der Kontrolleur soll kontrollieren, was schon da ist. Und das ist nicht mehr viel.