Mit einer Patenschaft für das Wanderfischprogramm der Meerforelle setzt sich das Grasberger Jugendparlament für Artenvielfalt auch im Wasser ein. Die Vorsitzende Lisa Kück schaut sich ein Fischei im Reagenzglas an. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Martin Schüppels Stimme muss das plätschernde Wasser übertönen. Es umströmt in flachen Kästen liegende Fischeier. Zwei schwarze Punkte an den kleinen orangefarbenen Kugeln sind die Augen, erklärt der Fisch- und Gewässerschützer im Bruthaus der Meerforellen den Besuchern vom Grasberger Jugendparlament. Dieses hat eine Patenschaft für die „Aktion Wanderfischprogramm Wörpe“ übernommen. Dafür setzen sich Martin Schüppel und seine Mitstreiter vom Fischarten- und Gewässerschutzbündnis Lilienthal, Grasberg, Worpswede, Tarmstedt seit Jahrzehnten ein. Ihr Ziel lautet: „Wir wollen die Art erhalten und dafür sorgen, dass die Art sich selbst erhält.“ Spenden und Patenschaften helfen dabei.

Für Lisa Kück und Jannis Kück ist es der erste Besuch im Grasberger Bruthaus. Rund 20.000 Fischeier liegen in den Kästen und wachsen zu Fischembryos heran, so Martin Schüppel. In circa drei Wochen werden daraus kleine Meerforellen geworden sein. Dann wollen Mitglieder des Jugendparlaments im Rahmen einer Patenschaft die Tiere mit in der Wörpe aussetzen. Jetzt demonstriert Schüppel, wie er bei der Eierpflege die sogenannten tauben Eier aus den Kästen saugt. Andernfalls wirkten diese auf ihre Umgebung so ansteckend wie ein fauler Apfel im Korb. Die jungen Leute in den nagelneuen Jacken des Grasberger Jugendparlaments schauen interessiert zu und Lisa Kück inspiziert eines der Eier im Reagenzglas.

Bedingungen verschlechtern sich

Die Patenschaft ist das erste nach außen sichtbare Projekt des Jugendparlaments. Direkt nach der Wahl hatte die Corona-Pandemie begonnen und sämtliche Ideen der jungen Leute zunichtegemacht. Auf der zurückliegenden Sitzung des Gremiums nun hatte Schüppel über das Gewässerschutzprojekt informiert. Den Kontakt hergestellt hatte das einstige Jupa-Mitglied, der passionierter Angler Fabian Warnken. Darüber zeigt sich Schüppel begeistert, denn er wolle junge Menschen aus der Region für das Thema sensibilisieren und in ihnen Multiplikatoren für den Gewässer- und Fischartenschutz finden. „Gewässerschutz hat ganz viel mit Politik zu tun“, erklärt Schüppel und vielleicht gehe ja vom Jugendparlament jemand später in die Politik. Dann wünscht er sich: „Setzt euch für uns ein.“ Zumindest hoffe er, mit seinem Vortrag ein Fenster bei den jungen Leuten geöffnet zu haben. Lisa Kück nickt, ihr sei bis dato das Thema so nicht bewusst gewesen. Ein nicht zu unterschätzendes, betont Schüppel. Denn: „Fische sind Anzeiger für intakte Gewässer.“

Bei Jannis Kück stehen die Chancen auf einen Multiplikator gut, in ihm begegnet Martin Schüppel einem weiteren Angler, der weiß, dass auf Fische wenig geachtet werde. Später wird der 16-Jährige behängt mit einer über 3000 Euro teuren Ausrüstung für das Elektrofischen und mit Kescher in der Hand dastehen. Martin Schüppel erklärt, wie die Fischschützer derart ausgestattet in Viererteams die Meerforellen im Herbst schonend fangen. Er lädt Jannis Kück schon mal ein.

Im Bruthaus (von links): Jannis Kück, Lisa Kück und Martin Schüppel. (JASPERSEN)

Nach dem Fang werden den Weibchen im Becken vor dem Bruthaus die Eier behutsam abgestrichen, erfahren die jungen Leute. Bis zu 30.000 Eier könne ein dreijähriges Weibchen im Idealfall spenden. Den gebe es allerdings kaum noch. Der Klimawandel macht vor den Meerforellen nicht halt. „Dieses Jahr ist es ganz schlecht, nur ganz wenig Fische sind aufgestiegen“, klagt Schüppel. Die Gründe: die lange Trockenheit, zu wenig und zu warmes Wasser. Es sind nicht die Laichbedingungen, die die schwimmenden Wanderer zwischen Wörpe und Nordatlantik brauchen. Martin Schüppel aber und das Aktionsbündnis wollen das angestammte Leben in und an der Wörpe für die nächsten Generationen erhalten. Lisa Kück und Jannis Kück fühlen sich nach dem Besuch mehr informiert. Die Vorsitzende des Jugendparlaments zieht zum Abschied einen Umschlag aus Tasche. Eine Spende, wie sie den jungen Leuten möglich sei. Dabei betont sie für das Jugendparlament: „Artenvielfalt auch in den Gewässern ist uns ebenso wichtig wie mehr Rücksicht auf die Umwelt.“

Zur Sache

Meerforelle – ein Wanderer zwischen Süß- und Salzwasser

Die Meerforelle ist an den Küsten Europas vom Nordmeer bis zur Ostsee und Biskaya zu finden. Sie zählt zu den Lachsfischen und ist wie dieser ein Wanderfisch, der im Meer lebt und zum Laichen zurück in das Süßwasser seines Schlüpfgewässers zieht. Dabei wandern die Tiere häufig bis in kleine Oberläufe und sogar in sehr kleine Nebenbäche. Diese Rückkehr wird „Aufsteigen“ genannt.

Die Meerforelle der Wörpe wandert über die Nordsee in den Nordatlantik. Meerforellen werden in der Regel 50 bis 70 Zentimeter lang. Je nach Jahreszeit beträgt ihr Gewicht zwischen zwei und vier Kilogramm. Aufgrund von Wasserverschmutzung, Stauwehren und andere Verbauungen war die Meerforelle aus deutschen Gewässern verschwunden, so auch aus der Wörpe. Vor allem dank des Einsatzes von Sportfischern konnte die Fischart inzwischen in einigen Gewässern wieder heimisch gemacht werden.

Für die Wiederansiedlung in der Wörpe setzen sich Fisch- und Gewässerschützer aus der Region seit den 1990er-Jahren ein.