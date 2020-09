Jörg Löffler zeigt, wie es geht: Der Arzt aus Borgfeld hat sich auf die Impfsaison vorbereitet. (Tom Wesse)

Borgfeld/Lilienthal/Worpswede. Der Herbst kommt. Die Infektionszahlen für das Corona-Virus steigen bundesweit an. Gegen das neue Virus gibt es zurzeit noch keine Immunisierung. Einen Impfstoff erwartet das Robert-Koch-Institut (RKI) erst Anfang kommenden Jahres. Doch die Hauptrisikogruppen für Covid-19 und die Influenza sind deckungsgleich. Deshalb empfehlen Hausärzte, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Auch wenn die aktuellen Corona-Zahlen in der Region nicht beunruhigend sind – in Niedersachsen haben sich in der vergangenen Woche 9,5 Menschen von 100 000 neu angesteckt – steigt die Anspannung in den Arztpraxen rasant an. Das berichten Hausärztinnen und -ärzte in Lilienthal, Worpswede und Borgfeld einhellig. Der Borgfelder Allgemeinmediziner Jörg Dieter Löffler berichtet von einem „Spannungsfeld zwischen Panik und wahnsinnigem Nachfragedruck, dem es in Zeiten der Pandemie standzuhalten gilt.“

Man sei fest entschlossen, die Sache pragmatisch anzugehen, berichtet Löffler aus der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis. „Wer als Risikopatient in diesem Winter eine Grippe bekommt – und Covid-19 obendrauf, der hat wirklich schlechte Karten“, warnt der Mediziner. Menschen mit vielen Sozialkontakten „wie Lehrerinnen, Busfahrerinnen, Verkäufer und Erziehern“ empfiehlt der Hausarzt eine Grippeschutzimpfung – genauso wie Angehörigen pflegebedürftiger Menschen, Über-60-Jährigen und Patienten mit Grunderkrankungen.

Zusätzliche Impftermine

Die Nachfrage nach Grippeimpfungen sei zurzeit groß. Sein Team reagiere darauf mit der Einrichtung zusätzlicher Impfmöglichkeiten. „Ab Oktober können sich Patientinnen und Patienten ohne Anmeldung in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr bei uns gegen die Influenza impfen lassen“, kündigt Löffler an. Das sei ohne Anmeldung möglich. „Zeit für ein Gespräch ist dann allerdings nicht“, unterstreicht der Hausarzt. 2000 Influenza-Impfdosen habe die Gemeinschaftspraxis in Borgfeld für diesen Herbst bestellt. „Das ist doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.“

Befeuert werde die erhöhte Nachfrage durch Aussagen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), sagt Löffler. „Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann das tun“, erklärte der Bundesgesundheitsminister unter anderem in der „Welt am Sonntag“. „Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften“, berichtete Spahn weiter. Deswegen habe die Bundesregierung zusätzliche Grippeimpfstoffe geordert. Solche Aussagen hätten zur Folge, dass es einen „wahnsinnigen Nachfragedruck gibt“, sagt Löffler.

Die Worpsweder Fachärztin für Innere Medizin und hausärztliche Versorgung, Katrin Warnke, empfiehlt unter anderem eine Grippe-Schutzimpfung für alle chronisch Erkrankten. Sie habe 450 Impfdosen bestellt, berichtet ihre Praxisleiterin, das sei ein Drittel mehr als im Vorjahr. Ab sofort werde nach Terminvereinbarung geimpft. Impfstoffe seien ausreichend vorhanden. Nicht geimpft werden könne, wer unter einer Hühnereiweiß-Allergie leide, unterstreicht die Medizinerin.

Viele Kinderärztinnen und Ärzte empfehlen eine Grippeschutzimpfung auch für Kinder. Darunter die Lilienthaler Gemeinschaftspraxis von Birgit Vogel, Tatjana Kieschnick und Jörg Meyer-Seifert. „Die Grippeschutzimpfung ist insbesondere für chronisch kranke Kinder oder für die Kinder chronisch kranker Angehöriger wichtig“, teilt die Praxisgemeinschaft auf Nachfrage mit. „Diese sollten vorrangig geimpft werden, weil bei diesen Patienten eine Grippeerkrankung durchaus sehr schwer verlaufen kann“, erklären die Lilienthaler Ärzte.

Vorrang für chronisch Kranke

Gesunde Kinder erkranken in aller Regel nicht so schwer an der Grippe. „Die Grippeschutzimpfung für diese Bevölkerungsgruppe kann aber bei der Eindämmung der Ausbreitung der Grippe eine sehr positive Rolle spielen und damit wiederum Menschen schützen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht geimpft werden können.“ Von daher sei sie keineswegs als unsinnig anzusehen. „Vor dem Hintergrund begrenzter Impfstoffressourcen sollten aber die Chroniker den Vorrang gegenüber den anderen Kindern haben“, erklärt Kinderärztin Kieschnick. Ab dem 1. November will die Gemeinschaftspraxis auch sonnabends zusätzliche Impftermine anbieten.„Dabei können sich Eltern gleich mitimpfen lassen“, sagt Kieschnick. Geimpft werde nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission „Stiko“ und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln.

„Impfexperten empfehlen als besten Zeitraum für die jährliche Grippeimpfung die Monate Oktober und November“, berichtet der Kommunikationschef der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Detlef Haffke, in einer Mitteilung. Bis der Körper einen ausreichenden Schutz vor der Virusinfektion aufgebaut habe, dauere es etwa 14 Tage. „Generell bietet eine Impfung keinen Schutz zu 100 Prozent“, räumt Haffke ein. „Man kann auch trotz Impfung an Grippe erkranken, und zwar, wenn der Grippeimpfstoff nicht zu den zirkulierenden Viren passt oder man sich bereits vor der Impfung beziehungsweise innerhalb der 14 Tage bis zum vollen Wirkeintritt der Impfung mit Grippe infiziert hat.“

Zur Sache

2,5 Millionen Grippe-Impfdosen für Niedersachsen

Bereits im Januar 2020 wurden in Niedersachsen rund 1,4 Millionen Grippe-Impfstoffdosen bestellt, berichtet der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen, Detlef Haffke. Eine Reserve von weiteren 10 Prozent der bestellten Menge stehe zur Verfügung. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn stehen für Deutschland insgesamt 25 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Dies wären für Niedersachsen rund 2,5 Millionen Impfdosen, so Haffke.