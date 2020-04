Ausgediente Toschi-Platten haben Unbekannte in der Feldmark abgeladen. (Fr)

Wilstedt. Mit einer unangenehmen Fundsache wurde Ingo Matthias am Freitag konfrontiert. Unbekannte haben auf seinem Land zwischen Schmalenbeck und Wilstedt eine größere Menge alter Dachplatten abgekippt. „Das sind bestimmt zwei Treckeranhänger voll gewesen“, schätzt der Nebenerwerbslandwirt aus Wilstedtermoor. Weil es so viel ist, müsse das Material von einem größeren Gebäude stammen, so Matthias, „von einem Carport ist das sicher nicht“. Er hofft daher, dass sich Zeugen melden, die etwas zur Herkunft der Platten machen können.

Das Problem dabei: Die sogenannten Toschi-Platten enthalten Krebs erregendes Asbest. Weil bei der Herstellung, Bearbeitung und bei der Zersetzung alternder Materialien die lungengängigen Asbestfasern freigesetzt werden können, wurde in Deutschland der Vertrieb neu hergestellter Asbestprodukte 1993 verboten. Matthias hat den Fund am Freitag der Polizei gemeldet und will am Montag Anzeige erstatten. Nun hofft er, dass er nicht auf den Entsorgungskosten sitzen bleibt.

Abfall anderer Leute finde er öfter auf seinem Land. „Grünschnitt finde ich regelmäßig in meinem Wäldchen“, berichtet er. Aber auch Flaschen, Müllsäcke voller Abfall und ganze Trampoline habe er schon entsorgen müssen.