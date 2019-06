Astronaut Alexander Gerst spricht in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck über seine Erfahrungen auf der ISS. (FOTOS: Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Zum Schluss wünscht Astronaut Alexander Gerst jedem Besucher, dass er einmal die Erde vom Weltraum aus beobachten könne. Sicherlich gilt der Wunsch einem persönlichen Erlebnis. Gerst dürfte aber noch etwas anderes im Hinterkopf haben: Dieses Erlebnis zeigt seiner Meinung nach, wie verletzt unsere Welt bereits ist. Und die Perspektive offenbare, wie dünn und zerbrechlich doch die Atmosphäre wirklich ist, in die wir noch immer große Mengen Kohlendioxid und andere Gase pusten. Immer wieder kommt Alexander Gerst in seinem etwa einstündigen Vortrag in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck auf diese Aspekte zurück. Es entsteht der Eindruck eines intelligenten Menschen, der durch die Erfahrungen zweier Aufenthalte im Weltraum eine Demut für unseren Planeten und die geringe Bedeutung der Menschheit entwickelt hat.

Es ist diese Faszination, die Reisen in den Weltraum so anziehend macht. Und das, obwohl das Universum kaum zu fassen ist, und noch viele Geheimnisse in sich birgt. So mag es kaum verwundern, dass es beim Tag der Luft- und Raumfahrt in der Stadthalle voll war. Ab 13 Uhr waren die Messestände der Firmen, Schulen und Vereine von Besuchern umringt. Zeitweise gab es kaum ein Durchkommen. Eine Intention von Organisator Andreas Mattfeldt war, Schülern und jungen Leuten zu zeigen, welche Jobmöglichkeiten sie in der Region haben. Gerst ermuntert sogar zum Wunsch, Astronaut zu werden. „Astronauten sind keine Superhelden“, sagte er. Das sei für jeden erreichbar – auch für Mädchen.

Er will aber auch interessierten Bürgern zeigen, wofür ihre Steuergelder verwendet werden. „Deutschland gibt dafür jährlich 1,85 Milliarden Euro aus“, informiert er. Es sei gut angelegtes Geld, findet Gerst. Hartmut Claus von der Bremer Firma OHB bestätigt: „Wir sind hauptsächlich hier, um für unser duales Studium zu werben. Das lohnt sich.“ Am Stand schauen aber auch Erwachsene vorbei, um zu sehen, was sich in der Raumfahrt tut. Bremen und die Region haben sich zu einem Zentrum der Luft- und Raumfahrt entwickelt.

Der Mars als Ziel

Aber auch Vereine präsentieren ihre Arbeit. Von Flugvereinen über Astronomische Vereinigungen bis zu Schulen geht das Spektrum. Die Schülerinnen Lilly Schlicht und Wilhelmina Bieniek vom Ökumenischen Gymnasium Bremen erklären beispielsweise ihre Versuche mit Pflanzen. „Wir haben untersucht, wie sich unterschiedliches Licht auf das Wachstum auswirkt“, erzählen die Mädchen. Sogar den Marsboden haben sie simuliert. Der Planet ist ein Ziel der Raumfahrt, wie die Besucher erfahren. Dafür wird derzeit das Raumfahrzeug Orion entwickelt, das zuvor Astronauten auch zum Mond bringen soll.

Das wichtigste Modul wird in Bremen bei Airbus Defence and Space entwickelt und gebaut. Eines ist bereits fertig. „Ohne Bremen kommt derzeit keiner zum Mond“, erklärt Standortleiter Oliver Juckenhöfel stolz. Alexander Gerst betont: „Kein Land kommt mehr allein in den Weltraum.“ Das Ziel zwingt Länder zur Zusammenarbeit.

Gerst ist der Star der Veranstaltung. Bei seinem Vortrag kommen sogar kleine Kinder an den Bühnenrand, um einen besseren Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Unterhaltsam schildert Gerst seine Reise in die Erdumlaufbahn, zeigt eindrucksvolle Fotos und Filme und er erklärt die Sinnhaftigkeit der Raumfahrt. In der Schwerelosigkeit würden Dinge entwickelt, die neue Möglichkeiten in der Medizin und anderen Bereichen ermöglichen. Und den Mond sieht er als großes Archiv, falls er von der Erde stammen sollte. Zudem werde derzeit an einem Abwehrsystem für Asteroiden gearbeitet.