Ein möglichen Standort für ein Atommüll-Endlager könnte ein 85 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Taaken und Ostervesede sein. (Björn Vogt/DPA)

Landkreis Rotenburg. Der Landkreis lädt zu einer Informationsveranstaltung zur Atommüll-Endlagersuche ein. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung online statt. Alle Interessierten sind für Mittwoch, 20. Januar, von 17 bis 19 Uhr eingeladen, an einer Videokonferenz teilzunehmen.

Wie der Kreis Rotenburg mitteilt, hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am 28. September den Zwischenbericht zu potenziell geeigneten Gebieten für ein Endlager im Bundesgebiet veröffentlicht. Die ermittelten Gebiete betreffen auch große Teile des Landkreises, da sich dort Tongestein und Salzstöcke im Untergrund befinden. Andreas Sikorski und Timo Quander aus der Abteilung Atomaufsicht und Strahlenschutz des niedersächsischen Umweltministeriums werden das Standortsuchverfahren für ein atomares Endlager erläutern und stehen für Nachfragen zur Verfügung.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, muss sich per E-Mail unter regionalplanung@lk-row.de anmelden. Danach erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Zugangslink zur Sitzung per E-Mail. Der Landkreis arbeitet mit dem Anbieter „Cisco Webex“. Einzige Voraussetzungen für eine Teilnahme sind eine Internetverbindung und ein Gerät mit Mikrofon und Kamera, also PC, Tablet oder auch Smartphone.

85 Quadratkilometer großes Gebiet

Die Grünen-Kreistagsfraktion teilt dazu mit, dass es sich beim möglichen Standort um ein 85 Quadratkilometer großes Gebiet von Taaken bis Ostervesede handele. Dies erklärten die Kreistagsmitglieder Elisabeth Dembowski, Reinhard Bussenius und Ulrich Thiart nach einem Treffen mit Rolf Wedemeyer, Katrin Martens und Gerolf Richter von der Bürgerinitiative Atommüll Taaken.

Das Besondere am Bereich Taaken sei die Tatsache, dass über dem Steinsalz in steiler Lage eine große Tonschicht (Tiefe 50 bis 450 Meter) vorhanden sei, die das Wasser sehr gut vom Salzstock abhalte. Daher habe Taaken gute Chancen, um in die engere Auswahl zu kommen. Dagegen spreche aus Sicht der Grünen die Trinkwasserversorgung durch die Rotenburger Rinne und die Erdgasförderung. Weil in diesem Bereich der Salzstock schon sehr oft durchbohrt und auch das Fracking-Verfahren angewendet worden sei, wenngleich nicht in Taaken, könne dies ein Ausschlusskriterium sein.

Umfassende Transparenz gefordert

Auch wenn es in Corona-Zeiten schwierig sei, müsse die Bevölkerung umfassend informiert werden. Denn die Einspruchsmöglichkeiten für Bürger enden 2021, so die Grünen. Danach könnten nur noch die betroffenen Kommunen intervenieren, weshalb alle Kommunalpolitiker – und nicht nur die Bürgermeister – zwischen Taaken und Ostervesede aufgefordert seien, sich mit der Endlagersuche in Deutschland zu beschäftigen.

Bei Youtube gebe es unter dem Stichwort „Teilgebiet 033“ Informationen über das Gebiet rund um Taaken. Die Grünen fragen derweil, warum die Einlagerung des Atommülls im Salz geplant sei und nicht im Granitstein. Und: „In welchen Behältern werden die hoch radioaktiven Stoffe eingelagert? Welche Gefahren gehen von der Einlagerung aus und welche Belastungen ergeben sich beim Transport der Castor-Behälter?“

Mit Blick auf diese und viele weitere Fragen sei umfassende Transparenz und gute Kommunikation äußerst wichtig, fordern die Grünen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass das Vertrauen gegenüber den Experten häufig nicht gerechtfertigt war. Deshalb müssten unabhängige Wissenschaftler und eine gute Öffentlichkeitsarbeit dafür sorgen, dass der richtige Platz für das Endlager gefunden werde und die Bevölkerung diesen auch akzeptieren könne.