Nach einem tödlichen Unfall bei Worpswede mussten sich die Ersthelfer zudem mit einem Autofahrer, die die Situation filmte, auseinandersetzen. (Stefan Puchner/DPA)

Worpswede. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 165. Ein 52-Jähriger war zusammen mit seiner 50 Jahre alten Beifahrerin und einem achtjährigen Kind auf der Nordsoder Straße in Richtung Worpswede unterwegs, als das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen ohne die Einwirkung eines weiteren Fahrzeugs nach rechts von der Straße abkam, mit einem Baum kollidierte und sich überschlug. Die Frau wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 52-jährige Mann und das Kind wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Kurz nach dem Unfall kam es zudem zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ersthelfern und einem Autofahrer, der die Unfallsituation mit seinem Mobiltelefon filmte. Hierzu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Neben den Beamten der Polizei waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Die Straße war zwischen Ostersode und Karlshöffenermoor war für rund drei Stunden vollständig gesperrt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Situation im Anschluss geben können. Sie können sich unter der Rufnummer 04791/ 30 70 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck melden.