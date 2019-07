Das Binneboom-Museum liegt an der Straße Am Hexenberg 2 in Borgfeld. Es wurde im Jahr 1995 ins Leben gerufen. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Für manche ist es nicht mehr als ein Haufen Schrott, darüber ist sich Klaus Krentzel im Klaren. Aber es gibt auch die, die mit den betagten Gegenständen einen Spaziergang in ihre Vergangenheit verbinden. Und die besuchen regelmäßig das Binneboom-Museum an der Straße Am Hexenberg in Borgfeld. Das gibt es seit 1995. Auftaktveranstaltung war damals ein Aalessen, zu dem Klaus Krentzel Seeberger Bauern einlud und ihnen die Anfänge seiner Sammlung alter landwirtschaftlicher und handwerklicher Gerätschaften schmackhaft machte. Seit dieser Zeit halfen viele mit, die Sammlung von Klaus Krentzel zu erweitern.

Aber die Besitzer des Museums und seine Besucher werden älter. Klaus Krentzel ist 80 Jahre alt. Altersbedingt verändern er und Jutta Krentzel nun die Öffnungszeiten ihrer kleinen privaten Sammlung. “20 Jahre lang sind wir nicht mal einen Tag irgendwohin gefahren, jetzt wird es Zeit“, sagt er. Zukünftig öffnen sie die Tür zum Binneboom-Museum nur noch alle zwei Monate jeweils am ersten Sonntag im Monat. Am 1. September gibt es das nächste Mal Am Hexenberg Informationen und Führungen zu altem Handwerkszeug und alten Gewerken.

Altersbedingt verändere sich auch das Interesse an seinen über viele Jahre gesammelten Schätzen, es nehme ab, sagt Krentzel. Nur noch wenige Menschen kennen die alten Gerätschaften und haben Bezug dazu. Zum letzten Öffnungstag erschienen nur vier Männer – "leider“, bedauert Klaus Krentzel. Auch Schulklassen und Kindergartengruppen hätten kein Interesse. Viele Besucher kommen wegen des leckeren Butterkuchens, den Klaus Krentzel extra aus Sottrum holt, und wegen des frisch gebrühten Kaffees. „Aber wir sind kein Café“, macht der Museumsinhaber deutlich, „dann bräuchten wir eine Konzession.“ So handele es sich um eine private Sammlung, die zum Museumsbesuch Kaffee und Kuchen reicht.

Drei Tage lang Staub gewischt

Drei Tage lang brachten Klaus und Jutta Krenzel für den jüngsten Öffnungstag ihr kleines Museum draußen und drinnen auf Hochglanz und befreiten jede Ecke, jedes Exponat von Staub und Spinnweben. „Das sieht keiner“, sagt der Sammler ernüchtert. Jutta und Klaus Krentzel hoffen, mit der neuen Öffnungszeit den Besucherstrom kanalisieren zu können. Es soll sich schließlich rentieren. Krentzel bedauert, dass bei vielen Kaffee und Kuchen im Vordergrund steht.

Diesmal aber scheint die Rechnung aufgegangen zu sein. Ständig öffnet sich an diesem Julisonntag die Dielentür, und Besucher betreten das Binneboom-Museum. Auch ihr Weg führt zuallererst zu Kaffee und Kuchen, aber das Interesse an den alten Geschichten, von denen Klaus Krentzel mehr als nur eine erzählen kann, ist groß. Gebannt lauschen die Gäste dem Museumsdirektor, wenn er über die alte Holzschuhmacherwerkstatt erzählt, die Musikbox und die dazugehörenden Schallplatten oder die Ölbilder eines Bremer Malers. „Wir sind dieses Jahr noch nicht dagewesen“, sagen Karin und Walter Kemper, als sie die große Diele betreten. Schnell kommen Krentzel und Kempers über ihre Ahnenforschung ins Gespräch. Klaus Krentzel berichtet über seine Chroniken und mehr als 1000 Sach- und Fachbücher. „Klaus weiß noch alles“, schwärmt Karin Kemper über dessen historische Kenntnisse. Und schnell erzählt Krentzel die Geschichte der alten Eichenschulbank aus Fischerhude, die bei ihm ein neues Zuhause gefunden hat. Von der Schulbank geht es zu Krentzels Schulzeit in Seebergen, die von einem Lehrer, der Kindern mit dem Rohrstock auf die Finger schlug, geprägt war.

Für Edeltraud Behrendt ist der Besuch im Binneboom-Museum eine kleine Reise zurück in ihre Kindheit, denn viele der Gerätschaften kennt sie noch von früher. „Gut, dass jemand das alles aufbewahrt“, freut sich die Lilienthalerin. „Ihr müsst nochmal nach oben“, rät Klaus Krentzel seinen Gästen. Denn im oberen Geschoss bewahrt er sämtliche Werkzeuge, die im Moor verwendet wurden, sowie die Gerätschaften von Strohdachdeckern und Zimmerleuten auf. Dort oben gibt es eine Dorfpost und ein Webzimmer, aber auch Unikate und Kuriositäten, die man nicht wegwerfen darf wie den fußbetriebenen Bohrer eines Zahnarztes.

Wie viele Exponate er besitzt? Bei dieser Frage kann Klaus Krentzel nur bedeutungsvoll lächeln. „Keine Ahnung.“ Karin Kemper hat diesmal nicht die Musikbox angeworfen, das hat Jutta Krentzel übernommen. Die Musik der 60er Jahre erklingt passend zum Duft von frischem Butterkuchen und Kaffee auf der Diele des Binneboom-Museums.