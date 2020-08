Tausende von Nonnengänsen starten auf einer Weide. Das Land Niedersachsen will die Jagdzeiten für Wildgänse ausweiten, um Fraßschäden auf landwirtschaftlichen Flächen einzudämmen. (INGO WAGNER/DPA)

Landkreis Osterholz/Wesermarsch. Um Fraßschäden durch Gänse auf landwirtschaftlichen Flächen zu minimieren, will das Land Niedersachsen zukünftig die Jagdzeiten auf Gänse ausweiten. Außerdem sollen künftig auch geschützte Arten geschossen werden dürfen.

Gänse sind reine Vegetarier, denen Agrarflächen ein gefundenes Fressen bereiten. Zum Leidwesen der Landwirte ernähren sie sich in erheblichem Maße von Wintersaaten der Äcker und dem frischen Gras von Grünland. Da die Zahl der Gänse in den vergangenen Jahren zugenommen hat, das haben Zahlen der Staatlichen Vogelschutzwarte belegt, sind auch die Fraßschäden in den landwirtschaftlichen Flächen größer geworden.

Nur in Vogelschutzgebieten erhalten Landwirte eine finanzielle Entschädigung, die sich laut dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium auf rund acht Millionen Euro im Jahr beläuft. In Agrarflächen, die nicht unter Naturschutz stehen, bleibt oft nur der Versuch, die Gänse von den Flächen zu scheuchen. „Doch Vergrämungsaktionen wie Vogelschreckanlagen haben bisher wenig gebracht: Die Gänse werden dabei nur von A nach B gescheucht“, sagt Tasso Schikore, Vogelkundler bei der Biologischen Station Osterholz (Bios).

Fraßschäden minimieren

Um die Fraßschäden zu minimieren, will das Land Niedersachsen die Jagdzeiten auf Gänse künftig ausweiten. Der Entwurf einer Änderung der Niedersächsischen Jagdzeitenverordnung sieht zudem erstmals vor, auch die nach EU-Recht geschützten Arten Nonnengans und Blässgans zu bejagen, zwei Arten, die im hohen Norden brüten und in Niedersachsen rasten und überwintern.

Die Nonnengans soll künftig vom 1. August bis zum 15. Januar gejagt werden dürfen, allerdings nur außerhalb von europäischen Vogelschutzgebieten und nur dort, wo der Bestand überhandnimmt – was durch einen anerkannten Sachverständigen festgestellt werden muss. Die Blässgans soll, gleichfalls nur außerhalb von Schutzgebieten, vom 1. November bis 15. Januar bejagt werden können. Und für Graugans und Kanadagans soll die Jagdzeit um zwei Wochen auf Mitte Juli vorverlegt werden. Der Entwurf der Gesetzesänderung wurde von der Landesregierung Ende Juli an die Verbände geschickt, die sich dazu äußern können.

Nach den aktuellen Vorschriften des Niedersächsischen Jagdgesetzes mit Stand vom 1. Januar 2019 reichen die aktuellen Jagdzeiten zum Beispiel für Graugänse und Kanadagänse vom 1. August bis 15. Januar, wobei es in Vogelschutzgebieten zu Abweichungen kommt. Bläss-, Saat-, Ringel- und Nonnengänse sind bislang ganzjährig von der Bejagung verschont. Naturschützer kritisieren, dass bei der erweiterten Jagd auf Gänse die Arten verwechselt werden können: Im Ruhekleid seien die Arten selbst von geübten Vogelkundlern nur schwer voneinander zu unterscheiden, kritisiert der Nabu Niedersachsen. Von Naturschützern wird auch immer wieder die starke Störwirkung der Jagd auf Gänse angeführt. „Dadurch werden rastende und überwinternde Vögel in der für sie ohnehin schwierigen Phase zusätzlich beunruhigt und verbrauchen ihre wichtigsten Reserven“, sagt Nick Büscher von der Initiative „Volksbegehren Artenvielfalt“.

Doch das Landwirtschaftsministerium in Hannover schätzt die Störungen durch Jagd angesichts von weniger als einem Schuss alle vier Tage je 100 Hektar als gering ein. Nick Büscher bezeichnet das als naturschutzfachlichen Unsinn: „An dieser Stelle wäre es ehrlicher gewesen, dass man die erheblichen Störungen billigend in Kauf nimmt“, sagt er.

Die Initiatoren des laufenden „Volksbegehrens Artenvielfalt“ bezeichnen den Entwurf des Landwirtschaftsministeriums als ein „Dankeschön an Jägerschaft und Bauern“. „Das ist schon ein starkes Stück: Da reist der Umweltminister durchs Land, besucht Naturschutzprojekte und beteuert, dass die Landesregierung mit dem ,Niedersächsischen Weg‘ jetzt von sich aus endlich mehr für den Natur- und Artenschutz tun will, und gleichzeitig bereitet die Landwirtschaftsministerin das glatte Gegenteil vor“, sagt Nick Büscher.

Manfred Ostendorf, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbands Wesermarsch, begrüßt den Gesetzesentwurf vom Grundsatz her: „Wir haben extrem starke Zunahmen von Gänsen in der Wesermarsch zu verzeichnen“, sagt er, „zeitweise kommen allein im Jadebusen bis zu 90 000 Gänse vor – entsprechend hoch sind die Schäden“. Sie würden noch größer, weil die nordischen Gänsearten seit einiger Zeit statt bis März bis Mitte Mai im Gebiet bleiben.

„Die Schutzkonzepte für Gänse stammen aus den 1990er-Jahren und bedürfen dringend einer Überarbeitung“, sagt Ostendorf. „Nicht zuletzt sind auch die schutzwürdigen Wiesenbrüter dort rückläufig, wo zu viele Gänse sind“, sagt er.

Unter den Naturschützern gibt es radikale Haltungen, bei denen die Jagd auf Tiere generell abgelehnt wird, bis hin zu moderaten Einstellungen: „Die Diskussion zum Thema Gänsejagd wird seit vielen Jahren mit zum Teil extremen Positionen geführt“, sagt Tasso Schikore von der Bios Osterholz. „Zunächst sollte man sich freuen, dass die Bestände der vorher seltenen Gänsearten wieder größer geworden sind. Doch der Erlass, der ausführlich begründet wird, könnte die erhitzten Gemüter beruhigen“, so Schikore.

Er als Naturschützer könne mit der geplanten Änderung des Jagdgesetzes leben. „Denn die Ausweitung der Jagd bedeutet ja nur die Abschöpfung eines gewissen Überschusses an Gänsen und Enten, und es gibt Ausnahmen, wie das Jagdverbot in EU-Vogelschutzgebieten. Und weiterhin sollte im Umfeld von Schlafplätzen nicht gejagt werden“, erläutert Schikore.