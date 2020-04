Lilienthal. Der Lilienthaler Politikbetrieb läuft seit Wochen nur noch auf Sparflamme. Am 10. März hat es die letzte offizielle Sitzung eines Gremiums gegeben, danach verabschiedeten sich alle Ratsleute wie geplant in die verlängerte Osterpause. Am 28. April soll die Politik zumindest kurzfristig wieder ein Lebenszeichen abgeben, wenn im Rathaus der Verwaltungsausschuss regulär tagt. Die erste Mai-Sitzung ist dagegen schon wieder abgeblasen worden, weil im Baudienste-Ausschuss nichts ansteht, worüber die Ratspolitiker entscheiden müssten. So ist das eben in Corona-Zeiten: Auch die Kommunalpolitik beschränkt sich auf das Nötigste.

Der Landkreis und die Kommunen haben sich darauf verständigt, dass nur dann Räte und Ausschüsse zusammenkommen sollen, wenn Beschlüsse dringend notwendig sind. Sitzungen für Sachstandsberichte oder Mitteilungen der Verwaltung wollen sich der Kreistag und die Räte im Kreisgebiet ganz schenken. Das berichtet Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann und sieht dabei auch die Vorbildfunktion, die die Politik hat. „Die Politiker sagen den Bürgern, dass sie am besten zu Hause bleiben sollen und sie selbst machen weiter wie gehabt. Das passt nicht“, meint er.

Sollte tatsächlich getagt werden, gelten auch im Rat die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen: So wird darauf geachtet, dass die Abstände zwischen den Stühlen eingehalten werden, gleiches gilt für die Zuschauerreihen, mit der Folge, dass deren Zahl bei öffentlichen Sitzungen beschränkt sein wird. Laut Bürgermeister Tangermann ist zudem verabredet worden, dass in jeder Sitzung eine Anwesenheitsliste geführt wird, in die sich die Gäste eintragen müssen. „Damit soll gewährleistet sein, dass die Kontakte nachvollzogen werden können, falls es zu einer Infektion kommt. Nach zwei Wochen werden diese Listen vernichtet“, berichtet der Bürgermeister. Der Verwaltungschef ist erleichtert, dass wichtige Entscheidungen in Lilienthal noch rechtzeitig vor Beginn der Krise getroffen wurden. „Es gibt Gemeinden, die noch keinen Haushaltsplan beschlossen haben. Wir waren zum Glück schon im Februar damit durch“, sagt er.

Dringende politische Themen

Grünen-Ratsfrau Erika Simon sieht keinen Grund, sich darauf jetzt auszuruhen. Auf Anhieb fallen ihr mehrere Themen ein, mit denen sich die Politik dringend befassen sollte - Corona-Krise hin oder her. „Wie werden die Beschlüsse zur Schroeterschule abgearbeitet? Was ist mit den Nutzungsgebühren für die Sporthallen in Zeiten, in denen der Sportbetrieb der Vereine ruht? Und werden die Arbeiten an der Flutbrücke wie geplant losgehen? Das sind wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Ein Anruf beim Fachbereichsleiter, der vonseiten der Verwaltung Auskunft gibt, kann keine politische Beratung ersetzen“, sagt die Fraktionsvorsitzende. Sie schlägt vor, dass der Lilienthaler Sitzungskalender überarbeitet wird und der Verwaltungsausschuss in nächster Zeit im 14-Tage-Rhythmus zusammenkommt. „Das ist eine offizielle Runde, in der man offen und geschützt über alle Themen reden kann. Dieser Austausch ist wichtig“, sagt Simon. Zudem könnten solche Zusammenkünfte das Signal nach außen senden, dass wegen Corona in der Kommunalpolitik nicht alles brach liege. Erlaubt seien die Sitzungen ja weiterhin.

Die Grünen selbst haben ihre Fraktionssitzungen mit persönlicher Anwesenheit wegen Corona bis auf Weiteres eingestellt. Informationen werden am Telefon oder per E-Mail unter den vier Ratsleuten ausgetauscht, so will man sich gegenseitig auf dem Laufenden halten. Moderne Kommunikationswege wie Videokonferenzen beschreitet die Ratsfraktion nicht, obwohl die Grünen-Partei solche Möglichkeiten von der Bundes- bis zur Kommunalebene bereitgestellt hat. „Nicht alle Fraktionsmitglieder verfügen über das notwendige Equipment“, berichtet Simon.

Ähnlich sieht es in der SPD-Fraktion des Lilienthaler Gemeinderates aus: Üblicherweise und außerhalb der Ferien trifft sich die Fraktion alle zwei Wochen im Rathaus, doch zuletzt ist das im März passiert. Die nächste reguläre Fraktionssitzung soll nun am 6. Mai stattfinden, und dann wohl im Ratssaal und nicht wie sonst in einem der kleineren Sitzungszimmer, in dem die Sicherheitsabstände von 1,50 Meter zwischen zwei Personen nicht einzuhalten wären. Sieben Fraktionsmitglieder gibt es, regelmäßig nehmen auch der Vorstand des SPD-Ortsvereins und Gäste an den Fraktionssitzungen teil, sodass meist zehn oder elf Leute zusammenkommen. SPD-Fraktionschef Oliver Blau hat zwischendurch schon darüber nachgedacht, dass er sich mit seinen Mitstreitern in der Fraktion per Live-Stream im Internet austauscht. „Doch das ist so nicht durchführbar, weil es doch einigen schwer fällt, diese Technik zu nutzen“, berichtet er.

Videokonferenzen sind auch in der CDU-Fraktion nicht angesagt. Zusammenkünfte hat es auch dort seit März nicht mehr gebeben, Fraktionschef Rainer Sekunde hält seine Leute per Telefon und in Einzelgesprächen auf dem Laufenden, wenn etwas Aktuelles anliegt. „Ich gehe davon aus, dass die regulären Fraktionssitzungen im Mai wieder losgehen“, sagt er.