Vier Schauspielerin mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion stellen die deutschen Soldaten dar. (Lars Fischer)

Worpswede/Bad Bederkesa. Mit 18 Jahren zogen sie begeistert los, mit 30 kamen die letzten von ihnen erst wieder nach Hause. Andere blieben für immer fort. Das Schicksal deutscher Wehrmachtssoldaten, die noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs an die Ostfront eingezogen wurden, hat das Theaterensemble Das letzte Kleinod aufgearbeitet. Das Stück „Komme bald!“ feierte am vergangenen Wochenende in Bad Bederkesa Premiere und ist am Freitag am Worpsweder Bahnhof zu sehen. Denn die Theaterleute sind mit einem Zug unterwegs, der ihnen normalerweise auch als Spielstätte dient.

In diesem Jahr haben sie das Geschehen davor verlagert, ihre Bühne ist eine Wiese am Nebengleis. Auch das ist durchaus metaphorisch zu verstehen, denn auf dem Abstellgleis der Geschichte wähnten sich die jungen Männer, deren anfängliche Euphorie schnell in Ernüchterung und Entsetzen kippte. Aus ihrer Abenteuerlust ist ein Albtraum geworden, und wer dafür nicht mit dem Leben bezahlte, der ging durch die Hölle auf Erden. Bis zu elf Jahren blieben einige in Gefangenschaft. Der Text des Stücks besteht ausschließlich aus collagierten Aussagen von Zeitzeugen, die von dem Team um Regisseur Jens-Erwin Siemssen selbst befragt wurden. Es gibt keine kommentierende Ebene, die Sätze stehen für sich und fügen sich zu einem Bild.

Verhängnisvolle Kriegsbegeisterung

Auf die Bühne respektive Wiese bringen vier Schauspielerinnen diese Texte. Elisabeth Müller, Natalia Voskoboynikova, Margarita Wiesner und Regina Winter haben allesamt Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion, sie sind in Kasachstan oder Sibirien geboren und machen mit ihrer eigenen Geschichte und Persönlichkeit das Thema universell und letztlich auch zeitlos.

Auch wenn es vor allem am Anfang dezidiert um die deutsche Befindlichkeit („Wir waren nicht gegen Hitler ... So überzeugt waren wir, dass das gut ist!“) geht, kommt mit der Angst im Kreuzfeuer, den Verwundungen und Verlusten eine Angst und Verzweiflung, die vermutlich jeder Soldat in jedem Krieg zu jeder Zeit auf der Welt teilt.

Das Thema, das immer die Gefahr in sich trägt, die Schicksale einer Nation, die das größte Gemetzel der Menschheitsgeschichte herbeiführte, über die anderer Völker zu stellen, wird so angegangen, dass sehr schnell deutlich ist: Hier geht es nicht um Verklärung und Heldentum, hier geht es um junge Männer, die allesamt, unabhängig von Herkunft und Gesinnung, zu Opfern ihrer Zeit werden. Ob man ihnen ihre naive Kriegsbegeisterung zum Vorwurf machen will, liegt letztendlich beim Betrachter. Dass so fast einer ganzen Generation von Männern die Jugend und das Leben, das sie hätten haben sollen, – ganz real oder im übertragenen Sinn – genommen wurde, bleibt unbestreitbar.

Der naiven Euphorie folgt für die, die Schlachten, Hunger, Krankheiten und Arbeitslager überlebt haben, das zermürbende Warten auf die Heimkehr nach dem Krieg. (Lars Fischer)

Die Darstellerinnen spielen den Schrecken mit beängstigender Intensität. Man nimmt ihnen das zackig Soldatische ebenso ab wie die seelische Pein dahinter. Vor allem ihr mehrstimmiger Gesang – erst deutsche Soldatenlieder, später dann russische Volkslieder – bietet in seiner Schönheit einen Kontrast, der dem Zuschauer manches Mal förmlich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Mit starken choreografischen Mitteln transportiert das Quartett die Illusionen von Schlachtfeld und Feldlazarett, Gefangenenlager und Zwangsarbeit im Bergwerk und das zermürbende Warten auf die Heimkehr. Die schauspielerische Leistung ist eindrucksvoll, und die Bilder, die vor einem alten, bis aufs Gerippe ausgeschlachteten Güterwagen entstehen, stehen ihr in nichts nach.



„Komme bald!“ vom Theater Das letzte Kleinod ist vom 7. bis 9. August jeweils ab 18 und 20 Uhr am Worpsweder Bahnhof zu sehen. Im Vorverkauf gibt es lediglich noch Karten für die Vorstellung am Sonntag, 9. August, ab 20 Uhr zum Preis von 28 Euro, ermäßigt 18 Euro. Allerdings können kurzfristig Plätze dadurch frei werden, dass Besucher in Gruppen kommen und daher zusammensitzen können. Solche Kapazitäten gehen dann an die Tageskasse, sodass spontane Nachfragen Erfolg haben können. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 04749/ 103 10 60 oder auf www.das-letzte-kleinod.de.