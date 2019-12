Das Einkaufsangebot am neuen Marktplatz wird gut angenommen. Mitunter fast zu gut. Deshalb mussten sich Politik und Verwaltung nun mit Plänen für eine Erweiterung des Parkplatzes beschäftigen. (Christian Kosak)

Ritterhude. 180 Stellplätze sieht der neue Marktplatz an der Riesstraße für die Kunden von Rewe, Aldi und Co. vor. Zu wenig, wie sich Kai Sünkel (Bremer Wohnungsbau) und Rainer Gloy (Planer) inzwischen eingestehen. Vor allem freitags, wenn auf dem Marie-Bergmann-Platz der Wochenmarkt stattfindet, seien nicht genügend Stellplätze vorhanden, teilten sie dem Bauausschuss mit. Sie beantragten daher nun eine Änderung des Bebauungsplans. Ziel: die Schaffung weiterer Stellplätze im hinteren Bereich des Parkplatzes.

Seit seinem ersten Treffen mit den ehemaligen Grundstückseigentümern habe er zehn Jahre benötigt, um die Flächen zu erwerben, erinnerte Rainer Gloy an den steinigen Weg zum Marktplatz. Um ihre Vorstellungen von den zuständigen Behörden genehmigt zu bekommen, hätten sie „Kniffe nutzen“ müssen. Dazu gehörte, dass sie nicht mit einem Stellplatz je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, sondern nur je 25 Quadratmeter Verkaufsfläche gerechnet hätten. „Nun sind das aber doch zu wenige“, sagte Gloy. Ihr Ziel sei es daher, auf 258 Stellplätze zu erweitern. Das solle im hinteren Bereich des Gewerbegrundstücks geschehen, wodurch, wie die Bündnisgrüne Dorothea v. Rex-Gröning kritisch anmerkte, sie dichter an den Hamme-Deich rücken würden.

Mündliche Zusage

Auf die Nachfrage von André Warnstedt (SPD) räumten Gloy und Sünkel ein, die dazu benötigte Fläche noch nicht zu besitzen. Allerdings hätten sie damals bei den ursprünglichen Kaufverhandlungen die mündliche Zusage des Landbesitzers bekommen, in einem Fall wie diesem die zusätzlichen Meter an Grund und Boden für mehr Parkplätze zu bekommen. „Grundsätzlich hatten wir mit ihm über einen Verkauf gesprochen“, so Gloy. Es gebe also eine mündliche Absprache. „Aber mehr nicht.“

Warnstedts Vorschlag, damit auch gleich die Fläche zu erwerben, die für den von den Bürgern gewünschten Weg zur Hamme benötigt werde, mussten Gloy und Sünkel eine Abfuhr erteilen. „Das werden wir nicht hinkriegen“, sagte Sünkel. Der Verkäufer wolle die Fläche ja eigentlich gar nicht veräußern. „Er machte das nur aus Gefälligkeit, weil der die aktuelle Situation sieht“, so Kai Sünkel. Zu seiner mündlichen Zusage werde der Besitzer stehen, ist Gloy überzeugt. „Aber mehr ist da zurzeit nicht möglich.“

Dorothea v. Rex-Gröning blieb bei ihrer Kritik an der Reduzierung des Abstandes zum Deich. Das beiße sich mit dem Naturschutz. Außerdem fürchte sie, dass dann alle Bauherren künftig dichter an den Deich ran wollten. Die im Plan eingezeichnete Erweiterung im nord-östlichen Bereich solle daher nicht umgesetzt werden. Die Antragsteller waren skeptisch. In dem Fall müssten sie gucken, ob sich das gesamte Verfahren überhaupt noch in der Summe rechne – oder ob dann am Ende auf zu viele neue Stellplätze verzichtet werden müsse.

Bei einer Nein-Stimme befürwortete der Ritterhuder Bauausschuss letztlich jedoch den Antrag von Gloy und Sünkel, eine Änderung des Bebauungsplan anzuschieben, um den Parkplatz an der Riesstraße erweitern zu können.