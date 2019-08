Worpswede. Ob in einem der anderen Klärwerke schon mal jemand in eines der Becken gefallen ist, das weiß Ralf Prigge nicht. Dass so etwas aber in der Worpsweder Kläranlage noch nicht vorgekommen ist, das weiß der Energieelektroniker ziemlich genau. Damit beantwortet der Anlagentechniker nur eine von vielen Fragen während des Rundgangs über das Gelände der Worpsweder Anlage, die die Ferienspaßkinder stellen. „Wir gehen den Weg des Abwassers“, beschreibt Fabian Grimm, Fachkraft für Abwassertechnik, in kurzer Form den Ablauf der Worpsweder Ferienspaßaktion „Wohin fließt unser Abwasser?“. Denn an diesem Sommerferientag führt der Mitarbeiter des Worpsweder Klärwerks gemeinsam mit Ralf Prigge und Ilhan Böschen Kinder im Alter zwischen sechs bis 13 Jahren an allen Reinigungsstufen der Worpsweder Kläranlage vorbei, um ihnen in diesem Punkt Klarheit zu verschaffen. Zwei Stunden braucht das Abwasser bis es aus Neu Sankt Jürgen im Klärwerk eintrifft, erklärt Prigge seinen interessierten jungen Zuhörern. Denn es fließt durch Umbeck, vorbei am SOS-Kinderdorf und passiert den Worpsweder Bahnhof bevor es endlich am Hammeweg ankommt.

Ralf Prigge (rechts) zeigt den Kindern Millionen von Mitarbeitern, in Form von Mikroorganismen, die im Belebungsbecken für die Kläranlage arbeiten. (Sabine von der Decken)

An der Schalttafel im Bürogebäude startet der Rundgang mit Ralf Prigge und Ilhan Böschen. Wie eine Aneinanderreihung von Legosteinen sehen Kontrolleuchten, Symbole und Schaltkreise aus. Die Schalttafel gibt Auskunft über Funktionsstörungen der einzelnen Klärstufen, erklärt Prigge. Staunend stehen die Jungen davor und lassen sich den Aufbau des Klärwerks erst einmal in der Theorie erklären. Wissbegierig sind sie alle und stellen während des einstündigen Rundgangs viele Fragen zur Anlage in Worpswede, aber auch über Wasser, Abwasser und Ökologie.

Ralf Prigge erklärt die Schaltkreise der Worpsweder Kläranlage. (Sabine von der Decken)

Millionen von Mitarbeitern

Erste Station des Rundgangs ist die Tonne, in der die durch die mechanische Reinigung gesammelten Reste wie Sand, Toilettenpapier aber auch Mais aufgefangen werden. Ein kurzer Blick und eine Nase voll reicht den meisten Ferienspaßteilnehmern, dann geht es weiter zur ersten mechanischen Reinigungstufe. Ralf Prigge hebt den Deckel an und lässt einmal in den Behälter hineinblicken. Der strenge Geruch lässt die Kinder diesen Bereich schnell verlassen. Sie verfolgen den Weg des Abwassers entlang eines kleinen Kanals mit Gefälle. Noch ist es trübe und riecht. „Wir haben Millionen von Mitarbeitern“, so Prigge zu den ungläubig auf die braune Brühe schauenden Kinder. Gemeint sind die Mikroorganismen, die im Belebungsbecken ihre Arbeit tun, um das grob vorgeklärte Wasser in der biologischen und chemischen Reiningungsstufe noch weiter zu reinigen. Ganz nebenbei spricht Prigge an dieser Stelle auch das Phänomen der Überdüngung an. Lieber fragen, statt anfassen rät er im Laufe des Rundgangs. Erst im Nachklärbecken, in dem sich feste Bestandteile von der flüssigen Phase trennen, sehen die Besucher der Kläranlage erstmals klares Wasser. Eine dreiviertel Stunde braucht hier die Räumungsbrücke, damit sauberes Wasser über den Rand fließt und seinen Weg in den grünen Teil des Geländes nimmt. 1000 Kubikmeter Wasser klärt die Worpsweder Anlage pro Tag. Wenn allerdings größere Regenmengen niedergehen, dann sagen die Bakterien, dass es ihnen zuviel ist, verrät Prigge. Ob die Mikroorganismen denn sprechen könnten, fragen die jungen Besucher. Das nicht, gibt der Mitarbeiter der Kläranlage zu, um sie zu verstehen gebe es besondere Methoden. Letzte Station des Abwassers ist der „Schönungsteich“, in dem das Schilf die Aufgabe, das Wasser zu säubern, übernimmt. Erst wenn das Wasser diesen großen Teich durchlaufen hat, wird es sauber in die Hamme entlassen.

„Heute stinkt es im Labor nicht“, so die gute Nachricht von Ralf Prigge. Nur wenn einmal pro Woche der Klärschlamm für die Analyse der Werte gekocht wird, zieht ein übler Geruch durch das Betriebshaus. Zum optischen Vergleich hat der Energieelektroniker vier verschiedene Reinigungsstufen in Glaszylindern nebeneinander aufgebaut. Jakob sieht Parallelen zwischen Belebtwasser und Cola. Von dem Rundgang während der Ferienspaßaktion nimmt William als Information mit nach Hause, dass ein Zuviel an Klärschlamm den Feldern nicht gut tut. Jakob staunte über den im Abwasser vorhandenen Schmutz nicht schlecht, damit hatte er nicht gerechnet. Und Tom fand die gesamte einstündige Tour einfach nur spannend.