Ab dem Sommer 2020 muss der Hüttenbuscher Kindergarten wieder eine eigene Küche besitzen. (Ralf Hirschberger)

Worpswede. Auf der Zeichnung des Architekten und in den Erläuterungen der Gemeindeverwaltung schien alles ganz einfach: Es müssen nur zwei Räume umgebaut werden, und der Hüttenbuscher Kindergarten, der zusammen mit der Grundschule im Bildungszentrum an der Schulstraße untergebracht ist, hat nicht nur wieder eine vorschriftsmäßige Küche, sondern bekommt auch ein neues, günstiger gelegenes und größeres Büro für die Leiterin. In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses fiel dieser Plan aber durch. Beschlossen wurde noch nichts.

Seit in Hüttenbusch die Ganztagsschule eingeführt wurde, wird das Mittagessen von einem Caterer angeliefert, und zwar auch für den Kindergarten, der vorher selbst kochte. Deshalb wird dessen Küche nun vom Kindergarten und von der Schule als Spülküche verwendet. Das genehmigt die Landesschulbehörde aber nur ausnahmsweise; die Ausnahmegenehmigung galt eigentlich bis Juli dieses Jahres, wurde aber nun um ein Jahr verlängert. Ab dem 1. August 2020 muss der Kindergarten wieder eine eigene Küche besitzen. „Dass die Küchen getrennt werden müssen, kann von uns niemand nachvollziehen“, sagte die Ausschussvorsitzende Gesa Wetegrove (SPD) in der Sitzung. Der Kindergarten benötigt nach Ansicht der Landesschulbehörde eine Küche, in der die Kinder selbst backen können. Würde keine eingerichtet, würde die Betriebserlaubnis für den Kindergarten zurückgezogen, erklärte Michael Rath, der Leiter des Fachbereichs Baudienste in der Gemeindeverwaltung.

Die Verwaltung hat den Fischerhuder Architekten Peter Bischoff um einen Entwurf gebeten. Darin wird vorgeschlagen, die neue Küche in dem kleinen Raum zwischen dem Personal- und dem Mehrzweckraum im hinteren Gebäudeteil einzubauen, der jetzt das Büro der Kindergartenleiterin ist. Die Leiterin soll ihr Büro in dem Wintergarten bekommen, der in den Innenhof hineinragt. Dann könnten Eltern direkt über den Schulflur und den Durchgang rechts neben dem Wintergarten zum Leiterinnenbüro gelangen, sagte Michael Rath. „Jetzt müssen die immer durch den Mehrzweckraum laufen.“ Das neue Büro würde auch größer. Kosten würde der gesamte Umbau, zu dem auch ein vorgesetzter Windfang zum Pausenhof gehört, 162 000 Euro.

Dem könne er nicht zustimmen, sagte Stefan Bötjer (SPD): „Wir können hier nicht einfach so 162 000 Euro genehmigen.“ Es müsse auch der Schulausschuss gefragt werden, dessen Vorsitzender Stefan Bötjer ist. Er musste sich allerdings von Ilse-Marie Seijger (Unabhängige Wählergemeinschaft) die Anmerkung gefallen lassen, dass die Schulausschusssitzung, die für zwei Tage nach dem Sozialausschuss angesetzt war, mangels Themen abgesagt wurde. Fachbereichsleiter Michael Blechmann fand das nicht weiter schlimm – in den Haushaltsberatungen würden auch der Schul- und der Finanzausschuss über den Umbau beraten. Aber diese Sitzungen seien erst im November, wandte Stefan Bötjer ein.

Heiko Pankoke störte sich weniger am Verfahren als an dem Entwurf. Die Schule mit ihren 60 Schülern habe sechs Klassenräume – unten im vorderen Trakt zwei, neben denen die beiden Gruppenräume des Kindergartens liegen, die anderen vier vorn im ersten Stock –, der Kindergarten, ebenfalls mit 60 Kindern, müsse mit zweieinhalb Räumen auskommen. Besser wäre es, wenn der jetzige Klassenraum, der direkt gegenüber dem Durchgang nach hinten liegt, zur Küche umgebaut würde, schließlich liege er direkt neben den Gruppenräumen. Für die einzügige Grundschule müssten fünf Klassenräume ausreichen. Das Kindergartenbüro könne in seinem alten Raum bleiben – im Wintergarten könne ohnehin nicht richtig geheizt werden. Hans-Helmut Pein (UWG) sah bei dem Umbau, so wie er geplant ist, Probleme mit dem Brandschutz und wurde darin von Anette Faouzi (CDU) unterstützt. Man solle noch einmal zusammen mit dem Architekten beraten, und zwar im Bildungszentrum. Dann solle das Thema zurück in die Fraktionen verwiesen werden und möglichst schnell eine gemeinsame Sitzung des Sozial- und des Schulausschusses angesetzt werden, schlug Michael Blechmann vor, was einstimmig beschlossen wurde.

In der Fragestunde nach der Sitzung kritisierten viele der etwa 20 anwesenden Mütter den Vorschlag von Heiko Pankoke. Eine Mutter meinte, wenn die Schule einen Klassenraum abgeben müsse, werde ihr Konzept torpediert, denn dazu gehörten „kleine Inselräume“. Dann könne es passieren, dass Eltern aus Neu Sankt Jürgen und Mevenstedt ihre Kinder nach Worpswede schicken würden und die Hüttenbuscher Schule nicht mehr genug Schüler habe. Schulleiterin Maria Marckwardt wies darauf hin, dass der von Pankoke ins Auge gefasste Raum ein vielfach genutzter Fachraum sei und zudem die Klassen in Hüttenbusch gerade im Wachsen begriffen seien. Auch Cornelia Giehle, die Leiterin des Kindergartens, findet die Pläne des Architekten sinnvoll. Damit bliebe noch Platz für eine kleine Kindergruppe, und ihr Büro liege jetzt „irgendwo versteckt“.