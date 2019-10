Narciss Goebbel (Arbeitsgruppe Ortsentwicklung), Katharina Ritter von den Künstlerhäusern, Moderator Björn Herrmann, Staatssekretär Jörg Mielke und der Leiter der großen Kunstschau, Jörg van den Berg (von links), diskutierten in der Bötjerschen Scheune. (Christian Kosak)

Worpswede. Die aufgestellten Stühle reichten zunächst nicht aus, um allen Interessierten der Podiumsveranstaltung über die Zukunftsfähigkeit Worpswedes in der Böttjerschen Scheune Platz zu bieten. So wurden noch schnell einige Sitzmöglichkeiten herbeigeschafft, und das Publikum konnte entspannt dem Schlagabtausch der Redner Folge leisten. Eingeladen zu der Veranstaltung unter dem Titel „Mythos ohne Moderne? Was Worpswede jetzt braucht“ hatten die SPD-Kreistagsfraktion Osterholz und der SPD-Ortsverein.

Auf der Agenda stand vor allem die Frage, wie Ortsentwicklung und Kulturförderung trotz knapper Kassen gelingen können und welche neuen Ideen dafür notwendig seien. Neben Staatssekretär Jörg Mielke, der seit 2013 als Chef der niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover tätig ist und zuvor Landrat des Landkreises Osterholz war, nahmen an der Veranstaltung der Sprecher der AG Ortsentwicklung Narciss Göbbel, der künstlerische Leiter der Großen Kunstschau Jörg van den Berg und die Leiterin der Künstlerhäuser Worpswede Katharina Ritter teil. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Fraktionsvorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Björn Herrmann, der unter anderem als Kurator der Jubiläumsausstellung „Mythos und Moderne“ zum 125. Geburtstag der Künstlerkolonie eine intensive Verbindung zu Worpswede pflegt.

Die Jugend verpasst

So begann die Veranstaltung mit einer Art Bestandsaufnahme von Narciss Goebbel, der über den Zwischenstand der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung berichtete. Die Frage nach der Kernkompetenz des Ortes sei dabei die Grundlage gewesen. Goebbel, der seit gut 30 Jahren im Ort lebt, stellte indirekt die Frage, ob Worpswede sein kulturelles Potenzial überhaupt kenne. Für ihn habe Worpswede ein „interessantes kulturelles Flair“, die Bergstraße sei gut besucht und viele Menschen stünden an der Eisdiele Schlange. Doch um zukunftsfähig zu bleiben, müssten neue Ideen entwickelt werden. „Wir müssen die Kompetenzen sichtbar machen“ erläuterte er, nachdem er einige mögliche Modelle der Arbeitsgruppe wie beispielsweise die Schule als Ort für internationale kulturelle Bildung oder Worpswede als Bio-Oase oder als Gesundheitsdorf kurz umriss.

Als Kernkompetenz für Worpswede sieht Mielke die Kulturpolitik. Die Historie und auch die Lebendigkeit des Ortes seien wichtige Faktoren, meinte er. Im Gegensatz zu Goebbel blickt er aus zwei Perspektiven auf den Ort: von innen und von außen. Letzteres sei ein wichtiger Faktor. Es gäbe viele kreative Potenziale – das Dorfleben, die Künstlerszene und das Museale. „Doch wenn man von außen drauf guckt, läuft vieles aneinander vorbei“ so seine Einschätzung. Ein Manko sei, dass Worpswede sich oft selbst genüge. Er sieht die Potenziale, aber sie müssten zusammengeführt werden und auch besser beworben werden, so seine Anregung. In diese Richtung denkt auch Katharina Ritter, der es darum geht, Allianzen zu bilden. Die Künstlerhäuser seien international unter Künstlern sehr bekannt und geschätzt, ein Potenzial, das sie nun mit den Museen zusammen weiter ausbauen möchte. „Wir bilden nicht das ab, was in Worpswede los ist“ stellte sie fest. Sie wünscht sich eine bessere Einbindung der Bevölkerung und stellte zugleich mit Blick auf das Publikum, das größtenteils aus Kulturschaffenden, Künstlern und Politikern unterschiedlicher Couleurs besteht, fest: „Wir haben es verpasst, die Jugend hierher zu bekommen.“ Neue Wege miteinander zu gehen sei für sie wichtig. Die ländliche Ressource mehr wahrzunehmen, Stipendiaten mehr zu beteiligen, aber auch Klima, Landwirtschaft oder auch die anstehende Sanierung der Künstlerhäuser in künstlerische Prozesse mit einzubinden, sieht sie als mögliches Szenarien an.

Etwas direktere Töne schlug Jörg van den Berg, ebenfalls geprägt durch den externen Blick als Kenner der internationalen Kunstszene, in Hinsicht auf die zukünftige Ausrichtung des Ortes an. Er will keinen „Schmusekurs“, sondern die Veränderung, dies sei oft schmerzhaft, man müsse sich von der herkömmlichen Denkweise loslösen. Wer ihn kenne, der wisse mittlerweile, dass seine Ausstellungen in der Großen Kunstschau nicht mehr die Frage stellen, wann ein Kunstwerk entstanden sei, sondern wie es heute wahrgenommen werde. Ein neuer musealer Ansatz, an den sich die Worpsweder gewöhnen mussten. „Wir müssen uns verabschieden von der Bronze auf dem Sockel, heute gestaltet Kunst soziale Räume“, sagte er programmatisch und machte deutlich, dass es ihm um die Sache, um die Weiterentwicklung ginge. Worpswede hinke hinterher. Man müsse alle zusammen bekommen und partizipatorisch denken.

Und auch für Moderator Björn Hermann sind neue Akzente für Worpswede wichtig: „Der Name hat immer noch einen guten Klang weit über den Landkreis hinaus. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er durch ungewöhnliche und innovative Ideen neuen Glanz bekommt. Eine spannende Aufgabe, bei der die Gemeinde Worpswede, der Landkreis Osterholz und das Land Niedersachsen intensiv zusammenarbeiten müssen.“ Es bleibe zu hoffen, dass sich dies auch in den Köpfen aller Kulturtreibenden ein wenig verankert, um neue Wege zur gemeinsamen Zukunft Worpswede zu bereiten und um die ein oder andere Vision wahr werden zu lassen.