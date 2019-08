Marion Schorfmann und Hans-Joachim Iken unterschreiben den Wegenutzungsvertrag für die nächsten zwanzig Jahre. (Klaus Göckeritz)

Grasberg. Der Oldenburger Energieversorger EWE-Netz ist auch in den kommenden 20 Jahren für die Versorgung mit Strom- und Gasanschlüssen in der Gemeinde Grasberg verantwortlich. Einen sogenannten Wegenutzungsvertrag unterzeichneten Bürgermeisterin Marion Schorfmann und EWE-Netz-Geschäftsführer Hans-Joachim Iken am Donnerstag im Grasberger Rathaus. Die Gemeinde gewährt dem Unternehmen demnach Nutzungsrechte und erhält im Gegenzug vertraglich festgesetzte Beträge. Versorgungssicherheit und die zunehmende Bedeutung von erneuerbaren Energien hätten in den Vertragsgesprächen eine wichtige Rolle gespielt, sagte die Bürgermeisterin.

Die Wegenutzungsverträge, früher hießen sie Konzessionsabgaben, sind im Energiewirtschaftsgesetz geregelt und schreiben die Rahmenbedingungen für den Bau und den Betrieb von Strom- und Gasnetzen auf dem Gebiet von Gemeinden fest. Sie werden spätestens nach 20 Jahren neu ausgeschrieben und vergeben. Weil der alte Vertrag ausläuft, musste neu verhandelt werden. Für die Gemeinde Grasberg ändert sich nach dem festgelegten Prozedere, einem entsprechenden Eintrag im Bundesanzeiger und einer Ausschreibung, grundsätzlich nichts. Das Angebot des Oldenburger Energieversorgers wurde vom Gemeinderat für gut befunden und beschlossen. „Wir setzen eine bewährte Zusammenarbeit fort“, stellten Marion Schorfmann und Hans-Joachim Iken jetzt fest.

Damit ist der regionale Netzbetreiber für die „sichere Versorgung“ von mehr als 1600 Gas- und fast 2800 Stromanschlüssen auf Grasberger Gemeindegebiet verantwortlich. Dazu gehören auch die Leitungen, die sich auf 159 Kilometer für Gas und 308 Kilometer für Strom belaufen, wie Regionsleiter Torsten Wüstenberg erklärte.

Erfahrung mit Energiewende

Den Vertragsparteien ist eine grundsätzlich gute Kommunikation wichtig. Ein entsprechender Austausch findet in regelmäßigen Gesprächen in einem Regionalbeirat mit den Verwaltungsspitzen der Gemeinden Grasberg, Worpswede, Schwanewede und der Samtgemeinde Hambergen sowie Vertretern von EWE-Netz statt. Davon profitieren beide Seiten, wie es jetzt hieß. Die Kommunen bleiben in Sachen Entwicklung der Energieversorgung auf dem neuesten Stand, der Versorger erhält ein jeweils aktuelles Bild aus den Kommunen. „Mit EWE-Netz haben wir einen Betreiber, der viel Erfahrung mit der Energiewende hat“, betonte Marion Schorfmann. Ein Urteil, das Iken bestätigte. Der Anteil an Energie aus erneuerbaren Energieträgern sei vergleichsweise hoch. „Wir weisen trotz dieses hohen Anteils eine Ausfallzeit von nur drei Minuten pro Kunde und Jahr aus“, rechnete der Geschäftsführer vor. Der Bundesdurchschnitt liege bei zwölf Minuten.

Für Grasberg stehen in der näheren Zukunft keine grundsätzlichen Veränderungen im Netz an. „Die Gemeinde ist flächendeckend versorgt, wir werden hauptsächlich in den Neubaugebieten aktiv sein“, sagte Wüstenberg. Grundsätzliche Bewegung und Veränderungen seien in den nächsten 20 Jahren am anderen Ende der Leitungen zu erwarten. Die Energiewende sei ein gleichbleibend wichtiges Thema, darüber hinaus setze sich das Unternehmen zum Beispiel mit der Wasserstoff-Technologie und daraus resultierenden Herausforderungen auseinander.

Der jetzt unterschriebene Vertrag ist auch für Kämmerer Heiko Hartwig von Bedeutung. Der Versorger zahlt über die gesamte Laufzeit eine Abgabe an die Gemeindekasse – Geld, das in den Haushalt einfließt und aktuell mit rund 220 000 Euro pro Jahr zu Buche schlägt. Der neue Vertrag tritt am 20. November 2020 in Kraft und endet im Jahr 2040.

EWE-Netz betreibt Strom- und Gasnetze im Ems-Weser-Elbe-Gebiet und Gasnetze in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus baut das Unternehmen Telekommunikationsnetze. Es hat 2018 einen Umsatz von 1,34 Milliarden Euro ausgewiesen und beschäftigt rund 1700 Menschen.