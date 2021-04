In den Abend- und Nachtstunden sind nun die Kröten, Frösche und Lurche auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Die Biologische Station Osterholz bittet Autofahrer darum, bestimmte Straßen und Wege in den nächsten zwei bis drei Wochen zu meiden, um keine Amphibien zu töten. (Patrick Pleul)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Lautlos – aber für die hiesigen Amphibien unüberhörbar – ist er gefallen: der Startschuss zur diesjährigen Krötenwanderung. Bei anhaltend milden Tagestemperaturen, nachts über fünf Grad Celsius sowie Regen haben sich Erdkröte, Grasfrosch und Molche aus der Winterstarre gelöst und sind zu ihren Laichgewässern aufgebrochen. Zwar hätten die kühlen Temperaturen der vergangenen Tage und vor allem der Nächte den ersten Bewegungsdrang ein wenig ausgebremst, berichten die Mitarbeiter der Biologischen Station Osterholz (Bios). Unterwegs seien die Tiere aber dennoch und werden es wohl auch noch einige Zeit länger als sonst üblich sein. Die Naturkenner bitten daher Autofahrer um besondere Achtsamkeit.

Dem Drang folgend, ihre Geburtsgewässer aufzusuchen, um dort für eigene Nachkommen zu sorgen, müssen die Lurche nämlich oft Straßen und Wege überqueren. Dabei werden viele von ihnen überfahren. Viele solcher Straßen und Wege sind den Biologen bekannt. Doch längst nicht an allen Abschnitten können sie Krötenzäune aufbauen, um die Amphibien einzufangen. Sie bitten daher darum, diese Gebiete in den nächsten Wochen nach Möglichkeit nachts mit dem Fahrzeug zu meiden beziehungsweise dort nur vorsichtig und langsam zu fahren. Auf diese Weise könnten die Fahrer laichwilligen Tieren ausweichen. Durch das langsame Fahren werde zudem verhindert, dass die Amphibien durch den vom Fahrzeug geschaffenen Luftdruck angesogen werden und unter dem Fahrzeug zerplatzen. Auch aus Rücksicht auf Menschen, die während der Krötenwanderung Kröten, Frösche und Molche einsammeln, um sie sicher über die Straße zu tragen, bitten die Mitarbeiter der Bios um eine umsichtige Fahrweise.

Tödliche Fallen

Außerdem empfehlen die Bios-Mitarbeiter, Kellerschächte und andere ebenerdige Öffnungen sowie Kellerzugänge im Auge zu behalten, da sie zu ausweglosen, tödlichen Fallen für die Amphibien werden können. Da hohe Bordsteinkanten an Straßen ebenfalls unüberwindbare Hindernisse für die Tiere darstellen, raten sie außerdem, diese Barrieren für die Amphibien mit Sandhaufen oder kleinen Brettchen zu beseitigen.

Mit der Abwanderung der neuen Generation Jungkröten aus den Gewässern in ihre Sommer-Reviere sei dann zwischen Ende Mai und Ende Juni an einigen wenigen feucht-warmen Tagen zu rechnen. In dieser Zeit passierten die noch kleinen Tiere oft in großer Anzahl die Straßen und Wege.

Zur Sache

Straßen-Liste online

Zu den häufig von Kröten überquerten Strecken im Kreisgebiet gehören in Worpswede im Bereich Überhamm/Weyerdeelen die Straße An der Bahn, in Neu Stankt Jürgen die Kreisstraße 15 (Dorfstraße) sowie der Hammeweg zwischen Jugendherberge und Neu Helgoland, der Karl Krummacher Weg, der abends und nachts deswegen gesperrt wird, außerdem die Westerweder Straße, die Ostersoder Straße und die Nordweder Straße in Höhe der Hausnummern 13 und 15.

In Lilienthal ist die Straße Am Saatmoor im Ortsteil Kleinmoor betroffen, außerdem die Klosterweide (Verbindungsweg Frankenburg-Moorhausen, Umgehungsstraße Höhe Friedhof), der weitere Verlauf der Westerweder Straße, die Friedrich Wilhelm Raasch-Straße in Nähe des Regenrückhaltebeckens, sowei alle Wege entlang des Wümmedeiches. Auf Borgfelder Seite kommt Borgfelder Landstraße, in Timmersloh die Straße Am Großen Moordamm nahe dem Hexenberg und die Verbindung Hinterm Moorlande dazu.

Rund um Tarmstedt sind Kröten vor allem im Breich Breddorf-Ehebrock und auf der Straße durch den Ummelwald zwischen Rhadereistedt und Kirchtimke unterwegs.

Weitere Straßen und Wege, die in den nächsten Tagen und Wochen zum Schutz der Amphibien möglichst von Fahrzeugen gemieden werden sollten, listen die Naturschützer auf der Internetseite der Biologischen Station unter www.biologische-station-osterholz.de/?page_id=308 auf.