Ronald Hirte zeigte Aspekte von Erinnerungskultur am Beispiel der Gedenkstätte Buchenwald auf. (Sabine von der Decken)

Worpswede. Seit einigen Jahren setzt sich Worpswedes Heimatverein mit Möglichkeiten der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auseinander. Barbara Millies ist mit dabei, das Thema beschäftigt sie schon länger. Der Verein hat die Thematik fest in seiner Satzung verankert. Mit dem Vortrag von Ronald Hirte, Mitarbeiter der Gedenkstätte Buchenwald, fand nun die Auftaktveranstaltung dreier Projekte statt, die sich mit den Formen des Erinnerns an den Nationalsozialismus und Gedenkens an den Massenmord sowie den Folgen, die bis heute reichen, beschäftigen. Bei der Veranstaltung in der Diele des Worpsweder Rathauses handelte es sich um eine Kooperation von Heimatverein und Gemeinde Worpswede.

Der Vortrag stand in engem Kontext mit dem Workshop „Spurensuche als Methode der Erinnerungskultur“, an dem fast 20 Interessierte teilnahmen. „Die Anzahl ist für solch ein Thema gut“, kommentierte Burkhard Rehage, Sprecher der Arbeitsgruppe Aufarbeitung NS-Zeit in Worpswede, die Resonanz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich zu den Themenbereichen Gestaltung von Gedenktagen, Erinnerungskultur in der Jugendarbeit und Schule, Erinnerungskultur in Heimatvereinen sowie zur Erinnerungskultur in Kunst und Kultur Gedanken und tauschten sich aus. „Wir müssen dringend daran arbeiten, Erinnerungskultur inhaltlich zu füllen und nicht zum Ritual verkommen zu lassen“, so Rehages Anliegen. Ein wichtiges Ergebnis des Workshops war die Aufarbeitung der Bedeutung von mehr als 20 Gedenktagen, deren Relevanz und Tradition. Diese Arbeit, so Rehage, sollte unter Einbeziehung der jungen Generation stattfinden. „Buchenwald ist weit weg“, so der allgemeine Tenor. Aus diesem Grund wurden Überlegungen angestellt, Orte der Nazizeit in Worpswede zu „erden“ und in einem Atlas festzuhalten. Der soll dann den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Rehage sicherte zu, dass die Ergebnisse des Workshops in der Arbeitsgruppe NS-Zeit in Worpswede aufgegriffen und bearbeitet werden.

In Vertretung von Professor Volkhard Knigge, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, unternahm der Historiker und Archäologe Ronald Hirte einen Diskurs zum Thema Spurensuche am Beispiel der Gedenkstätte Buchenwald. Hier gibt es eine Erinnerungskultur mit weit gefassten, bereits gesammelten und medial gesicherten Spuren. Originaltöne von Zeitzeugen, Fundstücke aus der Lagerzeit sowie Fotografien und Dokumente lagern in großen Depots und Archiven. Viele dieser Spuren aber müssten in den kommenden Jahren erst einmal „gehoben“ werden, hieß es. Hirte stellte in seinem Vortrag die Frage nach der Tauglichkeit von Gedenktagen und der Einbeziehung der jungen Generation. Es gehe darum, das Gelände der Gedenkstätte nicht nur durch ritualisierte Rundgänge, sondern vor allem durch Gespräche im Rahmen eines Spaziergangs über das 190 Hektar große Gelände erfahrbar zu machen. Weg von immer gleichen Infos, Stationen und Abläufen, hin zu individuellen Rundgängen mit individuellem Zuschnitt, so eine der Ideen zur angestrebten Erinnerungskultur. Pflichtbesuche beurteilte Hirte in Rahmen von Demokratieerziehung als eher fraglich als förderlich. In Buchenwald gehe der Trend zu mehrtägigen Seminaren, die die Möglichkeit bieten sollen, Ort und Geschichte besser zu begreifen.

Relikte und Originaltöne

Der Historiker machte deutlich, dass die historischen Gebäude auf dem Lagergelände als Bildungseinrichtung verstanden werden. Zum museumspädagogischen Konzept der Gedenkstätte Buchenwald gehöre zudem, die Ausstellungen mit weniger Text zu versehen, sie dafür aber mit Relikten, Originaltönen, Spuren und archäologischen Funden zu bestücken. Dinge zu suchen, bergen, reinigen, der Sammlung zu übergeben und zu präsentieren ist weiterer Teil des Konzepts, Geschichte zu erfahren. Forschendes Lernen pur, das sei Bildungsarbeit. Buchenwald sei da eine ungewöhnliche Einrichtung, die viel mehr Möglichkeiten biete als andere Gedenkstätten, betonte der Referent. „Sie kann als Sammlungs- und Bildungseinrichtung mehr leisten“, erklärte der Historiker.

Die Ausstellungseröffnung in der Galerie Altes Rathaus mit Fotografien und Filminstallation von Barbara Millies und Harald Jo Schwörer machte das Thema rund. Barbara Millies zeigte komplexe Worpsweder Bildgeschichten in Wort und Bild. Ihre Idee bestand darin, Orte mit NS-Vergangenheit für sich sprechen zu lassen. Bis zum 24. November ist die Ausstellung „Grasnarben – no more war -inmitten“ in der Galerie Altes Rathaus zu sehen.