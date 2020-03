Dario Handt (29) bereitet seinen Kollegen Simon Görlich auf den Tauchgang vor. Unterwasser-Inspektionen von Gebäuden sind Team-Arbeit. (Fotos: Kosak)

Ritterhude. Draußen herrscht richtiges Schietwetter. Bei Wind, Regen und fünf Grad Celsius muss Wolfgang Handt trotzdem raus – und sich von einem Nass ins nächste begeben. Der Arbeitsplatz des Diplom-Bauingenieurs ist an diesen Tagen die Hamme. Unter Wasser. Zusammen mit zwei Kollegen überprüft er die Ritterhuder Schleuse auf Schäden. Jeden Zentimeter der Schleusenkammer und des Wehrfeldes 3.

„Es ist sehr dunkel, man sieht fast die eigene Hand vor Augen nicht“, erzählt Simon Görlich. Der 34-Jährige ist einer der drei Taucher und gerade aus dem Wasser gekommen. Ein bis drei Stunden dauert ein Tauchgang in der Regel, je nach Wassertiefe. Eine große Herausforderung sei es, dabei die Orientierung nicht zu verlieren.

Wenn man sich im kalten Wasser nicht bewege, dann werde einem kalt. „Es ist eine mentale Geschichte. Man darf nicht zu schnell atmen. Die Kälte kann man ausblenden, aber man muss diszipliniert sein und den Leuten an der Oberfläche vertrauen.“ An der Oberfläche, da steht Dario Handt. Der 29-Jährige begleitet den Tauchgang, denn wenn ein Werkzeug benötigt wird, kann Görlich nicht einfach auftauchen. Über ein Kabel können die zwei miteinander kommunizieren, auch Strom und Licht gibt es unter Wasser.

145 Jahre ist die Ritterhuder Schleuse alt. Nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde sie 1875 in Betrieb genommen. Bis dahin versank das Einzugsgebiet rund um die Hamme regelmäßig bei Sturmfluten. Früher wurde die Schleuse von Torfkähnen passiert, die Torf zum Verkauf als Brennstoff nach Bremen transportierten. Viel Schiffsverkehr gibt es heute nicht mehr, aber den Wasserstand muss die Schleuse immer noch regulieren. Die Hälfte der Kosten für Betrieb und Instandhaltung wird seit dem ersten Ausbau der Weser vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Bremen übernommen, denn der Fluss übt erheblichen Druck auf die Schleuse aus. Bis in die 80er-Jahre sei wenig in die Instandhaltung der Schleuse investiert worden, sagt Andreas Burfeind, Geschäftsführer des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes (GLV) Teufelsmoor. Mittlerweile sei das anders. Regelmäßig fänden Kontrollarbeiten statt. Der Verband koordiniert sie mit einem Ingenieurbüro. Manchmal müssten sie auch den Landkreis mit einbeziehen, denn die Ritterhuder Schleuse ist denkmalgeschützt. Darunter fällt „alles, was in den Bestand des Bauwerks eingreift und zu optischen Veränderungen führen kann“, erklärt Burfeind. Das kann dann auch schon mal teuer werden. Als Wehrtafeln ausgetauscht wurden, mussten künstlich Nieten befestigt werden, obwohl das heute gar nicht mehr notwendig ist. Einige Tausend Euro habe das gekostet, sagt Burfeind. „Das mussten wir tragen.“

Überprüfung alle sechs Jahre

Alle sechs Jahre wird das Bauwerk geprüft. Bevor das passieren kann, muss die Schleuse zunächst mithilfe einer Hochdruckpumpe von Schlick und Schlamm befreit werden, damit Handt und seine beiden Tauchkollegen alles sehen und fühlen können. Auf ihren Tastsinn müssen sich die drei Taucher verlassen können, wenn sie ins Dunkle hinab tauchen. „Es gibt unterschiedliche Sichtverhältnisse“, erklärt Handt, „bei viel Regen hat man wenig Sicht“. Dann wird der Dreck von den Feldern ins Wasser gespült.

Nicht viele können das, was Handt macht. Häufig müssen Bauwerke zur Inspektion trocken gelegt werden, was nach den Worten des Ingenieurs deutlich mehr kostet. Handts Expertise ermöglicht Inspektion und Reparatur bei laufendem Betrieb. „Es macht Spaß, mit dem Verband zusammenzuarbeiten und technische Lösungen zu finden“, sagt er 61-Jährige. Und technische Lösungen gebe es für jede Situation. Mit Unterwasserkameras machen die Taucher Fotos und Videos, um Schäden an der Schleuse zu dokumentieren und sie anschließend zu beurteilen. Dann gibt Handt Handlungsempfehlungen ab, die technisch und wirtschaftlich Sinn machen. Die Schäden, die sie bisher gefunden hätten, seien geringfügig, so Handt. Erosionen und durchlässige Stellen. Der Ingenieur und seine Kollegen haben schon mehrfach in Ritterhude gearbeitet. Sie mögen die Schleuse: „Sie ist ein kleines Schätzchen.“