Sandra Rudat hat die nächsten Jugendfreizeiten schon im Blick. Die 50-Jährige ist die neue Jugenddiakonin für die Kirchenregion Wilstedt-Tarmstedt-Kirchtimke. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Die Jugendfreizeit mit der Tarmstedter Tensing-Gruppe hat Sandra Rudat gerade hinter sich, nun steht am Wochenende die nächste Herausforderung für die neue Jugenddiakonin bevor: der erste Teil der Weihnachtsbaumaktion in der Samtgemeinde Tarmstedt. Die Federführung hat noch einmal ihr Vorgänger Heino Meyer, der im August nach 40 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. „Ich bin als Azubine dabei“, sagt die 50-Jährige, die für die Kinder- und Jugendarbeit in den Kirchengemeinden Wilstedt-Tarmstedt und Kirchtimke verantwortlich ist. Eine vom Aufwand her ähnliche Aktion wie das Einsammeln der Weihnachtsbäume kennt sie aus der Kirchengemeinde Selsingen, wo Konfirmanden mehr als 12 000 Berliner an alle Haushalte verteilen. Dort hat sie nach der Ausbildung acht Jahre als Diakonin gearbeitet und dabei auch den Sohn des Pastors kennen gelernt: Benjamin Fromm, damals 14 Jahre alt, ist heute Pastor in Wilstedt und Tarmstedt.

So gerne und so leidenschaftlich Sandra Rudat ihren Beruf auch ausübt, der Dienst in der Kirche ist ihr nicht in die Wiege gelegt worden. „Ich bin in einem nicht-kirchlich geprägten Elternhaus aufgewachsen“, sagt sie. Und wäre ihre Oma nicht gewesen, wäre sie womöglich weder getauft noch konfirmiert worden. So aber kam es, dass sie nach der Konfirmation die evangelische Jugendarbeit schätzen lernte, selber Teamerin wurde und Freizeiten und Semiare geleitet hat. Zwar wurde sie nach dem Abitur erst einmal Bankkauffrau, doch wechselte sie 1992 den Beruf, indem sie eine Ausbildung zur Diakonin absolvierte.

Die richtige Entscheidung, wie sie noch heute findet. Für sie ist es wichtig, den christlichen Glauben an junge Menschen weiter zu geben, als „Basis fürs Leben“. Ihr selbst gebe der Glaube viel: „Er gibt mir Halt und Zuversicht. Es ist ein Trost zu wissen, dass es mehr gibt als dieses Leben, das wir hier haben.“ Sie lese täglich in der Bibel, und fast immer finde sie „etwas, dass an diesem Tag genau zu meiner Situation passt“. Der Glaube sei „wie ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann“.

In ihrer neuen Kirchengemeinde – zwischen 2003 und November 2019 hat Sandra Rudat in der Freizeit- und Begegnungsstätte Oese gearbeitet – habe sie zahlreiche Aktivitäten vorgefunden, die sie gerne begleiten möchte. Die Tensing-Gruppe beispielsweise, von der sie sagt: „Eine tolle Gemeinschaft, die jungen Leuten gut tut. Hier werden sie so angenommen, wie sie sind. Es kommt nicht auf gute Noten und auf Leistung an.“ Sie sagt das auch mit Blick auf die sozialen Medien, in denen es oft darauf ankomme, sich möglichst positiv zu präsentieren. „Kindheit und Jugend ist anders als früher, bestimmt nicht einfacher.“ Dass sich Jugendliche bei der globalen Klimaschutzbewegung Fridays for future engagieren, findet die Diakonin sehr gut: „Es ist wichtig, den Blick über den Kirchturm hinaus zu richten.“ In Tarmstedt möchte Sandra Rudat gerne mehr regelmäßige Gruppen etablieren. Konkret angedacht sei eine Mädchenschar für Mädchen von der 6. bis 8. Klasse. Für gleichaltrige Jungs gebe es bereits eine solche Gruppe. Bereits fest geplant seien die Sommerfreizeit vom 16. bis 23. Juli im Südharz sowie die Segelfreizeit für die etwas Älteren vom 1. bis 7. August in Holland.

Privat zieht es die Jugenddiakonin immer wieder nach Südafrika, wo sie 1991 eine Missionarin ein halbes Jahr bei der Arbeit unterstützt hat. Seit sie damals bei der Familie ihrer Brieffreundin gelebt hat, gehöre sie praktisch dazu, erzählt sie. Kapstadt sei längst ihre zweite Heimat. Durch den Gastvater sei sie auch zum Laufen gekommen, für sie ein „guter Ausgleich zur Arbeit“. 2025, dann ist sie 56, will sie den „Two Oceans Ultra“ laufen – eine Strecke von 56 Kilometern.

Zur Sache

Weihnachtsbaumaktion

Am Sonnabend, 11. Januar, sammelt die Evangelische Jugend der Kirchengemeinden Wilstedt/Tarmstedt und Kirchtimke ab 9.30 Uhr ausgediente Weihnachtsbäume in Wilstedt, Vorwerk, Buchholz, Dipshorn, Bülstedt, Steinfeld, Hepstedt und in den Timke-Dörfern ein. Der zweite Teil der Aktion folgt am Sonnabend, 18. Januar, ab 9.30 Uhr in Tarmstedt und Breddorf. Die eingenommenen Spenden kommen je zur Hälfte der eigenen Jugendarbeit und einem Bewässerungsprojekt in Afrika zugute.