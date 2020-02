Von links Marco Böschen, Martina Dieckhoff, Kay Lindemann, André Wiegmann, Heiko Dieckhoff-Meiners, Sandra Böschen und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Thorsten Schaffert. (Johannes Kessels)

Grasberg. Das vorige Jahr war nicht nur einsatzreich für die Ortsfeuerwehr von Rautendorf, sondern auch lehrreich. Das sagte Ortsbrandmeister Heiko Dieckhoff-Meiners jetzt bei der Jahreshauptversammlung vor etwa 30 Feuerwehrleuten und Gästen. Lehrreich war es, weil die Ortswehr ein neues Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 3000 erhalten hat, für das die Kameraden eine spezielle Ausbildung erhielten.

16 mal musste die Rautendorfer Wehr ausrücken, 2018 waren es noch 25 Einsätze gewesen. Fünf Hilfeleistungen und ein Wachdienst waren darunter sowie zehn Brandeinsätze, von denen der in Meinershausen, wo zwei Tage lang eine Strohlagerhalle brannte und alle acht Ortswehren der Gemeinde im Einsatz waren, wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Allein die Rautendorfer absolvierten dort 300 Einsatzstunden. Unverändert gehören der Rautendorfer Ortswehr 44 aktive Mitglieder an, darunter sechs Frauen. In der Kinderfeuerwehr sind die Mädchen knapp in der Überzahl, das Verhältnis beträgt zehn zu neun. Eine Warteliste gebe es nicht mehr, berichtete Kinderfeuerwehrwartin Sandra Böschen. Man habe Notrufe geübt mit einem neuen Telefon, Erste Hilfe gelernt, Wasserspiele und eine Radtour gemacht.

Heiko Dieckhoff-Meiners ernannte den bisherigen Anwärter André Wiegmann zum Feuerwehrmann und beförderte Sandra Böschen zur Oberfeuerwehrfrau, Marco Böschen zum Hauptfeuerwehrmann. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Thorsten Schaffert beförderte den stellvertretenden Ortsbrandmeister Kay Lindemann zum Löschmeister, Martina Dieckhoff zur Oberlöschmeisterin und Heiko Dieckhoff-Meiners zum Oberbrandmeister.

Das TLF 3000 der Rautendorfer Wehr erhöhe die Schlagkraft der gesamten Gemeindefeuerwehr enorm, sagte Thorsten Schaffert, da es einen Wasserwerfer besitze. Ebenfalls neu ist die Sirene auf dem Feuerwehrhaus. „Ich weiß noch gar nicht, wie die klingt“, sagte der stellvertretende Gemeindebrandmeister; auf einen Probelauf wurde angesichts der abendlichen Stunde aber verzichtet. Einsatzstellenhygiene werde immer wichtiger, weil krebserregende Stoffe auch durch die Kleidung dringen könnten, so Schaffert. Deshalb wurde jetzt ein aufblasbares Zelt als Umkleidekabine angeschafft. Wie immer habe man zu wenig Atemschutzträger – „das ist der wichtigste Mann beim Erstangriff“. Auch Bürgermeisterin Marion Schorfmann, die von Thorsten Schaffert besonders dafür gelobt wurde, dass sie beim Großeinsatz in Meinershausen die Verpflegung der Feuerwehrleute organisiert hat, meinte, es solle mehr Atemschutzübungen geben. Auch müsse die Feuerwehr sich auf neue Baustoffe einstellen.