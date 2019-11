Der Borgfelder Verleger Helmut Donat wurde für sein klares Bekenntnis zum Frieden ausgezeichnet. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Friedrich Wilhelm Foerster. Bitte, wer? Junges, unerfahrenes Publikum kann schwer folgen, wenn Helmut Donat einmal ins Reden kommt. Er spricht über Menschen, die vor den Weltkriegen gewarnt haben und so die Welt verbessern wollten. Tolerante Weltbürger und sensible Freigeister, ohne Parteibücher. Sie warnten vor dem Machthunger der Deutschen und riskierten nicht selten ihr Leben. Helmut Donat, Verleger, Publizist, mehrfach ausgezeichneter Friedensaktivist und Historiker, gibt diesen Menschen auch nach ihrem Tod eine Stimme: In Büchern und in seinen Lesungen. Die Botschaften sind aktueller denn je.

Ein zentrales Thema im Leben des 72-Jährigen sind die Ursachen von Krieg und Gewalt. „Wie konnte es geschehen, dass 1933 mitten in Europa so eine Bande an die Macht gerät und alle mitgemacht haben“, fragte er sich als Student. Die Folgen der nationalsozialistischen Politik – das Leid nach dem Zweiten Weltkrieg, die Zerstörung und die Angst der Menschen – bekam der 1947 im niedersächsischen Dorf Naensen geborene Junge von Anfang an zu spüren. Seine Eltern waren aus Ostpreußen geflüchtet. Und mit Flüchtlingskindern spielt man nicht, hieß es damals. „Es herrschte ein fremdenfeindliches Klima“, erinnert sich Donat. Dass andere Kinder nicht mit ihm spielen durften, habe ihn geprägt. „So konnte man nicht heimisch werden und Wurzeln schlagen.“ Die geflüchteten Familien blieben unter sich.

Fast vergessene Warner

Es dauerte Jahre, bis Helmut Donat erste Antworten auf seine Fragen erhielt. „In der Regel wurde geschwiegen“, sagt er. Das machte ihn noch neugieriger. Er fand schließlich Gruppen, die sich mit der Schuld der Deutschen auseinandersetzten. „Aber je mehr Antworten man bekommt, desto mehr Fragen stellt man“, weiß Donat heute.

Helmut Donat hat seitdem viel gelesen, vor allem Biografien. Er hat in Schriften gestöbert, die längst nicht mehr gedruckt werden. Eine wertvolle wie erschreckende Erkenntnis: „Viele haben auch 1933 schon die Ereignisse reflektiert und vor bestimmten Menschen gewarnt“, sagt er. Einer der bedeutendsten „Warner“ sei Friedrich Wilhelm Foerster gewesen. Der Philosoph, Pädagoge und erfolgreiche Buchautor habe nach Ende des Ersten Weltkriegs erkannt, dass Deutschland Ziele verfolgt, die nur mit Gewalt durchzusetzen sind. „Er hat die deutsche Führung angeklagt, weil sie anderen Ländern vorgeschrieben hat, wie diese nach deutschen Maßstäben zu funktionieren haben.“

Und Foerster, der sich bis zu seinem Tod 1966 für Kompromisse und Völkerverständigung stark machte, habe vor einer Katastrophe gewarnt. Dafür habe der in Zürich, Wien und München lehrende Professor seinen Weltruf aufs Spiel gesetzt.

Helmut Donat hat ein Leben lang Menschen wie Friedrich Wilhelm Foerster gesucht und Material über sie gesammelt. Aktuell sichtet er Material aus drei Archiven zu Foerster. Der Verleger sieht es als Hauptaufgabe seines 1984 gemeinsam mit Horst Temmen gegründeten, aber bald allein weitergeführten Verlages an, an Leute zu erinnern, „die vor 1933 warnend ihre Stimme erhoben haben und heute Leitfiguren sind“. Als Beispiele nennt er den Marine- und Kolonialoffizier Hans Paasche, der sich bemüht habe, der deutschen Geschichte eine neue Wendung zu geben und dafür ermordet worden sei; General Freiherr von Schöneich, Heinz Kraschutzki, Heinrich Ströbel oder Hans-Georg von Beerfelde.

500 Bücher hat der Donat-Verlag herausgegeben. Und obwohl es noch reichlich Anfragen gebe, konzentriert sich der Rentner Helmut Donat zunehmend auf die Arbeit als Autor und auf Projekte, für die er jahrelang wenig Zeit hatte. „Ich war nicht davon ausgegangen, Verleger zu werden, sondern Antiquar“, begründet er, warum er auch diese berufliche Phase genießt. Die Aufgabe als Verleger sei ihm 1981 eher zugefallen, als er keinen Verlag fand, der sein Buch über Hans Paasche herausgeben wollte. „Also habe ich es selbst verlegt und mit einer kleinen Offset-Maschine gedruckt.“ Aus heutiger Sicht kann er sagen: „Ein gewisser Fanatismus gehört schon dazu.“

Doch die Arbeit hat sich gelohnt: In den zwei folgenden Jahren verkaufte er 1200 Exemplare. Zehntausende Bücher hat Donat nach eigenen Angaben von „Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland“ veräußert. Der Autor Hans Paasche kritisiert darin die Lebensgewohnheiten der Europäer. Es war das erfolgreichste Buch. Wie viel Umsatz er jährlich mit seinem Verlag macht, kann und will Donat nicht beziffern. „Es ging mir nie um Gewinn, sondern um Aufklärung“, sagt der Verleger, der nach eigenen Worten von einer Rente unter dem Existenzminimum lebt.

Bitter ist für Donat der Blick auf die aktuelle politische Lage: „Die Deutschen haben ihre Lektion nicht gelernt“, so seine Erkenntnis. Das liegt nach seiner Auffassung daran, dass die intellektuellen Schichten unbelehrbar sind. „Viele mögen es nicht, wenn man ihnen einen Spiegel vorhält.“

Und so referiert der Borgfelder auch heute, 86 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Gemeinden, die sich bislang wenig bis gar nicht mit ihrer Rolle in der NS-Zeit auseinandergesetzt haben. Motto: „Hier war doch nichts.“ Ein aktuelles Buch trägt diesen Titel. Und während die Autoren das politische und gesellschaftliche Leben ihrer Kleinstadt im Nationalsozialismus beleuchten, werden an den Wänden die Plakate für die Buchpräsentation abgerissen. Der Vater dreier erwachsener Kinder glaubt: „Ein Großteil der Deutschen will nichts mit der Schuldfrage zu tun haben.“

So schwinde das Interesse an seiner Arbeit – während sich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels erstmals seit 2012 wieder über einen Anstieg im Bücherverkauf und einen stabilen Markt freut. Die Bücher über die Aufklärer von einst verkaufen sich schleppend. Vielleicht auch, weil Donat auf ein konventionelles Marketing setzt. Für alles andere sei er zu alt, sagt er, der für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet wurde – unter anderem 1990 mit dem Friedens- und Kulturpreis der Bremer Villa Ichon und von der Stadt Oldenburg mit dem Carl-von-Ossietzky-Preis.

Zur Sache

Der Donat-Verlag

Der Borgfelder Ein-Mann-Verlag hat unter anderem auch Kinderbücher veröffentlicht, Lyrik, Nachschlagewerke und Literatur zur Berufs- und Weiterbildung. Rund 500 waren es laut Helmut Donat insgesamt. Donat hat die Autoren beraten, Einbände gestaltet, Texte Korrektur gelesen und sie auf den Markt gebracht. Gedruckt werden die Bücher aus Kostengründen in Lettland. Sein erstes Buch, das den Pazifisten und Nobelpreisträger Ludwig Quidde porträtierte, gab der gelernte Bankkaufmann und studierte Lehrer 1977 gemeinsam mit Karl Holl heraus, einem Professor für Zeit- und Parteiengeschichte, den Helmut Donat bei seiner Arbeit als Lehrbeauftragter an der Universität Bremen kennengelernt hatte. Holl gilt als Mitbegründer der deutschen historischen Friedensforschung.