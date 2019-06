Jugendliche tanzen während einer Tanzstunde (Symbolbild). (Peter Steffen)

Die Abibälle stehen demnächst wieder in Niedersachsen an. Wie wichtig ist der Paartanz dort heutzutage noch?

Ilka Beuss: Wichtig. Oftmals sprechen mich die Schulen an, ob ich zu diesem Anlass Kurse gebe. Nach Absprache mit den Schülern gebe ich dann gerne Abiballkurse.

Bei uns ist es eine Tradition, bei den Jugend- und Schülerkursen freie Benimmregeln an die Teilnehmer weiterzugeben. Die Kurse sind für Schüler im Alter von 14 Jahren, ihre Konfirmation steht bevor und danach ein neuer Lebensabschnitt. Ich halte es für sehr wichtig, den Schülern ein gewisses „Know-how“ im Miteinander zu vermitteln, da diese Voraussetzung den Umgang in sämtlichen Lebensbereichen vereinfacht und den Schülern die Möglichkeit bietet, sich neue Türen zu öffnen für ihre Zukunft.

Das wichtigste Stichwort ist „Aufmerksamkeit“. Eine Grundregel lautet auch: „Ein Lächeln verbindet“. Dies gilt in jeder Situation – egal ob es beim Tanzen ums Auffordern geht oder in Alltagssituationen, um einen ersten Kontakt herzustellen. Denn früher wie heute bestehen Berührungsängste, nicht nur physisch, sondern auch bei der Kommunikation. Hier ist es wichtig, den Jugendlichen ihre Ängste und Hemmungen zu nehmen.

Natürlich leben wir heute in einer Zeit der Gleichberechtigung. Dennoch ist beim Tanzen immer noch der gute alte Gentleman gefragt. Wenn dann die jungen Männer den ersten Schritt gemacht haben, geht es auch mal umgekehrt.

Höflichkeit ist heute wie früher modern. Und Höflichkeit geht gleichzeitig einher mit Aufmerksamkeit. Fettnäpfchen gibt es genug. Doch es geht nicht um ein striktes vornehmes Benehmen, sondern um ein positives Gesamtbild. Beim Ball sollte man darauf achten, die Dame aufzufordern und sie dann nach dem Tanz auch wieder zum Platz zu geleiten. Auf der Tanzfläche indes gibt es ebenfalls bestimmte Regeln. Dort geht es zu wie im Straßenverkehr – wer hinten ist, muss warten. Zudem sollte die Tanzhaltung an den Tanzverkehr angepasst werden. Heißt: Wenn viel los ist auf dem Parkett, darf die Tanzhaltung auch enger werden.

Eine Dame oder einen Herren ohne das Einverständnis ihres/seiner Partnerin einfach „abzugreifen“. Außerdem gilt die Regel „Alles in Maßen“. Zu viel zu trinken ist meistens auch keine gute Idee, weil angetrunkene Herren dann häufig zu forsch werden. Dennoch, ich muss noch mal betonen, dass es auf das gesamte Verhalten ankommt. Man kann also Dinge durchaus mit einem Schmunzeln hinnehmen und einen „Fehltritt“ durch eine nette Geste und/oder Gestik wieder aufheben, obwohl der erste Eindruck tatsächlich entscheidend ist.

Ja, ich habe häufig das Gefühl, dass es heute eine Ellenbogen-Gesellschaft gibt. Das hat viel mit beruflichem Druck zu tun – jeder ist sich selbst der Nächste. Damit einher geht auch eine zurückgehende Zivilcourage. Ein gutes Beispiel dafür aus meinem Unterricht war ein Schüler, der auf die Frage, ob man jemandem, dem es schlecht geht, hilft, sagte: „Nein, das interessiert mich nicht.“ Er habe schließlich sein eigenes Leben. Dass so eine Aussage falsch ist, dafür möchte ich meine Schüler sensibilisieren.

Tanzen macht frei. Man ist offener und viel lockerer gegenüber Menschen. Sich zu bewegen, ist für mich eine Art der Freiheit. Zudem macht die Sportart auch selbstbewusster. Von gutem Benehmen, wie ich es von meinem Elternhaus erlernt habe, konnte ich auch schon sehr profitieren. Doch ich habe von meinen Eltern auch gelernt, dass man eben kein oberkorrektes Benehmen an den Tag legen muss. Denn wer zu viel Wert darauf legt, erscheint oftmals arrogant, weil er sich so von anderen abheben möchte. Das hätte Freiherr von Knigge nämlich niemals gewollt. Ihm ging es mit seiner Aufklärungsschrift „Über den Umgang mit Menschen“ um soziologische Werte wie Wertschätzung, Respekt, Anerkennung und eben auch den Kern dieser Attribute: Aufmerksamkeit.

Ja, bei den Jugendkursen erlebe ich das oft. Bei der etwas älteren Generation kommen viele natürlich schon in Paaren. Es gibt aber auch Anfragen von einzelnen Herren und Damen, die den Wunsch nach einem Tanzpartner beziehungsweise einer Tanzpartnerin äußern. Da habe ich es auch schon erlebt, dass Beziehungen entstanden sind oder gute Freundschaften.

Indem ich den jungen Menschen auf Augenhöhe begegne und nicht als Übermensch vor ihnen stehe. Ich versuche, die Jugend abzuholen und mitzunehmen und sie in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Dabei ist es mir wichtig, im Unterricht nie tierisch ernst und steif vorzugehen, sondern mit einer gehörigen Portion Humor den Unterricht in lockerer Atmosphäre zu gestalten. Niemand ist perfekt und muss es auch gar nicht sein. Jeder hat seine eigene Entwicklung und ein gutes Gefühl, was zwischen den Tanzpartnern, aber auch generell beim Tanzen in der Gemeinschaft entstehen soll, ist hierbei sehr wichtig.

Zur Person

Ilka Beuss

ist Tanzlehrerin in fünfter Generation. Ihre Tanzschule Schöppe-Beuss hat ihren Sitz in Verden, sie bietet aber auch Kurse für Jugendliche in Tarmstedt an, der auf große Resonanz stößt.