Einkaufshelfer in der Corona-Krise, hier ein Symbolfoto, gibt es auch in der Region. Der Landkreis Osterholz hat nun eine Helferbörse online gestellt. (Oliver Berg)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Landkreise haben auf Weisung des Landes Niedersachsen gegenüber Pflegeheimen, ambulant betreuten Wohngemeinschaften und besonderen Formen des betreuten Wohnens einen Aufnahmestopp verhängt. Diese kontaktreduzierenden Maßnahmen dienten dem Schutz der besonders gefährdeten Personen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, heißt es aus den Kreishäusern. Daher ist es ab sofort bis zum 18. April untersagt, neue Bewohnerinnen und Bewohner aufzunehmen. Ausnahmen seien möglich, beispielsweise, wenn die Einrichtung gewährleisten könne, dass neu aufzunehmende Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen getrennt von den übrigen Bewohnerinnen und Bewohnern in Quarantäne untergebracht werden könnten.

Die Einrichtungen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Besuchs- und Betretungsverbote eingehalten werden. Das Land Niedersachsen fordert die Betreiber der Einrichtungen zudem auf, die Bewohner anzuhalten, die Einrichtungen und das dazugehörige Außengelände nicht zu verlassen.

Am Dienstag meldete der Landkreis Osterholz einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Die Person stamme aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Damit gebe 50 bestätigte Fälle im Kreisgebiet. 19 Personen konnten bereits die häusliche Quarantäne wieder verlassen. Eine Person befinde sich weiterhin in stationärer Behandlung. Neben den 31 Infizierten sind 92 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt konnten bislang 62 Kontaktpersonen aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden.

Im Landkreis Rotenburg gibt es ebenfalls einen neuen Corona-Fall, bisher wurden damit insgesamt 55 Fälle gezählt. 19 davon sind mittlerweile wieder genesen, ein Patient ist verstorben (Stand 31. März, 12 Uhr). Trotz des einen neuen Falls bleibt die Fallzahl bei 55 – wie am Montag, da bei einem schon dem Landkreis zugeordneten Fall eine aktuelle Adresse außerhalb des Landkreises ermittelt wurde und die Person somit aus der Rotenburger Statistik herausfällt. Als positiv getestet gelten nun 32 Männer und 23 Frauen. 146 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, sechs Menschen sind im Krankenhaus.

Steigende Hilfsbereitschaft

Mit dem Anstieg der Fallzahlen in der Corona-Pandemie steige auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, heißt es vom Landkreis Osterholz, viele Menschen unterstützten andere, die besonders gefährdet seien oder sich in häuslicher Quarantäne befinden. Der Landkreis hat jetzt eine Helferbörse, die Hilfesuchendenden eine Übersicht zu Hilfsangeboten geben soll, online gestellt. Alle Zusammenschlüsse und Privatpersonen, die anderen helfen möchten, können sich unter www.landkreis-osterholz.de/corona-helfer eintragen. Bei Menschen ohne Internetzugang vermittelt auch das Bürgertelefon des Landkreises die Kontaktdaten.

Das Bürgertelefon des Gesundheitsamts Osterholz ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/ 930 29 01 erreichbar. Das Corona-Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends und sonntags von 10 bis 14 Uhr unter 04261/ 983 983 besetzt.