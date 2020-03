Das Bauernhaus soll fürs Findorffjahr vorbereitet werden. Der ehemaligen Vorsitzenden des Findorff-Heimatvereins geht die Aufräumaktion zu weit. (Christian Kosak)

Grasberg. Nur ein paar Ordner habe Hilde Bibelhausen zum Findorffhof bringen wollen. Als die Ehrenvorsitzende des Findorff-Heimatvereins das Bauernhaus betrat, sei sie einen Schritt rückwärts gegangen. Ein rotes Sofa, Biedermeiertische und anderes Mobiliar und Gerätschaften standen auf der Diele statt in der Stube. Die sei jetzt fast leer, nur ein Bild hänge noch an der Wand und statt des Sofas steht eine Worpsweder Bank an selbiger Wand. Bibelhausen sagt: „Dreiviertel der Sachen, die auf der Diele stehen, sollen entsorgt werden.“ Zeugen der Vergangenheit, vieles davon unter ihrem Vorsitz in den Fundus des Heimatvereins gekommen. „Manches ist ein bisschen rümpelig“, ist Bibelhausen bewusst, und man hätte es nach und nach aussortieren können. Aber gleich so viel? „So wie ich das heute bewerte, soll das alles nicht mehr angemessen sein“, klagt Bibelhausen.

„Irgendwie bin ich ratlos und wie vor den Kopf geschlagen“, sagt die ehemalige Vorsitzende des Findorff-Heimatvereins. Wie berichtet war Bibelhausen Anfang März nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Zusammen mit der ebenfalls jüngst aus dem Vorstand ausgeschiedenen Magda Schimpf könne sie Besuchern zu vielen Dingen auf dem Hof „viele schöne Geschichten erzählen“, und manch einer freue sich, wenn er etwas wieder erkenne. Bürgermeisterin Marion Schorfmann habe sie auch per Anruf von der Aufräumaktion informiert, so Bibelhausen. Ganz unvorbereitet bot sich ihr daher der Anblick der Diele nicht. Trotzdem fürchtet sie: „Das ist nur der Anfang.“

„Wir machen keine Wegwerfaktion“, sagt Bürgermeisterin Marion Schorfmann auf Nachfrage, sie wisse aber, dass das bei Hilde Bibelhausen und der ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschiedenen Magda Schimpf so angekommen sei. Schorfmann betont: „Wir bereiten nur eine Grundreinigung vor.“ Die Idee dahinter sei, das Bauernhaus für das Findorffjahr vorzubereiten. Einige Sachen würden daher erst einmal eingelagert. Weil sie selber gerade weniger Termine habe, habe sie dem zweiten Vorsitzenden Günther Behrens spontan geholfen und als die Stube fertig war, befunden: „So ist das gar nicht schlecht.“

Bibelhausens Amtsnachfolger Gunnar Meierdierks sagt auf Nachfrage: „Momentan müssen wir dem Verein etwas Struktur geben, um in die neue Zeit zu gehen.“ Dies geschehe mittels Arbeitsgruppen für Internet, Veranstaltungen, Haus und Hof sowie Präsentation. In letztere sei die Gemeinde involviert.

„30 Jahre ist alles angenommen worden und nie wurde etwas rausgeschleppt“, begründet Meierdierks den Aufräumbedarf im Bauernhaus. „Viele Sachen gibt es doppelt, drei- und vierfach oder mehr“, wie etwa Torfstecher oder Spinnräder. Um die Gegenstände aber präsentieren zu können, müsse einfach mal ausgemistet werden. Dies erfolge aber nicht einfach so, sondern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die Eigentümerin der Hofanlage sei. Diese wiederum habe Kontakt zur Museumsanlage Osterholz aufgenommen, so Schorfmann. Und der Vorsitzende Meierdierks versichert: „Wir machen das nicht so einfach mit der wilden Axt. Wir handeln im Sinne des Vereins.“