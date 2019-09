Der Landkreis sperrt am Sonnabend, 14. September, die Kreisstraße 9 zwischen Hafenstraße und Tietjens Hütte. Grund sind letzte Aufräumarbeiten, nachdem ein schweres Unwetter Ende Juli erheblichen Flurschaden auf dem genannten Abschnitt angerichtet hatte. Seinerzeit waren einige Bäume umgestürzt oder geknickt worden, sodass sie anschließend gefällt werden mussten. Da auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen worden war, mussten zunächst diese Schäden behoben werden. Nun sollen am 14. September die Baumstämme und Äste abtransportiert werden; dazu sei ein Vollsperrung nötig, teilte die Verwaltung gestern mit.

Die Arbeiten werden von 8 bis 20 Uhr dauern und seien bewusst auf einen verkehrsarmen Tag gelegt worden. Der Autoverkehr werde weiträumig umgeleitet, Fußgänger und Radfahrer könnten den Bereich jedoch passieren. Tietjens Hütte bleibe vom Süden aus Richtung Worpswede (K 11) oder Ritterhude (K 8) erreichbar.