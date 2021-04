Dr. Boris Friege leitet seit Anfang des Jahres das Osterholzer Gesundheitsamt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der Übergang mitten in der Corona-Krise scheint fürs Osterholzer Gesundheitsamt geglückt: Seit Jahresbeginn führt Boris Friege die Behörde, die momentan 47 Beschäftigte hat - das sind vor allem wegen der Kontaktverfolgung zwölf mehr als vor Beginn der Pandemie. Frieges Vorgängerin an der Heimstraße, Nicole Spannhoff, war nach fünfeinhalb Jahren ins Ministerium nach Hannover gewechselt.

„So ein Wechsel in dieser Zeit ist natürlich eine Herausforderung; aber Herausforderungen sind dazu da, sich ihnen zu stellen“, sagt der 51-jährige Friege – wohl wissend, dass der Satz auf Beruf und Person gleichermaßen gemünzt werden kann. Bis zum Wechsel nach Osterholz hat er fast elf Jahre lang das Gesundheitsamt Kreis Segeberg geleitet. Jetzt übernehme er „ein bestelltes Feld“ mit funktionierenden Strukturen und hervorragender technischer Ausstattung. Ungefragt tritt Friege damit nicht nur dem Klischee einer vormodernen Amtsstube entgegen. Er wählt zudem einen Vergleich mit dem Sport: „Fußballspiele werden im Team gewonnen und nicht vom Kapitän.“

Apropos Herausforderung: Landrat Bernd Lütjen und Gesundheitsdezernentin Heike Schumacher zeigen sich froh und erleichtert darüber, dass die Mannschaft nun wieder komplett sei. „Wir sind im Mai in eine denkbar ungünstige Situation gekommen“, erinnert sich Lütjen. Beide würdigen das herausragende Engagement des Teams um Interimschefin Judith Dannenbaum während der Vakanz in der zweiten Jahreshälfte; zudem seien etliche andere Verwaltungsabteilungen weiterhin im Einsatz, die Corona-Pandemie einzudämmen. Schumacher, die zugleich den Krisenstab leitet, betont, Friege bringe enorme Kompetenz und Erfahrung mit. „Die Zusammenarbeit hat sich ganz hervorragend angelassen.“

Als ihn eine Personalvermittlungsagentur angesprochen habe, ob er sich einen Wechsel in den Landkreis Osterholz vorstellen könne, sei die Region ein weitgehend unbeschriebenes Blatt gewesen, gesteht Friege. „Natürlich hat man von Worpswede schon mal was gehört; und zu Studienzeiten hatte ich eine Kommilitonin aus Lilienthal.“ Ansonsten aber sei er „aus Schleswig-Holstein bisher noch nicht herausgekommen“. Beim näheren Betrachten habe er die Landschaft schnell ins Herz geschlossen und „sehr freundliche Menschen“ kennengelernt. Jetzt freue er sich darauf, mit seiner Frau Wanderungen und Radtouren durchs Teufelsmoor und die Umgebung zu übernehmen. Inzwischen wohnen die beiden in Osterholz-Scharmbeck - so zentral, dass er zu Fuß zur Arbeit gehen kann.

Plädoyer für Bevölkerungsmedizin

Zu Beginn seiner ärztlichen Laufbahn war Boris Friege 14 Jahre lang an Kliniken in Kiel, Heide, Lübeck und auf Sylt tätig. Er hat Facharztprüfungen als Internist (2001), Anästhesist (2007) und zum ÖGD-Facharzt (2016) absolviert. Zwar engagierte er sich auch stark in Bereichen wie Rettungsdienst und Notfallmedizin; trotzdem habe er sich bewusst für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) entschieden: „Der Bereich der Bevölkerungsmedizin ist aufregender, als man denkt, und für mich noch nicht einen Tag langweilig gewesen“, sagt der Behördenchef und setzt erneut als Schlüsselwort hinzu: „herausfordernd“.

Außerdem seien die Arbeitszeiten allemal familienfreundlicher als in einer Praxis oder einem Krankenhaus. Auch das sei ja von Wert. Und noch ein Alleinstellungsmerkmal schätze er: „Ein Gesundheitsamt arbeitet neutral, unabhängig und ohne kommerzielle Interessen.“ Dazu habe die Gesundheitsministerkonferenz vor drei Jahren ein Leitbild für die bundesweit rund 400 Ämter verabschiedet (https://www.akademie-oegw.de/die-akademie/leitbild-oegd.html), mit dem Friege seine Berufswahl gewissermaßen nachträglich bestätigt sieht.

Das Segeberger Gesundheitsamt sei als Fachdienst der Kreisverwaltung etwas anders organisiert gewesen, erläutert der Behördenchef, auf einen Vergleich angesprochen: Dort war er Vorgesetzter von 27 Beschäftigten und zuständig für mehr als doppelt so viele Einwohner und ein gut doppelt so großes Gebiet. In Osterholz werde das vielseitige Aufgabenfeld auch durch klare Strukturen überschaubar: Acht Bereiche zählt das Gesundheitsamt, in denen es für die Bürger da sei: Ärztlicher Dienst, Kinder- und jugendmedizinischer Dienst (für Schuleingangsuntersuchungen), Zahnmedizinischer Dienst (in Kitas und Grundschulen), Sozialpsychiatrischer Dienst (als Anlaufstelle für Kranke und Angehörige), Infektionsschutz, Verwaltung, Wasserlabor (für Trinkwasser und Badeseen), Betreuungsstelle (etwa für Gerichtsgutachten). Entsprechend vielfältig sei die Qualifikation der Mitarbeitenden.

Naturgemäß steht der Infektionsschutz momentan im Vordergrund, während aufsuchende Angebote auf ein Minimum zurückgefahren wurden. Auch als Privatmann hofft Friege auf ein Ende der Corona-Krise, denn Reisen zählt bis zur Pandemie zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. „Bevorzugt in Gebiete abseits von Pauschaltouristen“, sagt der Amtsleiter und nennt Armenien, Georgien und Vietnam. Auch für frühgeschichtliche Ausgrabungen interessiert er sich: „Den Hünenstein habe ich mir natürlich schon angesehen, aber ich werde hier auch noch viele Museen besuchen.“ Spätestens dann, wenn auch er geimpft sei: „Da stelle ich mich in die Reihe und warte, bis ich dran bin.“