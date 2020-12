An der Westerweder Straße in Lilienthal sind zehn alte Eichen gefällt worden. (Lutz Rode)

Rein rechtlich ist alles sauber gelaufen, dennoch zeigen sich Menschen bestürzt, wenn sie in diesen Tagen auf ein Grundstück an der Westerweder Straße schauen: Entlang einer Hofeinfahrt sind kürzlich acht bis zehn große Eichen gefällt worden. Wie jüngst im nahe gelegenen Hepstedt ist auch in Lilienthal die Aufregung über den Kahlschlag groß.

Für die Kritiker ist der Anblick der niedergestreckten Stämme ein weiteres Argument für die Forderung, endlich eine Baumschutzsatzung für die Gemeinde zu erlassen. In diesem Fall hätte jedoch selbst dieses Regelwerk nicht geholfen: Denn Westerwede, knapp vor der Grenze zur Gemeinde Worpswede, liegt im Außenbereich. Bei den Vorschlägen für eine Satzung, wie sie die Ratspolitik in diesem Jahr diskutiert hat, ging es lediglich um den Baumschutz im dichter besiedelten Ortskern.

Für Svenja Kruse-Glitza ist das alles ein großes Desaster: Bei einem Besuch aus Düsseldorf in ihrer alten Heimat konnte sie es kaum fassen, als sie von der Straße aus die umgelegten Bäume entdeckte. Sie hakte beim Landkreis und bei der Gemeinde nach und erfuhr, dass die Behörden keine Handhabe sehen. Die Kreisbehörde teilte mit, dass es in diesem Fall allein Sache des Grundstückseigentümers gewesen sei, über die Fällung zu entscheiden. Anders sähe es aus, wenn sich das Grundstück in einem Schutzgebiet befände, es im Geltungsbereich einer rechtskräftigen Baumschutzsatzung liege oder der Baum per Bebauungsplan oder Außenbereichssatzung geschützt sei. Die gesetzliche Sperrfrist vom 1. März bis 30. September ist laut Kreisbehörde ebenfalls eingehalten worden.

Nur der Artenschutz hätte laut Naturschutzamt eine Baumfällung an dieser Stelle verhindern können – nämlich, wenn streng geschützte Tiere wie Fledermäuse oder deren Lebensstätten bedroht gewesen seien. Der Grundstückseigentümer oder die von ihm mit der Fällung beauftragte Firma müssten im Vorfeld sicherstellen, dass keine Tiere zu Schaden kommen.

Rathaus: Nichts zu beanstanden

Den gleichen Tenor hat auch die Reaktion, die aus dem Lilienthaler Rathaus gekommen ist: Eine Baumschutzsatzung, die Bäume zum Beispiel ab einem bestimmten Stammdurchmesser schützt, gebe es in der Gemeinde nicht, ebenso fehle ein Bebauungsplan für das Grundstück, wo Bäume festgesetzt werden können, die nicht gefällt werden dürfen. Folge: Es gibt rein rechtlich nichts zu beanstanden.

Für Svenja Kruse-Glitza ist dies der eigentliche Skandal: „Wir sind sehr bestürzt darüber, dass die Gemeinde Lilienthal keine Baumschutzverordnung hat und hier anscheinend jeder auf seinem Grundstück fällen kann, was er will“, schrieb sie der WÜMME-ZEITUNG. Rein optisch sei der Kahlschlag niederschmetternd, aber auch im Hinblick auf den Klimaschutz sei es nicht nachvollziehbar, dass es zugelassen wird, wenn große Eichen wie in Westerwede gefällt werden dürfen. Ob die Bäume möglicherweise krank gewesen sind und deswegen gefällt wurden, lässt sich nicht klären: Der Eigentümer ist nicht zu erreichen, auf eine schriftliche Anfrage, sich mit der WÜMME-ZEITUNG in Verbindung zu setzen, hat niemand reagiert.

Vielleicht führt das Westerweder Beispiel nun dazu, dass das Thema Baumschutzsatzung im Lilienthaler Gemeinderat wieder aufflammt. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte sich zuletzt vergeblich dafür eingesetzt, dass ein solches Regelwerk nach jahrelanger Debatte beschlossen wird. Die Mehrheit von CDU/FDP-Gruppe und Querdenkern lehnt das ab.

Kaum ein Grundstückseigentümer dürfte einen älteren Baum ohne triftigen Grund fällen, ist CDU-Ratsherr Marcel Habeck überzeugt. Und wer es darauf anlege, werde sich auch von einer Baumschutzsatzung kaum abhalten lassen, meint er. Die Grünen wollen einen Freibrief für die Baumbesitzer nicht länger dulden.

Zur Sache

Markierte Bäume an der L 153

Entlang der Landstraße 153 zwischen dem Ortsausgang Lilienthal in Richtung Worpswede sind zahlreiche Bäume mit roten Punkten markiert worden. Laut der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden weisen die Markierungen an den Stämmen lediglich auf Baumpflegearbeiten hin. Das Totholz soll entfernt werden und das so genannte Lichtraumprofil soll dort wieder freigeschnitten werden, damit auch höhere Fahrzeuge problemlos durchkommen. Die Vermutung, die bepunkteten Bäume entlang der Strecke könnten gefällt werden, wies die Behördenleiterin zurück.