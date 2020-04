Nicht nur Wälder, sonder auch Straßenbäume leiden unter der derzeitigen Trockenheit. Der Borgfelder SPD-Fraktionssprecher Alexander Keil ruft daher Borgfelderinnnen und Borgfelder auf, Straßenbäume zu gießen. (Jens Büttner/dpa)

Borgfeld. Viele Tausend Liter Wasser haben die Freiwillige Feuerwehren Borgfeld und Lehesterdeich in den vergangenen Jahren versprüht, um Straßenbäume zu retten. „Durch die jetzt schon herrschende Trockenperiode leiden die noch nicht so gut verwurzelten Bäume in Borgfeld enorm“, teilt SPD-Fraktionssprecher Alexander Keil in einem Brandbrief an den Borgfelder Beirat mit. Keil ruft Borgfelderinnen und Borgfelder deshalb auf, Straßenbäume zu gießen. „Die Bäume schreien nach Wasser“, sagt der Ortspolitiker.

„Amtshilfe für die Umweltbetriebe Bremen“, nennt Keil die Gieß-Aktion. Erlen, Ulmen und Ahorn ließen bereits an vielen Straßen die Äste hängen.

Beiratsmitglied Keil verfasst zudem gerade einen Antrag an die Umweltbehörde, um auf sterbende Bäume hinzuweisen. Doch zurzeit tagt das ortspolitische Gremium aufgrund der Corona-Krise nicht, um darüber abzustimmen. Keil fürchtet, dass es bis zur Antragstellung zu spät sein könnte und bittet Borgfelderinnen und Borgfelder um Mithilfe.

In den vergangen Jahren hatten die Freiwilligen Feuerwehren in Borgfeld einen genauen Plan von den Bremer Umweltbetrieben erhalten, um gezielt zu gießen. Rund 2000 Jungbäume müssen in Bremen regelmäßig mit Wasser versorgt werden, weiß Keil. „Bürgerinnen und Bürger könnten helfen, wenn Sie einen Jungbaum vor ihrer Tür haben.“ Viele seien auch schon dabei, in den Morgenstunden oder am Abend mit zu gießen. Den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren will Keil ebenfalls anregen.