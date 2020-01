Sie sind Stammgäste beim Neujahrsempfang in Lilienthal: die Sternsinger der katholischen Gemeinde Guter Hirt. (André Fesser)

Lilienthal. Die stillen Tage sind vorüber, die Zeit des Innehaltens ist vorbei. Beim Neujahrsempfang im Rathaus hat Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann am Sonntag den Startschuss für ein ereignisreiches Jahr gegeben. Angesichts mehrerer runder Geburtstage werde es in den kommenden zwölf Monaten einiges zu feiern geben. So wird Seebergen in diesem Jahr 300, die Ortsfeuerwehr Lilienthal-Falkenberg 125 und auch die Kommunale Jugendarbeit kann auf eine 40-jährige Geschichte zurückblicken. Tangermann kündigte aber auch eine wichtige Weichenstellung an. So werde der Gemeinderat in Kürze eine Entscheidung zur Zukunft der Schroeterschule treffen.

Der Lilienthaler Neujahrsempfang ist eine Institution, zumal es im Umfeld kaum ähnliche Veranstaltungen gibt. So strömten am Vormittag etliche Vertreterinnen und Vertreter aus der Ortspolitik in und um Lilienthal, von Vereinen und Verbänden, aus Unternehmen der Region und anderen Institutionen wie der Feuerwehr in den Ratssaal. Mit dabei war abermals eine Delegation aus Lilienthals Partnergemeinde Stadskanaal. Die Gruppe hatte sich zu einem Gegenbesuch aufgemacht, nachdem ein Team aus Lilienthal am Dienstag in den Niederlanden seinerseits Neujahrsgrüße hinterlassen hatte.

Entscheidung naht

In seiner Rede hielt sich der Bürgermeister nicht lange mit einer Bilanz des zurückliegenden Jahres auf, vielmehr richtete er den Blick nach vorn. So solle der Dorfentwicklungsplan umgesetzt werden, was sich zunächst in Arbeiten am Lilienhof in Worphausen und an Brünings Hof in Seebergen ausdrücken werde, auch die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Worphausen stehe auf der Agenda. Außerdem wolle man zum neuen Schuljahr die Kapazität der Grundschule Falkenberg erweitern. Über Mobilbauten soll die Schule in die Lage versetzt werden, einen weiteren Zug aufzunehmen. Und schließlich stehe auch eine Entscheidung in Sachen Schroeterschule an.

Die Frage, ob diese Grundschule am Konventshof saniert und erweitert oder abgerissen und neu errichtet werden soll, beschäftigt Gemeindepolitik und Schulbeschäftigte bereits seit Jahren. Nachdem die finanziellen Folgen für die hoch verschuldete Gemeinde in den vergangenen Monaten im Gemeinderat für Streit gesorgt hatten und eine Entscheidung immer wieder hinausgezögert wurde, soll der Rat in den kommenden Tagen nun mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung beider Varianten konfrontiert werden. Nach der Behandlung in den Fachausschüssen könnte es dann im Februar eine Entscheidung geben. Tangermann zufolge könnte die Schule dann 2023 oder 2024 fertig sein.

Die Gastgeber: Bürgermeister Kristian Tangermann (Mitte) mit seinen Stellvertretern Monica Röhr und Kurt Klepsch. (André Fesser)

Die Frage der finanziellen Möglichkeiten ist in Lilienthal allgegenwärtig. Tangermann zufolge sprudeln die Steuerquellen nicht in dem Maße, in dem es wünschenswert wäre, vor allem bei den Gewerbesteuern könnte die Lage besser sein. Zudem habe die Zahl der Aufgaben, die die Gemeinde zu bewältigen habe, zugenommen. So beschäftige Lilienthal zurzeit 230 Menschen, allein ein Drittel davon arbeite in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Gerade in den Kitas sei der Aufwand in den vergangenen Jahren gestiegen, nicht etwa, weil es viel mehr Kinder gäbe, sondern weil Betreuungsplätze heutzutage viel stärker in Anspruch genommen würden als früher.

Laut Tangermann nähmen 90 Prozent der Kinder ihre Ansprüche wahr. Durch die Schaffung neuer Gruppen in der ehemaligen Christoph-Tornée-Schule und im Trupermoorer Kinderkahn sei es aber gelungen, die Lage in der Gemeinde deutlich zu verbessern. Habe man in der Vergangenheit schon mal 70 Kinder ohne Betreuungsplatz gezählt, stünden mittlerweile fast keine Namen mehr auf der Warteliste.

Bevor dann die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Guter Hirt in den Saal kamen, um die Gäste mit ihren Liedern zu erfreuen und dem Haus ihren Segen mitzugeben, richtete Tangermann die Gedanken der Gäste dann noch auf das gesellschaftliche Klima und den Umgang der Menschen untereinander. Nicht erst nach den Bedrohungen von Staatsbediensteten und den Angriffen auf Kommunalpolitiker sei das Maß überschritten. Der Bürgermeister rief die Mitglieder der Gesellschaft dazu auf, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen. Wer in der Öffentlichkeit steht, solle sich fragen, ob er selbst immer Vorbild ist. Jeder müsse anerkennen, dass zur Meinungsfreiheit auch gehört, andere Meinungen zuzulassen. Und er rief zu mehr Gelassenheit im Alltag auf, vor allem, wenn die Dinge mal nicht so liefen, wie man es sich wünscht.