Im Rahmen der Mobilitätswoche in Lilienthal sollen von diesem Mittwoch an mehrere Veranstaltungen Interessierten die Möglichkeiten bieten, sich mit der eigenen Lebensweise, dem Konsum und dem Umgang mit der Natur kritisch auseinanderzusetzen. Unter anderem werden Eltern an diesem Donnerstag zu einem autofreien Schultag aufgerufen. Kinder sollten also zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule geschickt werden, um die Sicherheit rund um die Schulen zu erhöhen und das Klima zu schonen. Treibende Kräfte der Mobilitätswoche sind die Freiwilligenagentur und die Initiative Mobilität. Das Programm findet sich auch online unter https://mobilität.eu. Die Lilienthaler Bibliothek beteiligt sich ebenfalls: Neben einem Büchertisch zum Thema wird es in Kooperation mit dem Heimatverein vom 16. bis 23. September eine Ausstellung alter Fotos aus Lilienthal rund um die Jahrhundertwende geben. Gezeigt wird dort, wie Mobilität früher aussah: Bilder der Jan-Reiners-Bahn, des Busunternehmens v. Ahrendschildt, Fotos der noch mit Pferden gezogenen Straßenbahn, aber auch Eindrücke von Vergnügungsfahrten per Ausflugsboot auf dem alten Wasserweg bei Murkens Hof gehören zu den Motiven. Die Ausstellung „Mobilität in Lilienthal im frühen 19. Jahrhundert“ kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.