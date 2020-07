Erwin Bienewald (links) und André Vater öffnen Diedrichshof und dessen Garten gemeinsam für die Öffentlichkeit. (Sabine von der Decken)

Worpswede. „Wir nutzen diesen Ort jetzt gemeinsam“, sagt André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung, zum Diedrichshof, der seit 1954 zum Stiftungsvermögen von Bremens größtem Altenhilfeträger gehört. Die Stiftung Maribondo da Floresta, die seit April den denkmalgeschützten Diedrichshof betreibt, und deren Gründer Erwin Bienewald seien Wunschpartner für eine Kooperation gewesen. „Was gibt es Besseres, als dass zwei Stiftungen in einer Win-Win-Situation ein Objekt gemeinsam nutzen?“ fragt Vater zufrieden.

Eine wechselvolle Geschichte hat das 1914 von Bernhard Hoetger erworbene Bauernhaus, das nach einem Brand als Diedrichshof wieder aufgebaut wurde, schon hinter sich. Als Kinder- und Säuglingsheim geplant, wurde es zum Naherholungsziel der Senioren der Bremer Heimstiftung. Da nicht barrierefrei, so Vater, nahm diese Art der Nutzung ab und es entstand ein Tagungshaus für die Bremer Heimstiftung. Obwohl 2005 der Garten nach Entwürfen von Bernhard Hoetger restauriert wurde, blieb der Diedrichshof und dessen Garten „ein Kleinod mit geringer Nutzungsintensität“.

Mit der Bewirtschaftung durch die Stiftung Maribondo, die in Worpswede mehrere inklusive Projekte betreibt, hat sich das nun geändert. Sonntags sind Haus und Garten sowie das von Maribondo betriebene Café mit Selbstbedienung von 14 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. „Es liegt etwas außerhalb der Worpsweder Bergstraße“, sagt der Vorstandsvorsitzende Erwin Bienewald augenzwinkernd, „man muss es kennen.“ Den Betrieb des Diedrichshof langfristig auf „Gemeinwohlökonomie“, einem Wirtschaftssystem, das eben auf anderen Werten als reinen Profit beruht, umzustellen, ist Plan der Stiftung Maribondo. Die Öffnung von Haus, Garten und Café für die Öffentlichkeit sowie die Weiterführung des Tagungshauses, Übernachtungsangebote und die Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen sind Schritte auf dem Weg dorthin.

Den Diedrichshof als Zentrum für Klimaschutz zu etablieren und als Klimaschutzhotel zu zertifizieren, ist eine weitere Idee. Per Internet können Gäste ihren CO²-Fußabdruck für Anreise und Aufenthalt im Diedrichshof wie auch den anderen von der Stiftung betriebenen Hotels ermitteln. Sollten sich dabei Werte von mehr 30 Prozent über der Norm herausstellen, bietet die Stiftung die Unterstützung von Kompensationsmaßnahmen verbunden mit der Wiedervernässung von Flächen am Semkenhof an. Für 2021 sind Klimaschutztage in Kooperation mit weiteren Worpsweder Initiativen geplant, die nicht nur auf dem Diedrichshof, sondern an vielen Orten in Worpswede stattfinden sollen.

Schrittweise soll das denkmalgeschützte Haus energetisch verbessert werden. Aber hier liege auch schon das Problem, sagt Erwin Bienewald. Schon im November 2019 stellte Maribondo einen Bauantrag für einen behindertengerechten Umbau, der noch nicht genehmigt ist. „Der Denkmalschutz macht es uns schwierig“, vermutet Bienewald.

„Wir haben schon immer viel in Worpswede gemacht“, sagt Bienewald und erinnert an den Semkenhof, das Stiftungsdorf Wörpedahl, das Gasthaus Schamaika, zwei Außenwohngruppen, Das blaue Haus und das Galeriehotel Haar. In Hotel- und Gastronomiebereich böten sich für Behinderte vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. So geht mit geplanten Eröffnung des Galeriehotels Anfang August die Einrichtung einer Großküche, die zukünftig zwei Kitas mit Bio-Mittagessen versorgt, einher.