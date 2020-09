Die Filiale von ATU in der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck soll geschlossen werden. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Werkstattkette Autoteile Unger, kurz ATU, schließt Dutzende Filialen in Deutschland. Auch die Osterholz-Scharmbecker Geschäftsstelle steht kurz vor dem Aus. Der Pressesprecher von ATU bestätigt auf Anfrage des WESER-KURIER das Ende in der Kreisstadt. Die Filiale an der Ritterhuder Straße soll voraussichtlich schon Ende September zumachen. „A.T.U. überprüft kontinuierlich Strukturen, Filialkonzepte und Leistungen für die Kunden und passt sie an neue Gegebenheiten an, um das Unternehmen zukunftssicher und wetterfest aufzustellen“, teilt Referent Tim-Niklas Kubach mit. Dazu gehöre, dass Filialen geschlossen würden, die nicht profitabel arbeiteten und/oder keine nachhaltige Zukunftsperspektive hätten. Zugleich werde in neue Standorte investiert wie in München-Schwabing und München-Parsdorf. „Die Filiale in Osterholz-Scharmbeck soll im Rahmen dieser Portfolio-Optimierungen zeitnah, voraussichtlich zum 30. September 2020, geschlossen werden“, heißt es auf Anfrage der Redaktion.

Die Unternehmensführung werde den acht Mitarbeitern der Scharmbecker Filiale „so weit wie möglich anbieten, an anderen Standorten des Unternehmens weiterzuarbeiten, um betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend zu vermeiden“. Die zur Umsetzung notwendigen Vereinbarungen würden derzeit mit den Arbeitnehmervertretern besprochen und ausgestaltet, lässt ATU mitteilen.

Der Firmensprecher verweist auf ein Netz von mehr als 530 Geschäftsstellen in Deutschland. Es sei auch nicht geplant, eine Filiale an anderer Stelle in der Region Osterholz zu eröffnen, stellt er auf Nachfrage klar. Es bleibe eine große Auswahl an Standorten, so sei die nächstgelegene Filiale am Steindamm in Bremen-Burgdamm nur 8,8 Kilometer von Osterholz-Scharmbeck entfernt.

Schon vor Jahren wollte ATU im Zuge einer Neuausrichtung unter anderem die Mietausgaben reduzieren. Auch das Gebäude in Osterholz-Scharmbeck ist angemietet. Disco-Besitzer Frank Grotheer hatte das Gebäude neben dem einstigen Star-Ship-Domizil bauen lassen. Die ATU-Pläne wurden im Januar 2007 öffentlich gemacht. Im Februar 2009 eröffnete ATU seine neue Filiale. Damals war es zu baulichen Verzögerungen an der Ritterhuder Straße gekommen, weil ATU wirtschaftlich zu kämpfen hatte. Die Eröffnung war für Spätsommer 2008 geplant, doch ATU geriet in Bedrängnis, musste Hunderte Stellen abbauen und Expansionspläne auf Eis legen. Es war die Zeit der Finanzkrise: Am 15. September brach die US-Großbank Lehman Brothers zusammen. 2020 musste das Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie vom 17. März bis 27. April die Filialen bundesweit vorübergehend schließen, wie auf der Internetseite des bayerischen Unternehmens nachzulesen ist. Ein Notdienst wurde eingerichtet. An anderer Stelle wird betont, dass die aktuellen Filialschließungen nicht coronabedingt erfolgten. Von der jetzigen Sparrunde sind etwa 400 von gut 10 000 Beschäftigten betroffen.

Die Immobilie an der Ritterhuder Straße gehört seit einigen Jahren der Familie Schmolke. Schmolke betreibt nebenan bekanntermaßen eine Waschanlage samt großer Tankstelle und zwei Autohäuser. Autohausbesitzer Dirk Schmolke war überrascht von der Anfrage der Redaktion. Die Nachricht von der bevorstehenden Werkstattschließung habe ihn noch nicht erreicht, gab er zu verstehen. „Mir ist über die Schließung nichts bekannt“, sagte Schmolke. „Bisher ist von ATU noch niemand auf mich zugekommen.“ Auch laufe der geschlossene Mietvertrag Ende September nicht etwa aus. Genaueres möchte er dazu nicht sagen. Schmolke verweist auf den Datenschutz und die Geheimhaltungspflicht. „Fest steht, es gibt einen gültigen Mietvertrag, der definitiv länger läuft“, stellt er klar. Und dieser sollte auch erfüllt werden. „Mehr will ich dazu nicht sagen.“

Das Thema hat sich unter Werkstattbesitzern in Osterholz-Scharmbeck schnell herumgesprochen. Kurz nach Bekanntwerden der Schließung hat eine Kfz-Werkstatt freie Kapazitäten zum Lagern von Reifen über Soziale Netzwerke angeboten. Bürgermeister Torsten Rohde bedauert die Unternehmensentscheidung. „Die Stadt verliert damit ein wichtiges Glied aus der Kette der Kfz-Service-Anlaufpunkte“, teilte Rohde auf Anfrage mit. „Bleibt zu hoffen, dass den betroffenen Mitarbeitern weiterhin eine Perspektive im Unternehmen geboten werden kann.“