Die 28 Absolventinnen und Absolventen nahmen nach einer erlebnisreichen Zeit ihre Zeugnisse und Erlaubnisurkunden entgegen. (FR)

Osterholz-Scharmbeck. „Sie haben sich einen Beruf ausgesucht, der in Ihrer Generation nicht Mainstream ist, der aber Sinn macht und zukunftsweisend ist“, sagte Andreas Hinz, Leiter der Krankenpflegeschule am Kreiskrankenhaus Osterholz. In einer Feierstunde, die so würdevoll und wertschätzend war, wie es die gegenwärtige Situation erlaubte, verabschiedeten Hinz und die stellvertretende Leiterin des Kreiskrankenhauses, Susanne Behrens, 28 Absolventinnen und Absolventen, die nun die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger“, beziehungsweise „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ führen dürfen. „Sie haben sich einen tollen Beruf ausgesucht. Einen Beruf, der – das wissen wir jetzt – systemrelevant ist und das Vertrauen der Bevölkerung genießt“, führte Andreas Hinz weiter aus.

Im großen Saal der Krankenpflegeschule hatten Schul– und Krankenhausleitung einen Sektempfang für die Absolventen vorbereitet. In kleinem Rahmen, denn es durften keine Besucher oder Gäste an der Abschiedsfeier teilnehmen.

Als Leiter der Krankenpflegeschule ließ Andreas Hinz die vergangenen drei Jahre noch einmal Revue passieren: Vom Basteln der Namensschilder über Sport in der Halle, Zickenkrieg, Lärmbelästigung und Sitzordnungen hin zu 200 Knochen und 400 Muskeln, die die Auszubildenden mit Vor- und Nachnamen lernen mussten. Der Übungs-Dummy für das Katheterlegen „verstarb“ auf dem Übungstisch, und für eine gute Klassengemeinschaft wurde Bowlen empfohlen.

Hinz erinnerte auch an ein Lebens- und Sterbeseminar in Oldenburg, Schweineherzen zur Herzwoche und den Besuch von vier marokkanischen Pflegestudenten in der Kreisstadt. Vier engagierte junge Pflegeschülerinnen der Krankenpflegeschule „verdienten“ sich durch herzliche Betreuung der Austauschschüler die Möglichkeit, zum Gegenbesuch nach Marokko zu reisen.

Lernen mit Katze im Arm

Schließlich kam Andreas Hinz zum Jahr 2020 mit Übungen zum Legen nasogastraler Sonden in Eigenübung, einschließlich der Nebenwirkungen von Würgereiz und Nasenbluten, wie auch dem Einsetzen der Corona-Pandemie und der damit erschwerten Unterrichtseinheiten: „Online-Unterricht, Homeschooling, freie Zeiteinteilung zu Hause, Lernen mit Katze im Arm – alle Szenarien waren möglich“, bemerkte Hinz. „Als Generation Z werden Sie bezeichnet – die um die Jahrtausendwende Geborenen, die Selfie-Generation, die mit den sozialen Netzwerken geboren wurden, die im Internet leben, nicht ins Internet gehen wie wir.“ Und weiter: „Sie wollen keine Work-Life-Balance, für Sie sollen Beruf und Freizeit getrennte Lebenswelten sein. Familie und Kinder vor Karriere. Und bitte keine Überstunden. Denn Sie wollen keine Burnout-Generation sein. Sie wissen, dass Sie Ansprüche haben, die nicht jedem Arbeitgeber gefallen. Aber Ihr Vorteil ist: Sie sind nur Wenige, und Sie sind die Zukunft. Das wissen Sie und die Arbeitgeber auch. Sie wollen etwas machen, in dem Sie Sinn sehen. Das ist Ihnen wichtiger, als viel Geld zu verdienen – was hier widersprüchlich erscheint, macht aber alles zusammen Sinn“, hob Hinz in seiner Entlassungsrede hervor.

Dann durften sich die jungen Damen und Herren ihre Zeugnisse und Erlaubnisurkunden nehmen und erhielten von der Schule jeweils noch eine Diensthose geschenkt. Alle Absolventen kehrten in ihre Ausbildungshäuser – das Kreiskrankenhaus Osterholz, die Aller-Weser-Kliniken in Verden, die Klinik Lilienthal und das Krankenhaus Wittmund – zurück, wo sie nun auch ihren Beruf ausüben werden.

Im Herbst werden wieder über 50 Auszubildende ihre Ausbildung in der Krankenpflegeschule aufnehmen, diesmal aber unter der Bezeichnung „Pflegefachmann“ oder „Pflegefachfrau“.

Weitere Informationen

Die Absolventinnen und Absolventen:

Solveig Jytte Auth, Giulia de Jonge, Michelle Heitmann, Nicole Johann, Sören Erik Johann, Fabienne Eve Kähler, Nele Pankoke, Angela Seeger, Tjorven Paula Spahlinger, Jennifer Straßburger-Eckhardt, Katharina Weinberg, Isabell Detken, Janina Gerken, Katharina Riegel, Nadine Behrens, Marianka Daro, Melanie Diener, Laura Ehmen, Nathalie Heidemann, Wiebke Hildebrand, Rabea Janssen, Rieke Janßen, Stina Wessels, Larissa Wiechers, Elena Lüders, Mona Rezaei, Julia Schmieta, Emilia Siebert.