Sascha Hoffrogge von der Arbeitsagentur, Ausbildungsleiterin Inka Rode, Geschäftsführer Jost-Hendrik Maaß, Agentur-Chef Joachim Ossmann und die Auszubildenden Hannah Kook, Philip Kampe und Mate Bilic (von links) mit dem Zertifikat für Engagement bei der Ausbildung. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Firma Müller-Licht in Lilienthal hat es nun schwarz auf weiß, dass sie sich bei der Ausbildung von Nachwuchskräften besonders engagiert. Das international tätige Leuchtmittel-Unternehmen mit Zentrale und Logistikzentrum im Gewerbegebiet Moorhausen ist von der Agentur für Arbeit mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. Dies zeigt, wie intensiv sich der Betrieb um seine Auszubildenden kümmert. Im Bezirk der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven, die auch für den Landkreis Osterholz zuständig ist, haben nur zwei weitere Betriebe einen solchen Nachweis erhalten.

„Sie tun für die Ausbildung mehr als andere, weil Sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Sie wissen, dass Sie auf den Nachwuchs setzen müssen, um den Fortbestand des Unternehmens auf lange Sicht zu sichern“, sagte Joachim Ossmann, Chef der Arbeitsagentur, als er das Zertifikat an den Müller-Licht-Geschäftsführer Jost-Hendrik Maaß überreichte. Oft seien es gerade Betriebe, die nicht so sehr im Rampenlicht stünden, die sich bei der Ausbildung besonders ins Zeug legten, lautet Ossmanns Erfahrung. Umso mehr sei es angebracht, das Engagement dieser „hidden champions“ zu würdigen.

Qualifikation fürs Ausland

Neun Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich und drei in der Lagerlogistik gibt es bei Müller-Licht. Zu den Besonderheiten gehört, dass die angehenden Groß- und Außenhandelskaufleute schon in der Ausbildung zusätzlich qualifiziert werden. Sie erhalten Unterricht oben drauf, müssen unter anderem eine zweite Fremdsprache nachweisen, ein Auslandspraktikum absolvieren oder einen IT-Führerschein machen. Im Erfolgsfall dürfen sie sich dann Europakauffrau oder -kaufmann nennen – keine schlechte Voraussetzung, wenn man für ein international ausgerichtetes Unternehmen tätig ist und ein Absolvent später vielleicht mal im Ausland arbeiten möchte. Die beiden Azubis Hannah Kook und Mate Bilic, die kurz vor dem Abschluss stehen, wissen das zu schätzen. „Wir werden hier gut unterstützt“, sagt Bilic.

Die Ausbildungsplätze mit der Europa-Qualifikation sind für Abiturienten gedacht. Mit dem Zusatz lässt sich als Arbeitgeber zwar besonders punkten, dennoch ist die Zahl der Bewerbungen zurückgegangen. Mit dem Betrieb hat das aber nichts zu tun: „Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren und der deshalb in diesem Jahr fehlende Abiturjahrgang machen sich bemerkbar“, berichtet Ausbildungsleiterin Inka Rode. Ein Ausbildungsplatz zum Groß- und Außenhandelskaufmann zum 1. August ist noch frei. Aber bei Müller-Licht kommen nicht nur Abiturienten zum Zuge. Das Unternehmen bietet auch eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik an, das für Schüler mit Realschul- oder gutem Hauptschulabschluss infrage kommt. Schulnoten sind nicht alles, ebenso wichtig ist der persönliche Eindruck, den ein Bewerber hinterlässt.

Vor dem Abschluss eines Ausbildungsvertrages ist bei Müller-Licht daher ein Schnupperpraktikum obligatorisch, das dazu dient, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Phillip Kampe ist glücklich, dass es mit der Ausbildung zum Lagerlogistiker geklappt hat. Sein Beruf hat viel mit EDV zu tun, ohne die eine moderne Lagerhaltung nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig sind die Fachkräfte oft in den großen Hallen unterwegs, um Lieferungen für die Kundschaft zusammenzustellen, Bestände zu prüfen oder Regale aufzufüllen. „Nur im Büro zu arbeiten, das wäre nichts für mich“, sagt Kampe.

Für alle Auszubildenden der Wünsche-Firmengruppe, zu der seit 2011 auch die Müller-Licht International GmbH gehört, werden jährlich Azubi-Tage ausgerichtet. Es gibt Workshops und die Möglichkeit, alle Zweige der Holding näher kennenzulernen. Überall in der Welt hat die Wünsche-Gruppe Standorte und Büros, sodass es für den Nachwuchs durchaus auch Chancen gibt, innerhalb der Holding zu wechseln und eine Tätigkeit im Ausland aufzunehmen. Dem Lilienthaler Geschäftsführer Jost-Hendrik Maaß schlagen dabei zwei Herzen in der Brust, wie er bekennt. Denn natürlich habe er auch ein Interesse daran, dass die jungen Leute nach dem Abschluss im Betrieb vor Ort bleiben.

Die Agentur für Arbeit ist laut Geschäftsführer Joachim Ossmann noch immer die wichtigste Drehscheibe für den Ausbildungsmarkt. Rund 90 Prozent der Betriebe melden seinen Angaben zufolge ihre freien Ausbildungsplätze bei der Arbeitsagentur. Über die Berufsberatung in den Schulen hat die Agentur auch den kurzen Draht zu den Bewerbern. Der Agentur ist daran gelegen, dass möglichst niemand ohne Berufsausbildung bleibt und den Weg in den Beruf erfolgreich meistert. Es gibt vor dem Einstieg geförderte Langzeitpraktika in Unternehmen, aber die Agentur bezahlt bei Bedarf auch Nachhilfe für jene, deren Abschluss akut gefährdet ist.