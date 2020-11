Wenn Gerichte entscheiden, fühlt es sich manchmal nicht nach Gerechtigkeit an. Kein Grund, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. (Arne Dedert)

Der größte Schatz, den eine Gesellschaft haben kann, sind ihre Kinder. Jedem Einzelnen kommt die Aufgabe zu, sie zu schützen. Und wer diese Regel bricht, läuft Gefahr, von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Die Debatte über den Missbrauchsfall in Lilienthal, der kürzlich vor dem Landgericht verhandelt wurde, hat gezeigt, dass in dieser Sache im Grundsatz Einigkeit besteht.

Uneins sind sich die Menschen hingegen in der Frage, wie mit den Tätern umzugehen ist. In Sozialen Medien war in Bezug auf den Fall aus Lilienthal bereits von Selbstjustiz die Rede. Und kaum war es niedergeschrieben, klebte am Geschäft eines mutmaßlich Beteiligten auch schon ein Banner mit herabsetzendem Inhalt. Wobei den meisten zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen sein dürfte, welche Rolle dieser Mensch in der Geschichte eigentlich spielt.

Mitunter schmerzt es, wenn Gerichte entscheiden, und manchmal fühlt es sich auch nicht nach Gerechtigkeit an. Daraus folgt aber nicht, dass man die Dinge selbst in die Hand nimmt. Akzeptanz und Schonung kann jemand, der Kinder sexuell missbraucht, nicht erwarten. Aber auch Beschuldigte und Täter müssen sich auf den Rechtsstaat verlassen können. Das ist die Basis dafür, dass wir uns eben nicht gegenseitig mit der Mistgabel bekämpfen. Und es ist Ausdruck eines zivilen Miteinanders, von dem wir alle profitieren.