Rotenburg/Osterholz. Die simplen Verhaltensregeln, die die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen sollen, bringt der Landkreis Rotenburg jetzt ganz plakativ auf Plattdeutsch unters Volk. „Blievt to Huus“, heißt es beispielsweise, „Den Doktor anropen, nich hinlopen“ oder „Nich anfaten bien good Dag seggen“. Die großformatigen Plakate, die es auch in einer hochdeutschen Version gibt, sollen nun fix über den ganzen Landkreis verteilt werden, kündigt Carmen Menzel an, die Leiterin des Gesundheitsamts.

Denn die Zahl der Infizierten in der Region steigt. Im Landkreis Rotenburg sind seit Donnerstag drei neue Corona-Fälle nachgewiesen, die aktuelle Fallzahl liegt bei 22. Nun sind tatsächlich erstmals Patienten aus der Samtgemeinde Tarmstedt dabei, wie Menzel auf Nachfrage bestätigt. Am Dienstag war es durch einen Übermittlungsfehler bei der Kreisverwaltung zu einer Falschmeldung gekommen. Und auch im Landkreis Osterholz gibt es neue Infektionen: Eine Person stammt aus Grasberg, eine aus Osterholz-Scharmbeck. Es handelt sich nach Landkreisangaben um Reiserückkehrer.

Wie aufwendig das Kontaktpersonenmanagement des Rotenburger Gesundheitsamts ist, verdeutlicht Menzel am Beispiel des jüngsten Patienten, einem 22 Monate alten Kind aus der Samtgemeinde Fintel, das zurzeit stationär in der Rotenburger Kinderklinik behandelt wird. „Es gibt 90 Kontaktpersonen, darunter die 68 Kinder aus der Kita, von denen wiederum 15 Symptome von Atemwegserkrankungen haben“, so die Ärztin. Alle Kinder seien negativ getestet worden, dennoch blieben sie in Quarantäne, ebenso wie 14 Mitarbeiter der Kita. Damit befinden sich im Moment kreisweit 130 Menschen in häuslicher Quarantäne. Bei einem von ihnen wurde jetzt das Virus nachgewiesen, die anderen beiden neuen Fälle seien Reiserückkehrer aus dem Risikogebiet Tirol. Sie hätten sich im neu eingerichteten regionalen Corona-Test-Zentrum in Zeven testen lassen, so Menzel. Dort würden seit Montag im Schnitt 25 Abstriche pro Tag vorgenommen. Die Amtsärztin betont, dass das Testzentrum nicht frei zugänglich ist: „Sie brauchen eine ärztliche Überweisung.“ So solle verhindert werden, dass es dort zu unerwünschten Menschenansammlungen komme. Selbstverständlich würden auch in den Arztpraxen Abstriche vorgenommen. Wie lange man aufs Ergebnis warten müsse, hänge von der Auslastung der Labore ab, vermied Menzel eine konkrete Antwort, „die Laborkapazitäten sind begrenzt“.

Mit Blick auf Meldungen aus Bayern, wo für einzelne Regionen schon Ausgangssperren angeordnet wurden, sagt Landrat Hermann Luttmann für den Landkreis Rotenburg: „Noch sind wir hier nicht so weit.“ Zwar seien Ärzte, medizinisches Personal und auch das Gesundheitsamt erheblich belastet, doch sei die Lage insgesamt „halbwegs entspannt“. Sollte sich das ändern, wäre er sehr für bundeseinheitliche Regelungen beispielsweise für Ausgangssperren. Gespannt sei er auf die Zeit nach den Osterferien, wenn die Schulen auf Geheiß des Landes wieder geöffnet werden. Von den kreisweit rund 6000 Kita-Kindern würden derzeit gut 120 in etwa 40 Kitas notbetreut. Bei den Schulen seien die Zahlen ähnlich niedrig, so Luttmann.

Er habe den Eindruck, dass die Bevölkerung weniger Angst vor dem Virus habe als vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. „Die Menschen treibt eher die Sorge um ihren Arbeitsplatz und ihren Betrieb um“, so Luttmann. In dieser Situation sei es gut, dass die Regierung „den Geldhahn aufdrehen“ wolle, um Betroffenen über diese Durststrecke hinweg zu helfen. „Die Menschen brauchen eine Absicherung“, so Luttmann.

Für den Fall, dass Bürgerinnen und Bürger Fragen rund um das Coronavirus haben, hat der Landkreis Rotenburg ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Rufnummer 04261/ 983 983 sind von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr und am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 14 Uhr jeweils zwei bis drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichbar. Diese seien für die neue Aufgabe geschult worden. Sie könnten beispielsweise Auskunft darüber geben, bei welchen Stellen es finanzielle Unterstützung gibt oder welche Läden geöffnet werden dürfen. Im Landkreis Osterholz ist das Bürgertelefon des Gesundheitsamts montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/ 930 2901 erreichbar.

Zur Sache

Zulassungsstelle geschlossen

Seit Donnerstag ist die Zulassungsstelle in Bremervörde für den Kundenverkehr geschlossen. Kunden, die bereits einen Termin vereinbart haben, könnten ihn an diesem Freitag noch wahrnehmen, heißt es vom Landkreis. Ab Montag seien dringende Zulassungsangelegenheiten nur noch in Zeven und Rotenburg nach Terminvereinbarung möglich. Die Führerscheinstelle Bremervörde bleibt für dringende Angelegenheiten nach telefonischer Terminvereinbarung auch persönlich erreichbar. Termine können unter 04761/9834416 vereinbart werden. Als dringende Angelegenheiten gelten insbesondere befristete Fahrerlaubnisse für Berufskraftfahrer. Als nicht dringend angesehen werden Umtausch oder Ersatz des Führerscheins, Internationale Führerscheine oder die Abholung von Führerscheinen.