Hans-Hinrich Blumenberg in Borgfeld. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Blumenberg, was empfinden Sie, wenn Sie durch die Bremer Innenstadt gehen?

Hans-Hinrich Blumenberg: Traurigkeit. Traurigkeit über die Entwicklung dieser schönen Stadt. Es fehlt an Lebendigkeit, Schönheit, an Atmosphäre und Sauberkeit.

Ich war von 1997 bis 2003 Mitglied in der Baudeputation der Bremischen Bürgerschaft. Während dieser Zeit und auch danach wurden viele Gutachten über diese Stadt und ihr Entwicklungspotenzial erstellt, sodass Sie damit einen ganzen Schrank füllen könnten. Wir hatten hochkarätige Referenten in der oberen Rathaushalle und auch in der Bürgerschaft zu Gast, die zum Teil großartige Ideen hatten. Da wird einem schlecht, wenn man da an die Honorare denkt, die dafür ausgeschüttet worden sind.

So gut wie nichts. Einerseits fehlte das Geld. Andererseits hatten die Regierungsparteien von jeher sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Stadt entwickelt werden sollte - bis heute ist das so. Aktuelles Beispiel ist die Geschichte des Sparkassen-Areals am Brill. Ich bin begeistert von den Plänen des renommierten Architekten Daniel Libeskind - Wohnungsbau mit hängenden Gärten, wenige versiegelte Flächen, bezahlbarer Wohnraum und viel Grün. Da machen sich international bekannte Star-Architekten Gedanken, Privatleute wollen hier ihr Geld in die Stadt tragen, und Bausenatorin Maike Schaefer lehnt die Pläne einfach ab. Die Ablehnung des Entwurfs ist aus meiner Sicht eine krasse Fehlentscheidung. Denn so viele private Investoren hat Bremen ja nicht.

Wir haben Geld aus Berlin bekommen, um die Wirtschaft in Zeiten der Pandemie anzukurbeln. Das Geld ist schnell ausgegeben, wenn man sich da jetzt kein kluges Konzept überlegt und es umsetzt. Ich schlage eine Bürgerbefragung vor, um auszuloten, was den Menschen wichtig ist. Fest steht, dass von einem Teil des Geldes Fahrradbrücken über die Weser geplant werden sollen. Das halte ich für Unsinn. Es werden immer wieder Illusionen verbreitet – die letzte Illusion war, dass Herr Zech die Innenstadt neu aufbauen wird. Er hat das Karstadt-Haus gekauft, das Parkhaus – und was wird daraus? Wir warten immer noch auf ein Gesamtkonzept.

Es fängt damit an, dass niemand die vorgesehenen Planungen wirklich umsetzen will. Es muss doch jemanden geben, der sagt, jetzt ist Schluss mit der Quatscherei. Das ist der Plan, den setzen wir konsequent um. Bremen ist die zehntgrößte Stadt in Deutschland. Ich kenne keine andere Stadt, wo die Regierung so aufgestellt ist, dass der Bürgermeister kaum etwas zu sagen hat. Ob München, Frankfurt, Leipzig – es gibt so viele Beispiele für florierende Innenstädte.

Das fängt mit der inneren Haltung an. Es ist doch unmöglich, wie die Sparkassen-Investoren aus Israel, die Schapira-Brüder, hier aufgenommen worden sind. Dann gibt es dieses heimliche Treffen des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte in Hamburg. Das ist doch im Kern schon faul, wenn ich mich in Bremen so wenig gastfreundlich und offen zeige. Die Regierung spricht nicht mit einer Stimme.

(Lacht.) Es hat ja viele Ansätze gegeben – unterirdische Parkplätze unter der neu gebauten Landesbank am Markt, die Verlegung der Straßenbahnlinie in die Martinistraße. Da haben Ingenieure und Architekten der Stadt lange dran gearbeitet. Nehmen wir zum Beispiel die Straßenbahnumlegung. Ich war damals Geschäftsführer von Karstadt. Meine Kunden kamen mit vollen Einkaufstüten aus der Lebensmittelabteilung. Natürlich wollte ich die Straßenbahn für meine Kunden vor der Haustür behalten. Jeder vertritt da so seine kleine Sicht auf die Dinge. Aber das führt schlussendlich zu keinem guten Ergebnis. Da bin ich durchaus selbstkritisch. Heute bin ich für die Verlegung der Straßenbahn. Denn es gibt einen Umbruch. Die Läden in der Obernstraße haben zu große Flächen. Jetzt wäre die Zeit, um grundlegend etwas zu verändern.

Ich sehe schnelle bezahlbare Lösungen, ohne dass gleich die ganze Stadt abgebrochen werden muss. Auf der Obernstraße könnten die Menschen flanieren und gemütlich sitzen. Der Dom ist fast von der ganzen Obernstraße aus zu sehen – das ist doch wunderschön. Man will ja, dass es in der Stadt gemütlicher wird – ohne das gleich viele Millionen bewegt werden müssen. Ich habe mal als Vorsitzender der Lloyd-Passage 12 Millionen D-Mark für den Neubau gesammelt. Wir haben fünf Jahre daran geplant. Es wurden uns unendlich viele Steine in den Weg gelegt. In der Zwischenzeit wurde der Weserpark gebaut. Es folgte die Waterfront. Das hatte 20 Prozent Umsatzeinbußen in der City zur Folge. Seit Jahrzehnten wandern die Einzelhandelsumsätze kontinuierlich ins Umland und in die Stadtteile ab.

In vielen Stadtteilen sind inzwischen größere Einkaufszentren entstanden. An dieser Entwicklung will auch Borgfeld teilhaben. Doch hier blockiert das Bauressort zurzeit. Die Stadtplaner haben natürlich inzwischen Angst bekommen, dass die Innenstadt so uninteressant wird, dass sie gar keine Mieter mehr finden. Die Stadt mietet ja schon selber Geschäfte an, damit nicht so viel leer steht. Sie subventioniert die Mieten in der Innenstadt - Geschäfte im Lloydhof sind ein trauriges Beispiel dafür.

Ja, das Ganze verschiebt sich. Und wieder fehlt ein Konzept, wie man damit umgehen will. Ich habe neulich mit dem Borgfelder Ortsamtsleiter darüber gesprochen, warum es mit der Ortsumgestaltung und den Viohl-Plänen nicht weitergeht. Der Hintergrund ist, dass dem Bauressort der Einzelhandel in der Innenstadt aus dem Ruder läuft. Die Einzelhandelsentwicklung wird ja für die ganze Stadt betrachtet – und da hat man natürlich Angst, dass die reicheren Stadtteile weiter ausgebaut werden, während die Innenstadt verödet.

Zur Person

Hans-Hinrich Blumenberg (84)

ist gebürtiger Hamburger und Wahl-Borgfelder und war lange Zeit Mitglied der Baudeputation der Bremischen Bürgerschaft und über 20 Jahre lang im Landesvorstand der Bremer Christdemokraten. Den Paradigmenwechsel im Einzelhandel und den damit einhergehenden Leerstand in der Bremer Innenstadt sieht der Ex-Karstadt-Geschäftsführer als Chance für kleine Läden in Stadtteilen wie Borgfeld.