An das Haus Bergstraße 21 in Worpswede darf ein Anbau angesetzt werden. (Paul Zinken)

Worpswede. Der ist zwar nur 64 Quadratmeter groß, dennoch muss dafür ein eigener Bebauungsplan (B-Plan) aufgestellt werden, weil der Geltungsbereich des B-Plans Nummer 33, der für die gesamte Bergstraße gilt, drei Meter hinter dem Haus Nummer 21 endet. Der Worpsweder Planungsausschuss ist einverstanden.

In der Ausschusssitzung erklärte Dagmar Renneke vom Planungsbüro Instara, der neue Bebauungsplan Nummer 99 „Bergstraße 21“ sehe ein allgemeines Wohngebiet mit eingeschossiger Bauweise vor. Der Anbau soll acht mal acht Meter groß und höchstens neun Meter hoch werden und zwei Wohnungen enthalten. Die Grundflächenzahl beträgt 0,2; es dürfen also 20 Prozent des Grundstücks versiegelt werden. Mit der erlaubten Überschreitung für Nebenanlagen ist es doppelt so viel, so Dagmar Renneke.

Ausnahmsweise wird für den Anbau ein Flachdach erlaubt. Das fand Ratsherr Andreas Uphoff (SPD) sinnvoll – ein Walmdach würde die Fenster im Obergeschoss des bestehenden Gebäudes verdecken. Nach dieser Anmerkung wurde dem Planentwurf einstimmig im Planungsausschuss zugestimmt.

Der Ausschuss tagte in der vergangenen Woche öffentlich. Besucher mussten sich an die gültigen Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie halten. Die Gemeinde Worpswede bot Interessierten einen kostenlosen und freiwilligen Corona-Schnelltest an. Dieser Test konnte im Rathaus abgeholt werden und war für die Benutzung am Sitzungstag vorgesehen.