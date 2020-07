Verzrteilt: Wegen Beleidigung von drei Polizisten muss ein Grasberger eine Geldstrafe von 1200 Euro zahlen. (Peter Steffen)

Osterholz-Scharmbeck. Polizeibeamte lassen sich nicht alles gefallen, schon gar nicht abfällige Bemerkungen ihnen gegenüber. 1200 Euro muss ein Grasberger dafür blechen, dass er Polizisten beleidigt hat. „Bastard.“ „Du bist zu hässlich.“ „Mannsweib.“ Mit diesen Worten – es sind noch drastischere gefallen – bedachte der 23-Jährige Anfang Februar gegen 3.30 Uhr einen Beamten und zwei Beamtinnen bei einem Einsatz. Die Polizisten wollten den Bruder des Grasbergers festnehmen. Er habe dem Bruder beistehen wollen, wandte der wegen Beleidigung Angeklagte nun ein. Unter Beleidigung verstehen Juristen vor allem, dass die Ehre eines Menschen verletzt worden ist. Der Strafvorwurf „stimmt so“, bekannte der Angeklagte. Auch hätten er und sein Bruder alkoholischen Getränken zugesprochen, erklärte der Grasberger zu seinem Ausraster.

Strafrichterin Johanna Kopischke hielt dem Angeklagten noch einmal sein Verhalten vor Augen. „Sie wissen, dass man solche Ausdrücke nicht verwenden sollte?“, fragte sie den 23-Jährigen. „Das ist mir klar“, stimmte er der Richterin zu. Schon als Jugendlicher war er straffällig geworden. Inzwischen weist das Bundeszentralregister neun Eintragungen auf. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Betrug, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen hat er auf dem Kerbholz.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah „den Anklagevorwurf bestätigt“, die Beamten beleidigt zu haben. „Darauf steht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr“, verwies sie auf die Gesetzeslage. Zu seinen Gunsten führte sie dann an: „Sie zeigten sich geständig und einsichtig.“ Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 30 Euro.

Dem schloss sich Strafrichterin Kopischke an. Zu Lasten des Angeklagten gingen seine Vorstrafen: „Sie sind schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor Augen. „Diese Art von Ausdrücken dürfen nicht benutzt werden“, gab sie dem Grasberger mit auf den Weg. Der nahm das Urteil an.