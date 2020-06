Ein 47-jähriger Worpsweder ist wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. (Friso Gentsch)

Worpswede/Osterholz-Scharmbeck. Ein 47-jähriger Worpsweder geriet Mitte Oktober vergangenen Jahres morgens in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn wegen einer Geschwindigkeitsübertretung im Landkreis Rotenburg ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot verhängt worden war. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte sich der Worpsweder davor gedrückt, das Bußgeld zu zahlen und seine Fahrlizenz abzugeben.

Spätestens Anfang August 2019 hätte er seinen Führerschein bei der Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung in Rotenburg für vier Wochen abgeben müssen. Anschließend hätte er ihn dann automatisch von der Behörde wieder zugeschickt bekommen. Wegen des Versäumnisses des 47-jährigen zogen die Beamten bei der Kontrolle das Dokument ein, und der Worpsweder musste sich jetzt wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ vor dem Amtsgericht verantworten.

„Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat“, betonte Strafrichterin Johanna Kopischke. Gleich zu Beginn des Prozesses beteuerte der Angeklagte indes, er habe nicht gewusst, dass er den Führerschein habe abgeben müssen. „Ich hätte schon damit leben können, den Führerschein abzugeben“, sagt er. Dagegen verwies die Richterin auf das genaue Zustelldatum des Bescheides Ende März 2019. Auch auf ein zweites Schreiben aus Rotenburg an den Worpsweder Anfang Juli 2019 hob die Richterin ab.

„Ich kann dazu nichts sagen“, war die Reaktion des Angeklagten. Er habe wohl den Zeitraum verpasst, versuchte er sich aus der Affäre zu ziehen. „Ich habe einfach nicht mehr daran gedacht.“ Als Zeugen hörte das Gericht dazu den Polizeibeamten, der Mitte Oktober den 47-Jährigen stoppte und zu dem Vorfall vernahm. Ihm zufolge zeigte sich der Worpsweder verwundert ob der Aussage, dass ein Fahrverbot ausgesprochen worden war. „Er sagte, die Post sei ihm nicht zugestellt worden. Das war der Knackpunkt.“

Neun Eintragungen weist das Bundeszentralregister bei dem Angeklagten auf. Mehrfach Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Betrug befanden sich darunter. Für die Staatsanwältin ergab sich daraus ein klares Bild, dass „es für Sie ausreichend deutlich war, ein Fahrzeug nicht führen zu dürfen“, sagte sie in Richtung des 47-Jährigen. Auch aufgrund der vielen Verstöße, so die Staatsanwältin, sei es dem Angeklagten möglich, „geschickt agieren zu können“. Sie beantragte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu zehn Euro, also 800 Euro insgesamt. Außerdem sprach sie sich für ein dreimonatiges Fahrverbot aus. „Ohne Führerschein kann ich meine Arbeit in Bremen nicht aufsuchen“, wandte der Worpsweder in seinem sogenannten letzten Wort vor der Urteilsverkündung ein. Doch das machte auf Strafrichterin Kopischke keinen Eindruck. Sie verhängte ein Fahrverbot von drei Monaten. Dazu kam eine Geldstrafe von insgesamt 900 Euro, zahlbar in 90 Tagessätzen à zehn Euro.

Das Fahrverbot sei notwendig, „um auf Sie einwirken zu können“, versuchte die Richterin den Worpsweder wachzurütteln. „Ein Unrechtsbewusstsein ist auch nicht so zu erkennen. Das ist Null.“ Deshalb halte sie 90 Tagessätze bei der Geldstrafe für „angemessen“.

Das Fahrverbot ist vom Führerschein-Entzug zu unterscheiden: Beim Führerschein-Entzug wird generell die Erlaubnis, ein Kraftfahrzeug zu führen, aberkannt. Fahrverbote nach dem Strafgesetzbuch können bis zu sechs Monate betragen.