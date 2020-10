Ralph Kull (links) ist einer der Gäste bei Jörg-Peter Splettstößers Gemeinschaftsprojekt "Treffpunkt Worpswede". (Tom Wesse)

Worpswede. Jörg-Peter Splettstößer macht die Galerie Altes Rathaus erneut zum „Treffpunkt Worpswede“. Zum vierten Mal hat er unter diesem Titel den Dialog mit Werken befreundeter Künstler gesucht. Dieses Ausstellungsformat birgt eine Geschichte, die im Grunde bis in die Anfänge der Künstlerkolonie reicht. Denn Künstlerbegegnungen und damit ein kreativer Dialog untereinander gehörten von Anfang an dazu. Dafür bedurfte es besonderer Künstler und Orte, wie etwa dem Barkenhoff, der nach 1900 und bis in die Anfänge der 1920er-Jahre hinein ein Treffpunkt vieler Künstler und Gleichgesinnter wurde. Aber auch Ausstellungseinrichtungen wie die Kunsthalle Netzel und später, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Insel wurden Orte nicht nur für Präsentationen, sondern gleichsam auch für intensiven Austausch.

Junge Künstler wie Jörg-Peter Splettstößer entdeckten Mitte der 1960er-Jahre den Barkenhoff neu für sich, lebten und arbeiteten dort. Als dann Vogelers Haus im Jahre 1981 als Museum wieder eröffnet wurde, zogen in die ehemaligen Remisen Stipendiaten ein. Sie bildeten knapp 30 Jahre lang das Pendant zu den Künstlerförderstätten Vor den Pferdeweiden. Zu den Barkenhoff-Stipendiaten knüpfte Splettstößer von Anfang an ein freundschaftliches Band, das bis heute hält. Schließlich mündete es in ein Ausstellungsformat, welches „Treffpunkt Worpswede“ genannt, die Wirklichkeit künstlerisch auslotet und kommentiert und bereits mehrfach stattfand. Splettstößer als Künstler und gleichsam Initiator und Kurator der Schau präsentiert dieses Mal Ralph Kull, Petra Kaltenmorgen, Margund Smolka und Anni Coridon. Wobei Letztere, eine Tanz- und Performancekünstlerin, aufgrund der durch die Pandemie bedingten Situation Paris nicht verlassen und nach Worpswede reisen konnte.

Gemeinsame Wurzeln im Barkenhoff

Die anderen drei Kollegen sind allesamt ehemalige Barkenhoff-Stipendiaten, und Splettstößer möchte sie mit diesem Ausstellungsformat in Worpswede wieder ins Bewusstsein rücken. So wie es bereits in den Jahren 2004, 2012 und 2015 mit anderen Künstlerkollegen geschah. Das Konzept der jetzigen Schau beschreibt Splettstößer als „Korrespondenzen durch die Wände hindurch“, und meint damit das inhaltliche wie formale In-Beziehung-Setzen der Arbeiten nicht nur in einem, sondern auch in sich anschließenden Räumen. Der Blick des Besuchers wird durch die Durchgänge geleitet, sodass die Werke in einen sehr lebendigen Dialog treten können.

Gleich im großen Entree entsteht solch eine Situation, die linker Hand eine skulpturale Video-Arbeit von Margund Smolka zeigt, und rechter Hand das großformatige Acrylbild von Ralph Kull „Szene (Hommage an Spitzweg)“. Beide Arbeiten nehmen über das Thema Landschaft Bezug aufeinander. Deren Interpretation kann unterschiedlicher nicht sein. Bei Smolka aus einem fahrenden ICE heraus gesehen, und durch die Geschwindigkeit sich mehr und mehr in Farbstrukturen auflösend. Bei Kull vom scheinbar traditionell malerischen Standpunkt aus, welcher sich als ein Stil offenbart, der Herkömmliches summiert und in unterschiedliche Ebenen transformiert. Giso Westing, Autor des Katalogs zur Ausstellung, spricht von einer „Kunst des Übergangs.“

Margund Smolka arbeitet, wie viele ihrer Zeitgenossen, komplex. So setzt sie als Material auch Haare ein, mit denen sie eine „Zeichnung“ erschafft. Eine kleine, zart anmutende Serie davon ist ausgestellt. Petra Kaltenmorgen hingegen arbeitete ausschließlich mit dem Medium Fotografie und konzentrierte sich auf Gegenstände, die sie in ihrer Eigenart beließ, also nicht verfremdete. Oftmals bezog sie ihre unmittelbare Umgebung mit ein. Da gibt es in ihren Bildern malerische Anmutungen, feine poetische Stimmungen oder ein sachlich-nüchterner Blick auf „Letzte Dinge.“ Petra Kaltenmorgen verstarb im Jahr 2019. Ihre Videoinstallation „In Search Of“ symbolisiert mittels der Schnecke die Suche nach der verlorenen Zeit; frei nach Marcel Proust.

Jörg-Peter Splettstößer selbst reduziert seine Arbeitsweise auf die Formel: Schauen – und dann geht’s in die Hand. Er sei ein Künstler, der sich nur mit dem auseinandersetzen kann, was seinem Auge gegenüber steht, sagt er. Das Gegenüber kann die Weite des Meeres sein, eine Hauswand, ein Blick aus dem Fenster. Das, was er dort sieht, fasst er abstrahierend in eine Formel, in ein malerisches oder kalligrafisches Kürzel, das sich als zarte, bisweilen poetische Komposition oder Struktur auf dem Blatt wiederfindet. Splettstößer, der immer wieder auch nach Paris oder Amsterdam aufbricht, hat eine Außensicht auf den heimatlichen Künstlerort. Ihm sei wichtig, dass in Worpswede ein Museum für zeitgenössische Kunst entstehe, betont er. Der Besucher kann mittels einer Spende dazu beitragen. Eine Karte mit allen nötigen Informationen liegt aus.



Die Ausstellung ist bis zum 15. November geöffnet, immer dienstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr; ab 1. November jeweils nur bis 17 Uhr.