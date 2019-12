In einer Ausstellung zeigt Elke Lies, was die Hilfe bewirkt hat. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der 2005 gegründete Verein „Brücke nach Sumatra“ engagiert sich für nach der Tsunami-Katastrophe in Indonesien verwaiste Kinder und Jugendliche. Dazu betreibt er bis heute zwei Waisenhäuser in Medan. Die Kinder der Katastrophe sind inzwischen volljährig geworden, so die Vorsitzende des Vereins, Elke Lies. Kürzlich hätten die jungen Erwachsenen mit eigenen Zukunftsplänen die Heime verlassen. Eine Ausstellung mit dem Titel „15 Jahre danach“ informiert derzeit über die Hilfsaktionen „OHZ-hilft“ und über Waisenhausprojekte in Medan.

In den ehemaligen Geschäftsräumen an der Kirchenstraße 6 in Osterholz-Scharmbeck organisierte Lies eine Dokumentation mit Bildern und Berichten der Ereignisse von 2004 in Südostasien und über die große Spendenbereitschaft der Menschen im Landkreis Osterholz. Fotos zeigen die Zerstörung der Inseln nach dem Seebeben und der daraus resultierenden Riesen-Welle. Tausende Menschen starben damals in den Fluten.

Elke Lies gründete damals mit weiteren Mitstreitern den Verein „Brücke nach Sumatra“: „Kinder aus armen Familien werden einfach ausgesetzt, wenn die Eltern sie nicht ernähren können.“ Ein zwei Monate altes Baby habe vor der Tür des Waisenhauses gelegen, habe der Hausmeister erzählt. Und es gebe unter den Kindern und Jugendlichen viele traurige Schicksale.

Die Ausstellung gibt Einblicke in den Alltag der beiden Waisenhäuser für Kinder und Jugendliche, die vom Verein bis heute ausschließlich durch Spenden finanziert werden. Fröhliche Kinder und Jugendliche zeigen die Bilder aus den Heimen in Medan. Zeitungsartikel, Briefe und Kopien der Spendenschecks sind zu sehen. Lies brachte Kleidung und Musikinstrumente von der indonesischen Insel mit. Filme informieren die Besucher über die Insel und die damals entstandenen Schäden. Zwei Waisenhäuser hätten mithilfe der Spenden in Medan errichtet werden können. Rund 30 Waisen- und Straßenkinder erhielten ein Zuhause.

Die Ausstellung in der Kirchenstraße 6 in Osterholz-Scharmbeck ist bis zum 22. Dezember dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr, freitags von 11 bis 13 Uhr, sonnabends von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr zu besichtigen.