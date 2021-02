Das Bremer Focke-Museum soll Borgfeldern als Veranstaltungsraum zur Verfügung stehen. (Ralf Seifert)

Borgfeld. Die Idee der Bremischen Bürgerschaft, Borgfelder Vereine und Institutionen könnten für ihre Veranstaltungen künftig die Räume des Focke-Museums in Schwachhausen nutzen, hielten viele Borgfelder für einen schlechten Scherz. Das Angebot eines Austauschs von Museumsdirektorin Anna Greve schlägt der Borgfelder Beirat dennoch nicht aus. „Die Frage ist, ob ich ihr als Ortsamtsleiter klar mache, was wir als Dorfgemeinschaftshaus sehen, und dass die Nutzung der Räume im Focke-Museum etwas anderes ist, als wir uns vorstellen oder ob der Beirat dabei ist“, sagte Karl-Heinz Bramsiepe am Dienstag im Beirat.

Wie berichtet hatte die Bremische Bürgerschaft im vergangenen Jahr beschlossen, für ein Dorfgemeinschaftshaus in Borgfeld keine Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Der Ortsamtsleiter, das Borgfelder Forum und der örtliche Beiratssprecher hatten diese Entscheidung scharf kritisiert.

Greve habe sich nun in einer E-Mail an das Ortsamt und an ihn gewandt, erklärte Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt. Der Vorstand des Museums wolle seine eigenen Vorstellungen schildern und die der Borgfelder kennenlernen. „Eine gemeinsame Präsenzsitzung mit dem Beirat wäre gut, um die Schnittmenge auszuloten“, so Burghardt. Alexander Keil (SPD) und Jürgen Linke (Grüne) stimmten zu. Das Ortsamt will den Vorstand des Focke-Museums nun in den Beirat einladen.